Campside Media et Sony Music Entertainment lancent une nouvelle saison de podcasts d’enquête en tête des charts Witnessed: Fade to Black

La nouvelle saison plonge dans la disparition et la mort controversée du scénariste Gary Devore

New York, NY – 1er novembre 2023 – Campside Media et Sony Music Entertainment (SME), en association avec Stowaway Entertainment, ont lancé aujourd’hui la cinquième saison d’une série de podcasts d’investigation Témoinintitulé Fondu au noir. Cette série en 8 parties se concentre sur l’histoire bizarre du scénariste Gary Devore, dont la mystérieuse disparition en 1997 est devenue la source de nombreuses théories du complot, notamment celle selon laquelle la CIA pourrait avoir joué un rôle dans ce qui lui est arrivé. Les huit épisodes de la série sont disponibles aujourd’hui sur «La frénésie», la destination unique des PME pour se gaver de tous les épisodes de nouvelles séries chaque mois le jour de leur première.

Témoin : Fondu au noir emmène les auditeurs à travers le mystère déroutant de Devore, y compris de nouvelles informations sur l’affaire qui n’ont jamais été entendues auparavant. L’histoire a toutes les caractéristiques d’une série limitée à succès – c’est un mystère tortueux avec des cliffhangers presque à chaque épisode, fondé sur un journalisme rigoureux et centré sur un casting très convaincant de personnages hollywoodiens, y compris l’épouse de Devore, Wendy, qui nous a donné un accès total à elle. histoire et archives.

Fondu au noir est hébergé par Josh Dean, co-fondateur de Campside, mais a été co-créé et co-écrit par le journaliste et scénariste Evan Wright. Wright a adapté de nombreux podcasts à la télévision, notamment Sale John, Retrouvailles, et Dr Mort. Il est également l’auteur de Comment échapper à un meurtre en Amérique et Génération Tuerqu’il a adapté dans la mini-série HBO primée aux Emmy Awards. Fondu au noir a également été co-créé avec le producteur principal et journaliste lauréat d’un Emmy Megan Donisqui a produit plusieurs podcasts dont Raide, Promotion 2020 et une série à venir sur la façon dont le programme Cointelpro du FBI a ciblé le Black Panther Party.

“Témoin : Fondu au noir offre un regard mystérieux et profond sur l’histoire de la CIA et d’Hollywood », a déclaré le co-créateur et scénariste principal Evan Wright. “Les auditeurs auront l’occasion d’avoir l’impression de vivre une histoire complexe tout en apprenant à connaître les personnages plus grands que nature présentés tout au long de la série.”

Fondu au noir est la cinquième saison de Témoin franchise, qui sont toutes disponibles sur La frénésie maintenant. La saison dernière, Diable dans le fosséa attiré des auditeurs mondiaux de vrais crimes et s’est hissé au sommet du classement général des podcasts Apple.

