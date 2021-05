Campbell Hatton bat Levi Dunn pour sceller sa deuxième victoire professionnelle dans sa ville natale de Manchester | Nouvelles de boxe

Campbell Hatton a scellé une victoire aux points de blanchissage sur Levi Dunn alors qu’il faisait ses débuts gagnants dans sa ville natale de Manchester.

Le joueur de 20 ans se battait sur les lieux du triomphe du titre mondial de son père Ricky après des débuts effrénés à Gibraltar et il a fait preuve de plus de discipline, scellant un verdict 40-36 après quatre tours.

Hatton a commencé à un rythme vif, atterrissant des jabs raides et des coups de corps blessants alors que Dunn reculait.

Image:

Le joueur de 20 ans a fait un début de combat agressif



Un crochet gauche raidit les jambes de Dunn alors que Hatton cherchait avidement un arrêt dans le second.

Clients Sky: Achetez des répétitions Chisora ​​vs Parker

Clients non-Sky: Achetez Chisora ​​vs Parker répète

Hatton a continué son attaque implacable, forçant Dunn à tenir après avoir décroché une droite droite dans la troisième.

À seulement trois minutes de la fin, Hatton a tenté de trouver un coup de poing révélateur pour briser la résistance de Dunn, frappant plus de coups au corps, mais a dû se contenter d’une victoire aux points.

Regardez Chisora ​​v Parker et Taylor v Jonas se répète dimanche, Sky Sports Box Office, de 9h à 16h. Réservez-le via votre télécommande Sky ou réservez-le en ligne ici. Les abonnés non-Sky TV peuvent réserver et regarder ici.