Campi Flegrei : à côté du Vésuve, un autre volcan italien se réveille

Oubliez le volcan actif le plus célèbre d’Italie, Le Vésuvelequel Pompéi détruit en 79 après JC.

La menace volcanique la plus dangereuse en Italie à l’heure actuelle est celle vous n’avez probablement jamais entendu parler des Campi Flegrei, ou des Champs Phlégréens.

Cette plaine sans prétention, qui s’étend sur 200 kilomètres (125 miles) sous la baie de Naples et les îles de Capri et Ischia jusqu’à la périphérie de la ville de Naples, est une caldeira géante, ou dépression, laissée par un supervolcan il y a environ 2 millions d’années. .

Jesse Allen/Robert Simmon/NASA Campi Flegrei, un grand volcan endormi près de Naples, a une histoire d’éruptions, et la dernière remonte à 1538. Récemment, l’augmentation de l’activité sismique et l’élévation du niveau des terres ont suscité des inquiétudes parmi les résidents locaux.

C’est aujourd’hui le site de plusieurs volcans actifs depuis 39 000 ans, dont beaucoup se trouvent sous l’eau. Elle est également peuplée de villas, de petits villages et de centres commerciaux et abrite 800 000 personnes et un hôpital en construction. Plus de 500 000 habitants vivent dans ce que l’agence italienne de protection civile a qualifié de « zone rouge », une zone englobant 18 villes qui est la plus à risque en cas d’éruption. Trois millions d’habitants supplémentaires de Naples vivent immédiatement à l’extérieur de la limite orientale de la caldeira, selon l’agence de protection civile.

La dernière éruption majeure des Campi Flegrei remonte à 1538 et a créé une nouvelle montagne dans la baie. L’activité sismique dans la région s’intensifie depuis décembre 2022, selon l’Institut national italien de géophysique et de volcanologie (INGV), et les experts craignent que le volcan ne se réveille après des générations de repos.

La région densément peuplée, située à moins de 50 kilomètres (31 miles) du Vésuve, est sujette à un phénomène sismique appelé bradyséisme, défini par des cycles de soulèvement et d’abaissement progressif du sol. La dernière fois que la région a connu une telle activité, c’était en 1984, lorsque le sol s’est élevé de 3,5 mètres (11,5 pieds) avant d’entamer une lente descente accompagnée d’une activité sismique similaire à celle qui se produit actuellement dans la région.

Actuellement dans un état de bradyséisme positif, lorsque le sol remonte, toute la zone volcanique connaît également une recrudescence des tremblements de terre qui ont ébranlé les nerfs et envoyé les habitants en quête de sécurité dans les rues. En septembre, le séisme le plus puissant depuis 40 ans a frappé la région, et ce séisme de magnitude 4,2 a été suivi d’un autre de force similaire quelques jours plus tard.

Jusqu’à présent, en 2023, les Campi Flegrei ont enregistré plus de 3 450 tremblements de terre, dont 1 118 sur le seul mois d’août. Cela représente plus du triple du total de l’année précédente, selon les données de l’INGV. Plus de 500 tremblements de terre se sont produits en octobre, le plus fort ayant atteint une magnitude de 4,0, suivi d’une douzaine de répliques.

Jusqu’au début du mois de mai, les séismes étaient presque tous d’une magnitude inférieure à 3,0, selon l’INGV.

De nombreux experts estiment que la population locale devrait être mieux préparée à faire face à l’activité sismique et à la possibilité d’une éruption. Le 5 octobre, l’agence de protection civile du pays a présenté un plan d’évacuation actualisé, qui prévoit le déplacement d’un demi-million de personnes sur une période de 72 heures sur des routes dont de nombreux habitants craignent qu’elles ne puissent accueillir un trafic aussi intense. La dernière fois qu’un tel plan avait été étudié, c’était en 2019, et les résultats ont montré que le plan d’évacuation faisait défaut.

Carlo Doglioni, président de l’INGV, a témoigné le 28 septembre devant la chambre basse de la Commission environnementale du gouvernement italien sur les conséquences potentielles de l’activité sismique.

« Il existe deux scénarios possibles concernant l’évolution de la situation dans les Campi Flegrei : le meilleur est que la crise actuelle du bradyséisme se termine comme cela s’est produit en 1983-84 ; le pire est une éruption semblable à celle de 1538 », a-t-il déclaré.

“C’est une évolution que nous ne connaissons pas et que nous surveillons”, a déclaré Doglioni.

Le Dr Giuseppe De Natale, directeur de recherche à l’INGV de Naples, a déclaré que le cycle actuel de soulèvement est associé à la pression sous la surface de la caldeira. “Nous ne connaissons pas exactement la profondeur de l’augmentation de pression, elle pourrait être comprise entre zéro et 3,5 kilomètres”, a-t-il déclaré.

