La première phrase d’une chronique que j’écrivais sur le retard chronique de BC Ferries venait d’être tapée lorsqu’un tweet de BC Ferries est apparu dans mon flux, avertissant que certaines de ses traversées étaient peut-être en péril.

Womp, womp.

Le tweet a été publié jeudi (2 février) avertissant que des conditions météorologiques «prévues défavorables» pourraient annuler certaines des traversées du Queen of New Westminster.

Le Queen of New Westminster semble être un navire en difficulté d’après ce que j’ai vu depuis que j’ai commencé à faire des voyages réguliers en ferry depuis novembre – avec de nombreux départs en retard ou carrément annulés.

J’ai récemment été victime de retards du Queen of New Westminster lors de mon voyage à Vancouver, puis deux jours plus tard lors de mon voyage de retour à Victoria.

Bon temps. (Cela n’aurait pas été si mal si la nourriture de Swartz Bay n’avait pas été aussi décevante.)

Mais qu’est-ce que BC Ferries me doit à moi et à d’autres qui sont régulièrement victimes de traversées perturbées ?

C’est la question que je me pose après avoir entendu un groupe de passagers mécontents de BC Ferries.

Les problèmes de vendredi sont liés à la météo. Cela semble être un problème pendant l’hiver, même si cela ne semble pas toucher toutes les traversées. Peut-être que certains bateaux sont mieux équipés pour gérer les problèmes météorologiques que d’autres ?

Ensuite, il y a la question des problèmes mécaniques ou des pénuries de « personnel » – deux raisons que j’ai vues énumérées par BC Ferries sur son compte Twitter.

“J’en ai marre”, a déclaré Fred, un résident de Victoria, la semaine dernière, lorsque l’annonce d’un retard a été faite au terminal de Swartz Bay. J’ai bavardé avec lui alors que nous fulminions tous les deux.

Puis il a soudainement commencé à crier après les travailleurs des ferries.

« J’ai perdu tellement de temps à cause de ces retards ou annulations. Vous nous devez tout ce temps perdu !

J’ai été surpris par l’explosion. Puis j’ai réalisé que les ouvriers ne pouvaient pas l’entendre.

Le lecteur Paul Scott a répondu à mon récent article sur un couple local «expulsé» du terminal de Swartz Bay après s’être disputé avec le personnel pour ne pas les avoir autorisés à monter sur le bateau parce qu’ils avaient quatre minutes de retard.

“L’article a oublié de mentionner le nombre de fois que les ferries sont en retard”, a écrit Scott. « Vous devez être une heure à 30 minutes au terminal avant votre heure de départ prévue. Je suis arrivé à l’heure au terminal du ferry, mais le ferry a entre 15 minutes et quatre heures de retard. Il n’y a aucune compensation pour les personnes assises dans la chaleur ou le froid qui attendent. Si la règle est qu’il faut être à l’heure, ne devrait-il pas en être de même pour la compagnie de traversiers? … Nous obligeons les compagnies aériennes à être responsables de leur gestion commerciale, les autres moyens de transport ne devraient-ils pas également être responsables ? Après tout, c’est un service essentiel. Je pense que la société des ferries a oublié qui paie leurs salaires.

Scott a même suggéré aux passagers de déposer une sorte d’action en justice.

Cela semble extrême.

Mais est-il vraiment impensable de proposer aux passagers d’obtenir une sorte de crédit pour un futur voyage ? Je plaisante, bien sûr, parce que BC Ferries ne ferait en aucun cas cela pour avoir quelques minutes de retard – ou même 30 minutes. La portée de la compensation serait trop grande en fonction du manque de fiabilité du service.

En attendant, les passagers n’auront qu’à continuer à souffrir de ce temps perdu.

Chris Campbell est rédacteur en chef chez Black Press Media et travaille dans le centre des journaux de Victoria. Vous pouvez le suivre sur Twitter et Instagram @shinebox44.

Avez-vous une astuce pour l’histoire ? Courriel : chris.campbell@blackpress.ca.

Suivez-nous sur Twitter et Instagram, et aimez-nous sur Facebook.

BC Ferries