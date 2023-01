CAMPBELL: Cette couche “prudente” de la Colombie-Britannique a intenté une action en justice pour empêcher le propriétaire de vivre avec son petit ami

Quelle est votre définition de « famille » ?

C’était le nœud d’une petite bataille juridique dans laquelle un conseil de strates de Victoria est allé en justice pour empêcher une femme de vivre avec son petit ami après lui avoir infligé des amendes à plusieurs reprises.

Selon une décision du tribunal de résolution civile de la Colombie-Britannique, tout se résumait au libellé des règlements administratifs de la copropriété sur qui pouvait rester avec un propriétaire.

La strate a déclaré que le petit ami ne répondait pas à sa définition de «famille» et que cette personne était restée plus de 31 jours avec le propriétaire – violant ses statuts.

Le propriétaire a alors contre-attaqué, affirmant que le règlement “était discriminatoire à son égard sur la base de son statut familial, car il permet uniquement aux propriétaires ayant une” famille “composée d’une classe restreinte de parents par le sang de faire résider quelqu’un d’autre dans le lot en copropriété… Elle dit également que le l’application par les strates du règlement 4(4) est considérablement injuste parce qu’elle s’attendait raisonnablement à ce que sa capacité à faire résider d’autres personnes (dans sa maison) ne soit pas si étroitement restreinte. »

Je dois dire que j’ai été totalement intrigué par la restriction du règlement de la copropriété quant à savoir qui d’autre pouvait vivre dans une unité. Le règlement stipule que jusqu’à quatre personnes peuvent vivre dans la suite.

Voici ce que dit le règlement : « Les propriétaires doivent utiliser leur lot en copropriété comme résidence unifamiliale seulement. Aux fins des présents règlements, « unifamiliale » ou « famille » désigne les personnes qui sont le conjoint du propriétaire, un grand-parent, un parent, un enfant ou un petit-enfant du propriétaire, ou un grand-parent, un parent, un enfant ou petit-enfant du conjoint du propriétaire, jusqu’à un maximum de QUATRE (4) personnes résidant à l’intérieur de la copropriété. Les personnes visitant un propriétaire d’un lot en copropriété ont le droit d’occuper le lot en copropriété pendant une période n’excédant pas 31 jours au total au cours d’une année civile. »

Donc vous pouvez vivre ensemble si vous êtes mariés, mais vous ne pouvez pas être mis hors mariage.

Bon chagrin.

Quelle prude.

Comment ridicule.

Le propriétaire a fait savoir aux couches que les deux vivaient maintenant ensemble et ils ont donc commencé à lui infliger une amende de 200 $ par semaine, atteignant finalement 2 400 $.

Le propriétaire a refusé de payer et je suis là pour ça.

“Le propriétaire affirme que le règlement 4 (4) lui refuse les avantages de la compagnie et du soutien émotionnel disponibles pour les autres propriétaires qui vivent avec leur famille”, lit-on dans la décision de la CRT.

Ce genre de cas s’est déjà présenté.

La décision du CRT faisait référence à une affaire liée à Victoria, Bowes c. la ville de Victoria, dans laquelle le tribunal a examiné l’exigence selon laquelle certains locaux résidentiels ne pouvaient être occupés que par une famille en vertu du règlement de zonage de la ville.

“Le tribunal a conclu que la ville n’avait pas fait de discrimination à l’encontre du demandeur sur la base de la” situation de famille “car elle avait élargi la définition de” famille “dans son règlement pour faire dépendre la conformité de la manière dont les locaux pouvaient être utilisés et non sur les lieux” utilisateurs. La Cour a déclaré que la définition de la « famille » de la ville garantissait que l’utilisation n’était pas limitée aux personnes mariées ou liées par le sang, mais incluait des arrangements où les gens vivaient normalement ensemble en tant que famille, avec au moins une certaine permanence et un engagement les uns envers les autres. »

Donc clairement une grosse différence avec ce que faisait cette strat.

La décision de la CRT a déclaré que la propriétaire avait « prouvé son allégation de discrimination » et que la strate n’était pas exemptée du Code des droits de la personne.

La CRT a ordonné à la copropriété de cesser d’appliquer son règlement contre ce propriétaire, mais a rejeté la demande de la propriétaire selon laquelle la copropriété lui paierait des frais juridiques – évalués à plus de 20 000 $. Le CRT ne pensait pas que l’affaire était suffisamment extraordinaire pour nécessiter autant d’aide juridique.

Elle a donc gagné la bataille, mais a peut-être perdu la guerre – du moins financièrement.

L’amour ne devrait pas avoir un coût aussi élevé.