Il existe deux hypothèses quant à la cause de l’augmentation actuelle de l’activité sismique aux Campi Flegrei, selon De Natale.

La première possibilité – et potentiellement la plus dangereuse – est qu’il pourrait s’agir d’une « intrusion de magma provenant de la chambre magmatique située à environ 8 kilomètres de profondeur », a déclaré De Natale.

La seconde, qui selon lui est plus probable, est qu’il y a un grand « dégazage » des gaz créés par le magma provenant de la chambre magmatique profonde. Selon lui, c’est le dégazage à la même profondeur que la chambre magmatique qui a provoqué le grondement du sol.

“Le problème, ce sont les rochers”, a déclaré De Natale. “Les roches peu profondes ne peuvent pas supporter des niveaux de pression élevés, donc si la pression augmente trop, il pourrait y avoir une fracturation complète des roches, ce qui est généralement la cause de l’éruption d’un volcan.”

Ivan Romano/Getty Images Des fumerolles, ou évents, émettent des gaz volcaniques dans la zone Pisciarelli des Campi Flegrei le 23 octobre 2023.

Le Dr Benedetto De Vivo, professeur retraité de géochimie à l’Université de Naples et expert en bradyséisme, convient que le cratère est en train de dégazer et ne pense pas que la montée des terres soit due uniquement au magma. Ces gaz, pense-t-il, sont causés par le retrait du magma situé sous la caldeira et non par sa montée. Mais il a ajouté qu’il était impossible de savoir exactement ce qui se passait.

“Nous pouvons utiliser des statistiques pour créer des modèles, mais nous ne pouvons pas prédire le processus naturel car nous ne connaissons pas toutes les variables en jeu”, a déclaré De Vivo.

Malgré les objections des résidents locaux selon lesquelles le forage pourrait déclencher davantage d’activité sismique, De Natale a obtenu en 2009 l’autorisation de diriger une équipe d’experts en volcanisme de 18 pays en 2012 dans le cadre d’une mission visant à forer un trou pilote de 501 mètres (1 644 pieds) de profondeur dans le volcan. la caldeira pour tenter de voir exactement ce qui se passait. Cependant, Rosa Russo Iervolino, qui était alors maire de Naples, a interrompu le projet de forage avant qu’il ne commence, invoquant des inquiétudes pour la population. En 2012, après son départ, le projet a été brièvement rétabli par le nouveau maire, Luigi di Magistris, mais le financement s’était alors tari et seul le forage avait été foré.

De Natale a déclaré qu’il n’était pas prévu de reprendre les forages et le gouvernement actuel de la ville a déclaré à CNN qu’il existe des domaines « plus préoccupants » d’un point de vue budgétaire en ce qui concerne les projets de la ville, notamment l’élaboration de meilleurs plans d’évacuation pour le mont. Vésuve et Campi. Quartier Flegrei.

Les supervolcans comptent parmi les menaces naturelles les plus déroutantes et les moins comprises au monde.

Ce qui distingue un supervolcan d’un volcan ordinaire est la quantité de matière volcanique qu’il a éjectée lors des éruptions passées, reflet de la puissance explosive du volcan.

Un supervolcan est un supervolcan qui a éjecté plus de 240 milles cubes de matière et atteint le niveau 8 – la menace la plus élevée – sur l’indice d’explosivité des volcans ou VEI, selon l’US Geological Survey. L’indice VEI mesure la quantité de débris éjectés, à quelle hauteur et combien de temps dure l’éruption. Yellowstone, qui est entré en éruption il y a 2,1 millions d’années, a été l’une des plus grandes éruptions jamais connues. Les éruptions les plus récentes d’autres supervolcans notables, notamment Long Valley en Californie, Toba en Indonésie et Campi Flegrei, étaient toutes à peu près de la même taille.

Les scientifiques ont un historique d’activité sur les Campi Flegrei depuis 2 000 ans. Les piliers du temple romain de Sérapis dans la ville de Pozzuoli, au milieu de la caldeira, qui ont été fouillés au XVIIIe siècle, montrent des traces de trous pratiqués par les mollusques, révélant que les piliers étaient autrefois sous l’eau. La base du temple est reliée à la mer par une série de tunnels souterrains, et les montées et descentes du sol provoquées par le bradyséisme ont provoqué l’inondation puis l’écoulement de l’eau hors de la structure, permettant d’observer le phénomène sismique. au fil du temps.

En 2016, le gouvernement régional a désigné la zone des Campi Flegrei comme « jaune » dans son système d’alerte, le deuxième de quatre niveaux qui passent du vert au rouge pour indiquer le danger pour la population dû aux mouvements du terrain.

