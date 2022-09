Bonnie Campbell, vice-présidente associée aux affaires académiques de l’IVCC, a reçu une ovation debout lors de la réunion de jeudi alors qu’elle annonçait qu’elle prendrait sa retraite après 25 ans dans divers rôles au collège à la fin du mois de septembre.

Lors de la réunion de septembre, les administrateurs ont approuvé la demande de retraite du Dr Jerry Corcoran. Corcoran, président depuis 14 ans, a annoncé le 18 août qu’il prendra sa retraite le 30 juin après 33 ans au collège.

Dans une lettre, Corcoran a déclaré: «Mon amour pour être sur un campus universitaire a commencé en 1970 (à l’Université de l’Illinois) et n’a jamais disparu. Tant d’étudiants que j’ai rencontrés ont été une source d’inspiration et j’ai aimé les voir atteindre leurs objectifs académiques et professionnels.

“Notre situation financière est solide, nos installations sont magnifiques, nous avons la meilleure technologie que l’argent puisse acheter et une réputation de qualité bien méritée”, a ajouté Corcoran.

Le conseil d’administration de l’Illinois Valley Community College a également nommé jeudi un comité consultatif de recherche présidentiel de 12 membres qui comprend des dirigeants communautaires, des administrateurs et des professeurs, du personnel et des administrateurs de l’IVCC.

Le comité comprend le surintendant du bureau régional de l’éducation du comté de LaSalle. Chris Dvorak; les administrateurs Jane Goetz et Bill Hunt ; Administrateur étudiant Austin Dille; Instructeurs Art Koudelka, Tracy Lee et Mike Phillips; Présidente de la Fondation, Dr Susan Schmitt; Les administrateurs Dr Gary Roberts et Jennifer Scheri et les membres du personnel Dr Kathy Hart et Marlene Merkel.

Dirigé par un consultant en recherche et ancien surintendant de l’école secondaire Seneca. Dr Jim Carlson, le comité examinera les candidatures, sélectionnera les demi-finalistes et mènera les entretiens du premier tour avant de recommander une liste de candidats au conseil.

À partir de cette liste, le conseil sélectionnera 3 à 5 candidats pour les entretiens finaux avant de choisir le 11e président de l’IVCC. Les candidatures doivent être envoyées avant le 9 octobre à www.ivcc.edu/presidentialsearch; le conseil s’attend à nommer un président d’ici la fin du semestre d’automne.

Le conseil a également approuvé :

Le jumelage annuel de 10 000 $ pour la subvention Project Success TRiO pour aider les participants à payer les frais de scolarité, les livres et les fournitures. Project Success dessert environ 160 étudiants à faible revenu et de première génération ainsi que des étudiants ayant des troubles physiques ou d’apprentissage.

Une mise à jour du plan directeur par DKA Architects de Chicago pour environ 30 000 $. Le plan a été mis à jour pour la dernière fois en 2018.

La première phase d’un projet de carrelage de ferme ne doit pas dépasser 100 000 $. Le projet commencera après la récolte et couvrira environ la moitié du carrelage nécessaire.

Embauche de Scott Fox comme instructeur de fabrication et d’usinage avancé à compter du 9 septembre. Fox, un ancien instructeur IVCC à temps partiel, a 23 ans d’expérience dans la fabrication.

Démission de l’infirmière enseignante Jessie Bouxsein à compter du 7 octobre.

Détails concernant le dépôt des pétitions de nomination pour l’élection des administrateurs du 4 avril. Les pétitions doivent être déposées de 8 h à 16 h 30 du 12 au 16 décembre ou de 8 h à 17 h le lundi 19 décembre auprès de la secrétaire du conseil Judy Day dans la salle C301. Les sièges occupés par Bill Hunt, le Dr Maureen Rebholz et Angie Stevenson sont en élection pour un mandat de six ans.

La 26e réception annuelle de reconnaissance des bourses d’études, le 1er septembre, a attiré un nombre record de 441 boursiers, donateurs et invités au gymnase.

Corcoran a crédité le personnel de la Fondation et des relations communautaires Fran Brolley, Donna Swiskoski, Janice Corrigan et Samantha Manahan et les bénévoles Angie Dunlap, Peggy Schneider, Aseret Loveland, Gracelyn Quesse, Susan Monroe, Ashlee Fitzpatrick, Kim Herout et Chad Brokaw.

« Il y a quelque chose de magique à voir de généreux donateurs et leurs boursiers se rencontrer pour la première fois. Cela conduit souvent à des relations qui durent toute une vie », a déclaré Corcoran.