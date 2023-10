Campbell Brown, qui dirigeait Facebook News, quitte Meta

Alors que Facebook était critiqué en 2017 pour avoir diffusé des informations fausses et trompeuses, le réseau social s’est tourné vers Campbell Brown, un journaliste chevronné, pour aplanir ses relations avec les médias.

Six ans plus tard, Mme Brown quitte l’entreprise, désormais connue sous le nom de Meta, car les hauts dirigeants se soucient moins de ce que les médias en pensent.

Mme Brown, 54 ans, ancienne présentatrice de télévision et défenseure de l’éducation qui a été pendant des années la représentante la plus éminente de Meta auprès de l’industrie des médias, a déclaré mardi dans un communiqué interne qu’elle démissionnerait plus tard cette année pour poursuivre d’autres opportunités. Elle restera conseillère auprès de l’entreprise et son équipe sera intégrée à d’autres équipes axées sur le développement de partenariats médiatiques et sportifs.

Un porte-parole de Meta a refusé de commenter. Axios plus tôt signalé sur le départ de Mme Brown.

Le départ de Mme Brown laisse Meta – qui possède Facebook, Instagram et WhatsApp – sans l’un de ses représentants les plus en vue dans les domaines de l’information, du sport et du divertissement à un moment critique. Les premiers actes de l’élection présidentielle américaine de 2024 sont en cours, et le rôle de Meta en tant que fournisseur d’informations sur les électeurs sera certainement examiné de près.