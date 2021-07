Campeur MANGE par un ours alors que trois copains regardaient avec horreur avant de marcher pendant sept heures sans chaussures pour sonner l’alarme

Un campeur a été MANGE par un ours alors que ses trois copains ne pouvaient que regarder avec horreur avant de marcher pendant sept heures sans chaussures pour sonner l’alarme.

Le prédateur affamé s’est jeté sur les amis isolés dans un parc national russe avec sa « grosse tête dégoulinante de salive », a rappelé le survivant Anton Shelkunov.

Yevgeny Starkov a été tué par un ours lors d’une randonnée à Yergaki, dans la région de Krasnoïarsk, en Russie Crédit : The Siberian Times

Les ours bruns sont les grands carnivores les plus nombreux du parc avec environ 450 individus

Le campeur Yevgeny Starkov, 42 ans, était avec un groupe d’amis qui commençaient à faire leurs tentes lorsque l’ours a soudainement bondi.

Pal Anton Shelkunov a déclaré que l’ours n’était pas à plus de sept mètres des hommes qui avaient visité le parc naturel de Yergaki, dans la région de Krasnoïarsk en Sibérie.

Terrifiés par la bête salivante, ils ont tous fui leur emplacement de camping.

Mais Starkov n’a pas pu s’échapper à temps et a été déchiré et rongé par la bête baveuse.

Shelkunov, 42 ans, a déclaré à propos de l’attaque épouvantable de 6 heures du matin : « Je ramassais mon sac à dos, j’ai tourné la tête vers la gauche et de l’autre côté, entre deux pierres, la tête d’un ours dépassait.

« Il avait une grosse tête avec de la salive qui dégoulinait. J’ai crié ‘ours !’

« L’ours a rugi et a couru vers nous. »

FUITE DANS LE CREUX

Lui et ses amis Yevgeny Dobrorodny, 33 ans, et Pavel Zhemchugov, 32 ans, ont fui terrorisés et ont réussi à s’échapper.

Mais Starkov, un touriste de Moscou, a été rapidement attrapé et mortellement mutilé par la bête.

Les trois autres hommes ont continué à courir pour sauver leur vie le long d’un creux.

Cependant, l’ours a ensuite tourné son attention vers eux et « nous a couru après sur ses quatre pattes », a rapporté NGS24 en Russie.

Shelkunov a rappelé comment ils ont survécu en escaladant « des rochers d’environ 50 mètres de haut ».

De cette hauteur, ils ne pouvaient qu’observer avec horreur, « à l’endroit où nous avions les tentes, le corps gisait, avec l’ours debout à côté de lui.

« Il mangeait le corps.

« Puis l’ours s’est distrait du corps et a commencé à nous regarder – nous sommes montés encore plus haut.

« Nous sommes montés assez haut, sommes restés là pendant environ 15 minutes et avons regardé tout ce qui se passait et avons réfléchi à ce qu’il fallait faire. »

Ils ont décidé que la seule option était de marcher pieds nus pendant sept heures pour se mettre en sécurité et de sonner l’alarme pour leur ami décédé.

Il avait une grosse tête avec des gouttes de salive. J’ai crié « ours ! » Anton Chelkounov

Le directeur du parc, Igor Gryazin, a confirmé que l’un des membres du groupe avait été mortellement mutilé par un ours alors que le groupe campait.

« Un accident s’est produit avec l’ours, avec une issue mortelle », a-t-il ajouté.

Un hélicoptère a parcouru la zone à la recherche des restes de Starkov. De fortes pluies ont empêché les sauveteurs et les enquêteurs d’atteindre jusqu’à présent la scène macabre.

La porte-parole de la commission d’enquête russe, Yulia Arbuzova, a déclaré : « Le corps n’a pas encore été retrouvé. C’est une zone très inaccessible.

Le parc des monts Sayan a été fermé à la plupart des visiteurs depuis le décès.

Le superviseur de la faune, Sergey Gushchin, a déclaré: « Leur randonnée s’est déroulée dans des endroits difficiles d’accès dans la région des neuf lacs de la crête d’Aradansky. »

L’ours a peut-être été attiré par la nourriture des campeurs, a-t-il déclaré.

Selon le site officiel du parc, les ours bruns sont les grands carnivores les plus nombreux de l’endroit avec « environ 450 individus ».

Les ours sont actifs au crépuscule, mais peuvent également être vus à la recherche de nourriture pendant la journée.

« Malgré leur taille énorme et leur apparence maladroite, les ours bruns peuvent courir extrêmement vite à une vitesse allant jusqu’à 50 km/h », ajoute-t-il.

Anton Shelkunov, qui a survécu à l’attaque de l’ours Crédit : The Siberian Times