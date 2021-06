Campanelle parmi les 24 en Coupe du Commonwealth à Royal Ascot | Nouvelles de course

La Campanelle de Wesley Ward fait partie des 24 poulains et pouliches de la Commonwealth Cup à Royal Ascot.

Vainqueur du Queen Mary l’année dernière, Campanelle a également remporté le Prix Morny en France, puis a terminé quatrième de la Breeders’ Cup sur un mile.

Clive Cox a une main forte vendredi – avec l’amélioration de Diligent Harry et le vainqueur de Middle Park Supremacy, bien que ce dernier doive mettre une première manche lamentable de la saison derrière lui.

Il y a une forte challenger de la France sous la forme de Suesa, qui a été impressionnant en restant invaincu pour François Rohaut en quatre sorties à ce jour.

Le Dragon Symbol d’Archie Watson, battu de justesse à Haydock la dernière fois, est un autre bien imaginé – tandis qu’Aidan O’Brien pourrait laisser tomber Battleground en voyage après avoir déçu les 2000 Guinées derrière Poetic Flare.

Method, The Lir Jet, Dandalla, Happy Romance, Miss Amulet et Sacred sont d’autres qui sont susceptibles d’avoir beaucoup de supporters dans le groupe 1 de six stades pour les enfants de trois ans.

O’Brien a complété La Méditerranée parmi 15 pour les enjeux King Edward VII – dont, comme prévu, Bay Bridge de Sir Michael Stoute est absent.

Le gestionnaire de Ballydoyle pourrait également diriger Baton Rouge, Hector De Maris, Kyprios, Matchless, Sir Lamorak et Wordsworth.

Alenquer de William Haggas attirera sans aucun doute de nombreux partisans, étant donné qu’il a été vu pour la dernière fois en train de battre le vainqueur du Derby Adayar à Sandown.

Sir Mark Todd selle son premier coureur Royal Ascot sous la forme de Tasman Bay, tandis que le Gear Up de Mark Johnston pourrait faire une réapparition rapide après le Derby.

Il y a 24 pouliches dans les Albany Stakes – avec une paire de l’écurie de George Boughey au premier plan, dans Beautiful Sunshine et Cachet.

Flotus de Simon et Ed Crisford, Hello You de Ralph Becket et Kaufymaker de Ward – qui serait plus susceptible de participer aux Coventry Stakes – et Prettiest d’O’Brien ont tous fait forte impression en remportant leurs débuts.

Un total de 39 ont été inscrits pour les Sandringham Stakes, dans lesquels Lucid Dreamer de Roger Charlton pourrait chercher à rebondir après une course inférieure à la normale dans le Fred Darling.

Les Duke of Edinburgh Stakes ont attiré 43 participants, dont Favorite Moon, qui a couru pour la dernière fois en Australie pour Haggas. Le vainqueur de l’année dernière, Scarlet Dragon, pourrait être de retour.