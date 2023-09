Campana aide l’Inter Miami à maintenir sa séquence de victoires 3-2 malgré l’absence de Messi

Malgré l’absence de Lionel Messi, l’Inter Miami s’est rapproché à six points des places en séries éliminatoires de la Major League Soccer avec une victoire 3-2 contre le Sporting Kansas City samedi.

Messi était l’un des huit joueurs de l’Inter Miami en mission internationale, mais l’équipe de Gerardo « Tata » Martino a montré sa force en profondeur en prolongeant son invincibilité toutes compétitions confondues à 12 matchs.

Alors que Miami se bat pour passer de sa position d’avant Messi au bas de la Conférence Est au top neuf, ils savent qu’ils ont peu de marge d’erreur, mais leur soirée a mal commencé.

Le gardien Drake Callender n’a pas réussi à conserver un entraînement de Felipe Gutierrez et Daniel Salloi a ramené le ballon libre.

Miami a égalisé à la 25e minute grâce à un penalty de Leonardo Campana après que l’attaquant équatorien ait été aplati par le gardien de Kansas City, Tim Melia, alors qu’ils se disputaient un ballon haut.

Contrairement à Messi, Campana n’a pas été appelé pour les éliminatoires de la Coupe du monde sud-américaine de cette semaine et il s’est montré décisif en donnant l’avantage à l’équipe locale 2-1 avec une belle tête sur un centre de DeAndre Yedlin juste avant la mi-temps.

Campana est passé près d’un triplé après la pause avec une touche habile vers le but sur un centre bas de Jordi Alba, mais Melia s’est bien mis à l’arrêt pour sauver.

Melia était en action pour refuser Nicolas Stefaneli après un nouveau bon travail d’Alba, qui a récemment pris sa retraite avec l’équipe nationale espagnole.

L’autre ancien pilier espagnol de Miami, le milieu de terrain Sergio Busquets, a créé le troisième lorsqu’il a fait preuve d’une grande conscience pour tirer un coup franc rapide sur la ligne médiane et envoyer l’attaquant argentin Facundo Farias.

Farias, l’un des trois jeunes recrues sud-américaines recrutées pour ajouter un peu d’énergie et de talent pour accompagner les stars vétérans de l’équipe, a fait preuve d’un grand sang-froid en se dirigeant vers le but et en battant Melia d’un tir parfaitement placé.

Mais à 12 minutes de la fin, le Sporting a marqué un but avec le 13e but d’Alan Pulido en MLS de la saison, le Mexicain martelant un ballon lâche puis battant Callender avec une finition clinique.

Les visiteurs ont bénéficié de beaucoup de pression dans les dernières étapes, y compris les sept minutes de temps additionnel pendant lesquelles un Miami fatigué s’accrochait.

Mais avec DC United tenu en échec 0-0 à domicile contre San Jose, Miami n’a désormais plus que six points de retard sur l’équipe de Wayne Rooney, neuvième dans l’Est, et a deux matchs en main.

Plus tard samedi, les champions du Los Angeles FC, troisièmes de la Conférence Ouest, se rendront chez les Portland Timbers.

