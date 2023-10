Campbell Brown, responsable du partenariat d’information de Meta, quitte l’entreprise

Méta a déclaré Campbell Brown, le plus haut dirigeant de l’entreprise chargé de gérer les partenariats avec les éditeurs de presse, quitte l’entreprise après sept ans.

La société a annoncé mardi que Brown, qui était auparavant présentateur pour NBC News et CNN, deviendrait consultant, quittant son poste de vice-président des partenariats médias.

L’équipe de Brown sera intégrée à un autre groupe englobant le développement et les opérations des partenariats médiatiques et sportifs, a déclaré Meta.

Axios en premier signalé sur le départ de Brown.

Brown a rejoint Meta en 2017, lorsque la société, alors connue sous le nom de Facebook, faisait face à de vives critiques pour sa gestion de la propagation de la désinformation à l’approche de l’élection présidentielle américaine de 2016. Brown a été embauchée pour son pedigree journalistique.

Une partie du rôle de Brown consistait à assurer la liaison entre l’entreprise et les nombreux éditeurs de presse qui comptaient sur la plateforme pour distribuer des articles aux lecteurs. Meta entretient depuis des années des relations difficiles avec les éditeurs d’informations, frustrés par certains des divers changements apportés par l’entreprise, tels que la dépriorisation de la recommandation d’informations aux utilisateurs en faveur de davantage de divertissement et de vidéos courtes.

Meta a investi massivement dans sa fonctionnalité de courtes vidéos Reels pour concurrencer TikTok, soulignant les efforts de l’entreprise pour minimiser l’importance des informations sur ses applications sociales.

Les critiques affirment que la décision de Meta de s’éloigner de l’actualité est un moyen pour l’entreprise d’éviter d’être perçue comme un gardien d’informations fiables. Les législateurs républicains ont allégué que Meta censurait injustement les articles et les voix des conservateurs.

Plus récemment, Meta a supprimé l’accès aux nouvelles au Canada via ses applications Facebook et Instagram en raison de désaccords avec une loi du pays qui oblige les plateformes technologiques à payer des frais aux médias. La société a déclaré que la loi est « basée sur la prémisse erronée selon laquelle Meta bénéficie injustement du contenu d’actualité partagé sur nos plateformes ».

En septembre, Meta a annoncé qu’elle « abandonnerait » son onglet Facebook News début décembre pour les utilisateurs du Royaume-Uni, de la France et de l’Allemagne. Il a qualifié cette décision de « faisant partie d’un effort continu visant à mieux aligner nos investissements sur nos produits et services que les gens apprécient le plus ».

Facebook News a fait ses débuts en 2019 pour permettre aux utilisateurs de se tenir au courant des actualités importantes dans un espace dédié.

Montre: Entretien complet de CNBC avec Nick Clegg de Meta