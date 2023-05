Campeones : Pas Salman Khan mais Ranbir Kapoor dans le prochain drame sportif d’Aamir Khan ?

Il y a quelques années, Aamir Khan a annoncé qu’il allait refaire le film espagnol Campeones. Il avait annoncé qu’il ne figurerait pas dans le film mais qu’il le produirait. Apparemment, plus tôt Aamir Khan était censé faire la une du film, mais après l’échec de Laal Singh Chaddha, il est sorti. L’acteur a continué à s’en tenir au projet en tant que producteur et a passé le rôle à Salman Khan. Cependant, les choses ne se sont pas concrétisées et de nouvelles mises à jour suggèrent que Ranbir Kapoor dirigera désormais le drame sportif.

Aamir Khan voulait que Salman Khan fasse le film mais le scénario n’a pas impressionné l’acteur. Bhaijaan est monté à bord et tenait à assumer le rôle. Cependant, il n’a pas aimé le script et a exigé une version révisée. De nombreux changements devaient être apportés, ce qui a pris du temps. Selon les rapports, l’équipe a travaillé sur une révision, et au moment où elle est arrivée, Salman Khan a signé d’autres projets et a quitté Campeones. Cependant, Aamir Khan n’a pas abandonné son projet ambitieux et a approché Ranbir Kapoor.

Le drame sportif tant attendu pourrait voir Ranbir Kapoor en tête d’affiche du film. L’acteur de Brahmastra a manifesté son intérêt pour le film après avoir entendu la narration et si tout se passe bien, il entrera dans le projet. RK a également un autre drame sportif, un biopic du joueur de cricket indien Sourav Ganguly. S’il confirme ce film alors ce sera son deuxième drame sportif.

Champions ou Campeones se déroule sur fond de basket-ball. C’est l’histoire d’un entraîneur adjoint d’une équipe de basket-ball qui a été contraint de faire des travaux d’intérêt général pour entraîner une équipe ayant une déficience intellectuelle. Le drame sportif sera réalisé par RS Prasanna qui a dirigé Shubh Mangal Savdhaan.

Côté travail, Ranbir Kapoor tourne actuellement pour Animal. Le film est présenté comme un drame de gangsters réalisé par Sandeep Reddy Vanga. RK partagera l’espace de l’écran pour la première fois avec Rashmika Mandanna. Animal devrait sortir le 11 août 2023. Pendant ce temps, il est également en pourparlers avec les créateurs du biopic de Sourav Ganguly.