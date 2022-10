Campagnes en mode crise alors que les maires de la Colombie-Britannique passent des parcs et des nids-de-poule à une vue d’ensemble – Kelowna Capital News

Lorsque Merlin Blackwell s’est présenté il y a quatre ans à la mairie de la petite communauté de Clearwater, dans la vallée de la rivière North Thompson, en Colombie-Britannique, les problèmes étaient simples, c’est le moins qu’on puisse dire.

“C’était, ‘Allez-vous nous construire un parc à chiens?’ « Quand allez-vous réparer les routes ? » a déclaré Blackwell.

C’était avant que la pandémie de COVID-19 ne frappe, l’abordabilité est devenue incontrôlable et l’hôpital de Clearwater est devenu un enfant phare de la crise des soins de santé, détenant le titre indésirable de la plupart des jours de fermeture des services d’urgence – 60 – en Colombie-Britannique entre début juillet et septembre.

Maintenant, les résidents demandent aux candidats locaux aux élections du 15 octobre à quel point ils se battront pour les infirmières et les médecins, et s’ils aideront les agents de santé à obtenir un logement, a déclaré Blackwell, notant qu’il faut une réflexion créative pour le faire avec un 2,8 millions de dollars budget municipal annuel.

“Les soins de santé ne font aucunement partie du mandat des gouvernements municipaux, mais c’est ce que nos citoyens attendent de nous, alors nous devons nous impliquer”, a déclaré Blackwell, qui se présente à nouveau.

“C’est le grand changement, c’est la quantité de plaidoyer dans laquelle le gouvernement local doit s’impliquer, dans des questions essentiellement provinciales – parce que nous n’avons pas le choix.”

Clearwater n’est pas le seul à signaler un changement radical d’orientation de cette campagne vers des questions qui sont en fait de portée provinciale ou fédérale. Avec des crises cumulatives telles que l’itinérance, la criminalité, l’abordabilité et les catastrophes climatiques, les politiciens municipaux de toute la province se retrouvent à s’attaquer à des problèmes majeurs à partir de zéro.

Dans certains cas, ils font équipe pour partager des informations, s’entraider et s’unir pour faire entendre leur voix plus fort afin de défendre leurs besoins.

Lorsque les inondations ont frappé Princeton, la communauté a regardé au-delà de ses voisins immédiats vers des communautés confrontées à des catastrophes similaires, comme Merritt, Hope et celles de la vallée du Fraser. Ces relations se sont développées à mesure que les problèmes se chevauchent, comme les pénuries d’ambulances et les problèmes de consommation de substances, a déclaré le maire Spencer Coyne.

“Nous pouvons nous appeler et dire:” Hé, vous savez, nous avons ce problème. Je sais, vous avez géré cela, comment avez-vous géré cela? “, A-t-il dit. « Je pense qu’il y en a de plus en plus, d’autant plus que nous sommes frustrés car les services provinciaux sont sous-financés et ont du mal à rester à flot.

Coyne, qui a rejoint le gouvernement local pour la première fois au début des années 2000, a déclaré avoir remarqué un changement marqué dans les relations entre les municipalités.

“C’était différent à l’époque. J’ai l’impression que nous sommes maintenant confrontés à tellement de problèmes similaires que lorsque nous nous réunissons, nous pouvons vraiment nous plonger dans certaines de ces choses et nous les résolvons ensemble », a-t-il déclaré.

Avant le congrès annuel de l’Union of BC Municipalities le mois dernier à Whistler, Blackwell a déclaré que lui et les maires de Port McNeill, Fort St. John, Whistler et Ashcroft avaient créé une alliance sur les soins de santé dans le but de partager des solutions ascendantes pour le crise à laquelle les municipalités pourraient raisonnablement faire face.

«Nous avons commencé avec nous cinq au moment où nous avons atteint l’UBCM. Quelques semaines plus tard, nous avions 30 ou 40 personnes qui voulaient s’impliquer », a déclaré Blackwell.

Bien que le gouvernement provincial puisse être une cible facile, Blackwell a déclaré qu’il hésitait à pointer du doigt lorsque les problèmes existent au-delà de la Colombie-Britannique. crises en cours.

“Je pense que l’énormité de certains de ces problèmes est plus un défi qu’autre chose”, a-t-il déclaré.

Le maire Ward Stamer, qui a obtenu un nouveau mandat par acclamation à Barriere, a déclaré qu’il peut être difficile d’obtenir des réponses individuellement non seulement de la part de la province, mais aussi des autorités sanitaires et d’autres organismes. Après la mort d’un bébé dans sa communauté alors qu’il attendait une ambulance, il a dit qu’il avait du mal à joindre qui que ce soit pour savoir ce qui n’allait pas.

« Vous savez à quel point c’était difficile d’essayer d’amener quelqu’un à répondre au téléphone ? Il a fallu à peu près deux semaines avant que quelqu’un accepte même de nous parler », a-t-il déclaré.

Cela dit, Stamer a déclaré qu’il était également satisfait des conversations qu’il a eues avec les ministres du cabinet et d’autres à l’UBCM et espère voir des changements en conséquence.

“La preuve sera dans le pudding”, a-t-il déclaré.

La mairesse de Victoria, Lisa Helps, qui ne se présente plus, a déclaré que les maires de la ville avaient récemment trouvé un moyen d’influencer l’action provinciale contre les troubles sociaux, qu’elle attribuait au quasi-effondrement des systèmes de santé mentale et de soins de santé.

En mai, la province a annoncé qu’en collaboration avec le caucus des maires urbains de la Colombie-Britannique, elle avait embauché deux experts pour enquêter et faire rapport sur les délinquants prolifiques et les attaques violentes aléatoires.

« Ce qui a stimulé toute cette enquête, c’est que nous avons recueilli nos données et dit à la province : « Voici ce qui se passe dans nos municipalités. Donc, même là, nous avons un rôle à jouer dans le partage d’informations et la mise en lumière des problèmes », a déclaré Helps, coprésident du caucus.

Dans le même temps, elle a déclaré qu’il y avait souvent des reproches à faire ailleurs lorsque les gouvernements locaux avaient un pouvoir important pour apporter des changements de manière indépendante, par exemple par le biais d’une politique d’utilisation des terres et de zonage pour augmenter la disponibilité de logements.

« Il y a beaucoup de choses que les villes peuvent faire, en particulier sur le front du logement, qui n’exigent pas que la province lève le petit doigt. Mais ce qu’il faut, c’est du courage politique pour prendre ces mesures.

Amy Smart, La Presse Canadienne

Élection C.-B. 2022