Camper sans s’mores ni baignade ? Les camps d’été peuvent sembler différents cette année en raison des incendies de forêt

Sacs de couchage? Vérifier. Lampes de poche ? Vérifier. N95 et purificateurs d’air ? Vérifier.

Les listes de colisage des camps d’été peuvent sembler un peu différentes cette année, car la fumée des feux de forêt et la mauvaise qualité de l’air signifient que les camps dans les régions touchées du Canada et des États-Unis doivent tout ajuster, du déplacement des activités à l’intérieur et du réacheminement des excursions en canoë à l’annulation des feux de camp et de la natation en plein air.

Il y avait 499 incendies de forêt au Canada en date de jeudi, et 230 d’entre eux étaient hors de contrôle, selon les données les plus récentes du Centre interservices des feux de forêt du Canada.

Vendredi, le site Web de surveillance de la qualité de l’air IQAir a déclaré qu’à 11 heures, Toronto et Montréal se classaient deuxième et troisième pour la pire qualité de l’air parmi les grandes villes du monde, New York arrivant en tête. Les données en temps réel du Programme des Nations Unies pour l’environnement montrent que le niveau de polluants dans l’air à Montréal, Ottawa et Toronto est au moins 10 fois plus élevé que recommandé.

« C’est définitivement quelque chose sur notre radar. Cela ne fait aucun doute », a déclaré Shauna Joyce, présidente de l’Association canadienne du camping et directrice générale d’un camp d’été dans les Laurentides au Québec.

« Nous communiquons et rassurons que nous avons des mesures en place et que nous pouvons continuer à offrir un programme engageant. Vous savez, cela ne favorisera pas les activités de plein air comme nous l’avions espéré, mais que nous pouvons toujours continuer à fournir le service qui nous voulions cet été. »

REGARDER | La fumée pourrait persister tout l’été : Le danger de la fumée des incendies de forêt pourrait persister tout l’été, selon le vent Le niveau de fumée des feux de forêt qui recouvre l’Ontario, le Québec et l’est des États-Unis est sans précédent. Les incendies du Québec brûlant potentiellement jusqu’à l’automne, l’été pourrait contenir plus d’événements de fumée pour des millions de personnes.

Bon nombre des procédures suivies par les camps, telles que le déplacement des activités à l’intérieur ou la réduction de l’intensité des activités, sont similaires à celles qu’ils suivent déjà pour les vagues de chaleur et les orages, a déclaré Joyce. La principale différence est qu’ils accordent une attention particulière aux enfants et au personnel ayant des difficultés respiratoires.

Joyce dirige également un camp de jour à Montréal, où elle dit que cela a été plus difficile que son camp de nuit en raison de mesures strictes concernant les activités de plein air, comme la natation.

Un homme surfe dans le fleuve Saint-Laurent avec la fumée causée par les incendies de forêt dans le nord du Québec en arrière-plan à Montréal dimanche. (Andrej Ivanov/AFP/Getty Images)

« De toute évidence, les enfants veulent être à l’extérieur, jouer et apprécier la nature, donc je pense que nous relevons ce défi avec les enfants où je pense qu’ils ne comprendront peut-être pas complètement pourquoi nous devons être à l’intérieur ou pourquoi nous ne pouvons pas nager », elle a dit.

« Ces pièces sont difficiles, mais nous nous adaptons, comme nous l’avons tous fait au cours des trois dernières années et continuons de le faire. C’est gérable en ce moment. »

Les camps américains déplacent les activités à l’intérieur

La fumée des incendies de forêt au Canada affecte également les plans des camps au sud de la frontière.

De nombreux camps du Midwest et de l’Est ont déplacé les activités à l’intérieur, demandant conseil à des professionnels de la santé et espérant que la qualité de l’air s’améliorera bientôt afin que les campeurs puissent reprendre la randonnée, jouer au ballon captif et participer à des jeux de capture du drapeau.

« Il y a certainement une inquiétude, étant donné que nous emmenons des enfants des villes », a déclaré jeudi Mark Zides, président de la Pennsylvania Camp Association. « Venir à la montagne pour l’été, c’est ce qu’est le camp d’été. »

Les campeurs chantent ensemble au camp YMCA Kon-O-Kwee Spencer à Zelienople, en Pennsylvanie, le jeudi 29 juin 2023. En raison de la mauvaise qualité de l’air causée par les incendies de forêt au Canada, le camp d’été de l’ouest de la Pennsylvanie a fermé sa piscine extérieure et renvoyé à la maison quelques campeurs avec des problèmes de santé. (Jessie Wardarski/Associated Press)

Maggie Groce, l’une des directrices du programme de camps d’été au Tanglewood Nature Center à Elmira, NY, a déclaré que les enfants restaient à l’intérieur alors que le niveau de qualité de l’air atteignait 183 – dans la dangereuse zone rouge.

« Idéalement, nous aimerions qu’ils soient dehors dans la nature, sur les sentiers, donc cela a bouleversé nos projets », a-t-elle déclaré.

D’autres activités courantes du camp, telles que la randonnée et la course générale, ont été annulées. Groce a déclaré que les enfants plus âgés comprenaient, mais que cela avait été plus difficile pour les plus jeunes, en particulier avec un ciel bleu et le soleil derrière la brume.

Les enfants participent à un camp d’été sur Montrose Beach à Chicago alors que les bâtiments derrière le rivage sont recouverts de brume par les incendies de forêt canadiens mardi. (Kiichiro Sato/Associated Press)

Pivotant

La santé et la sécurité des campeurs et du personnel sont toujours la principale préoccupation, a déclaré Dave Newnham, président de l’Ontario Camps Association. Réseau de nouvelles de CBC jeudi. Il note que chaque camp travaille avec son autorité sanitaire locale, et bien que les choses puissent sembler différentes cette année, cela ne devrait pas rendre le camp moins agréable.

« Ce qui est important au camp, c’est que nous sommes à l’extérieur, nous sommes ensemble, nous sommes avec les autres, nous obtenons tous les avantages que le camp peut offrir, mais nous le faisons d’une manière qui tient compte de cet environnement », il a dit.

« C’est une chose que la COVID, la pandémie, nous a apprise, c’est qu’il existe des façons de faire les choses différemment tout en continuant à profiter de tous les avantages du camping. »

Le conseil de Newnham aux parents est de contacter votre directeur de camp local au sujet de leurs protocoles de sécurité spécifiques, de leur capacité à fournir une ventilation, un masquage et un équipement de protection individuelle, et la disponibilité d’espaces intérieurs.

Il note que chaque camp se trouve dans un environnement différent et que les conditions et le temps changeront.

Mais en général, dit-il, il y aura probablement des modifications. Les excursions en canoë sont toujours possibles, a-t-il dit, mais peuvent être plus courtes ou sur des itinéraires différents et peuvent nécessiter un équipement de protection. Et les feux de camp sont susceptibles d’être un «non» avec une grande partie de l’Ontario sous le Zone de lutte contre les incendiesa déclaré Newnham.

Mais Newnham note que les feux de camp ne se limitent pas à la flamme. Il s’agit de chansons, de jeux, de sketches et d’histoires.

« Toutes ces sortes de choses peuvent se produire sans incendie physique. »