Campbell achète Rao’s. Les fans sont inquiets, mais le fabricant de soupe dit qu’il ne touchera pas à la sauce – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

NEW YORK (AP) – Campbell Soup est sur le point d’acheter Sovos Brands, le fabricant des sauces pour pâtes de Rao.

Dans une annonce lundi, les deux sociétés ont annoncé qu’elles avaient conclu un accord pour que Campbell’s acquière Sovos pour 23 dollars par action en espèces, ce qui représente une valeur totale d’environ 2,7 milliards de dollars.

La transaction contribuera à diversifier et à renforcer la division Repas et boissons de Campbell, a déclaré le président et chef de la direction de Campbell, Mark Clouse, dans un communiqué. « Et associé à notre division Snacks à croissance plus rapide et différenciée, (le portefeuille Sovos) fait de Campbell l’un des noms les plus fiables et axés sur la croissance dans le secteur alimentaire », a-t-il ajouté.

Outre ses soupes homonymes, Campbells fabrique de la sauce Prego et des craquelins Goldfish.

En plus des sauces Rao’s, les produits Sovos comprennent des pâtes sèches, des soupes, des plats surgelés et des yaourts sous les marques supplémentaires Michael Angelo’s et noosa. Selon le communiqué de presse de lundi, Rao’s est la marque la plus populaire de Sovos, représentant environ 69 % des 837 millions de dollars de ventes nettes ajustées de la société l’an dernier.

« Nous avons construit une entreprise alimentaire unique en son genre, à forte croissance, axée sur les produits axés sur le goût à travers un portefeuille de marques haut de gamme, ancrées par la marque Rao’s », a déclaré Todd Lachman, fondateur, président et PDG de Sovos Brands. dans un rapport. « En tant que l’une des entreprises alimentaires les plus fiables et les plus respectées d’Amérique du Nord, je suis confiant dans la capacité de Campbell à continuer d’offrir nos produits à un plus grand nombre de foyers et à poursuivre notre bilan de croissance et de succès pour les années à venir.

Lachman a ajouté que la transaction « crée une valeur substantielle » pour les actionnaires, avec un prix d’achat presque le double des 12 $ que Sovos Brands a fixé pour son offre publique initiale en septembre 2021.

Selon l’annonce de lundi, Campbell émettra une nouvelle dette pour financer l’acquisition. La transaction devrait être finalisée en décembre, sous réserve de l’approbation des actionnaires de Sovos et des autorités réglementaires, ainsi que d’autres conditions de clôture.

Alors que Sovos et Campbell ont célébré la transaction lors de l’annonce de lundi, l’accord a été repoussé en ligne, en particulier par les fidèles fans de Rao. Certains ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité que le nouveau propriétaire modifie le goût ou les ingrédients des sauces bien-aimées. Rao’s annonce actuellement que ses sauces maison Rao’s n’ont pas d’eau, de sucre ajouté, de pâte de tomate ou de colorants.

Lorsqu’ils ont été contactés par l’Associated Press mardi matin, les contacts médiatiques de Campbell et de Sovos ont souligné les commentaires de Clouse. sur CNBC Lundi soir.

« Nous n’y toucherons pas ! Quiconque pense que nous allons toucher à la sauce, non », a déclaré Clouse à CNBC.

Selon le site Web de Rao, l’histoire de la marque remonte à 1896 – lorsque l’immigrant italien Charles Rao a acheté une petite taverne à New York. La famille a dirigé l’entreprise au fil des ans, puis l’a transformée en un restaurant populaire proposant des plats du sud de l’Italie. Ils ont gagné une clientèle fidèle et, en 1992, la sauce a commencé à être emballée et vendue à l’extérieur du restaurant, atteignant les allées des magasins comme on le voit aujourd’hui.

