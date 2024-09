Campos Studio crée une maison hors réseau en Basse-Californie

Le cabinet de design Campos Studio, basé à Vancouver, a créé une maison blanche sculpturale avec un grand porte-à-faux sur la côte rocheuse de Los Zacatitos pour célébrer à la fois la mer et le ciel en Basse-Californie, au Mexique.

Quand Studio Campos Lors de leur première visite sur le site de 1 780 mètres carrés (19 160 pieds carrés), l’équipe s’est souvenue d’une citation du poète français Victor Hugo : « Il y a un spectacle plus grand que la mer, c’est le ciel. »

L’équipe a conçu la maison de 407 mètres carrés (4 380 pieds carrés) comme une série de nœuds mettant l’accent sur le désert d’ancrage d’un côté de la maison, l’horizon de l’océan de l’autre et le ciel immense au-dessus – créant des moments pour découvrir la vue, le son et l’odeur de chaque environnement.

La maison se présente en trois bandes verticales : une base en béton blanc et lourd encastrée dans la roche, un rez-de-chaussée transparent et vitré, ombragé par un profond surplomb, et un étage supérieur en blocs immaculés. Le plan d’étage est quant à lui divisé en deux avec une « colonne vertébrale de circulation centrale qui divise le programme en deux », a expliqué l’équipe à Dezeen.

Les espaces de couchage sont situés au niveau supérieur et sont répartis entre la suite principale et les chambres d’amis de l’autre côté de l’escalier central.

« Les chambres du volume supérieur captent les brises matinales du large qui circulent dans les cours et les vents du soir du large, permettant de découvrir à la fois le désert et l’océan », a déclaré l’équipe.

En partant du sommet du site escarpé vers l’océan, les résidents passent par deux cours parallèles qui flanquent l’escalier – ouvert sur le ciel – jusqu’à la piscine à débordement de l’autre côté de la maison qui sépare la cuisine et la salle à manger du salon.

Une grande terrasse, avec des zones couvertes et ouvertes, longe le côté est de la maison, face à l’océan, et permet aux résidents de découvrir le terrain tout au long de la journée.

« Il offre un endroit ouvert d’où l’on peut observer le soleil, un endroit qui se transforme en douceur en une zone ombragée par le volume en porte-à-faux des chambres lorsque le soleil se lève », a déclaré l’équipe.

« Lorsque la chaleur et le soleil du désert deviennent impitoyables, on peut se retirer dans les espaces intérieurs connectés qui s’enfoncent dans la pente, où la terre agit comme un puits de chaleur qui aide à minimiser les fluctuations quotidiennes de température. »

Privilégiant la simplicité et fonctionnant en tandem avec le climat chaud et aride, la conception passive est le cinquième projet d’une série d’habitations modernistes hors réseau à Los Zacatitos.

« Nous avons développé la forme et l’orientation de la maison pour minimiser l’exposition solaire, prévu des cours rafraîchissantes autour de la zone d’habitation, placé des fenêtres qui réagissaient au soleil et au vent, utilisé divers assemblages de murs adaptés à leur exposition, fourni un éclairage naturel passif et utilisé le vent et ses schémas diurnes pour ventiler la maison », a déclaré l’équipe.

S’appuyant sur le Système de classification climatique de Köppen-Geigerla maison intègre une conception vernaculaire pré-énergétique avec des systèmes actifs comprenant la production d’énergie solaire, la captation d’eau et une usine de traitement.

Auparavant, Campos Studio avait conçu une maison noire angulaire dans une forêt tropicale du nord-ouest du Pacifique et une maison en briques carrées rappelant un coffre à jouets à Vancouver.

La photographie est de Ema Pierre.