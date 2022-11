Campagne Walker, Kemp en Ga. ensemble pour la 1ère fois

SMYRNA, Ga. (AP) – Fraîchement sorti de sa réélection, le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a joué samedi le rôle d’un soldat républicain dévoué alors qu’il faisait campagne pour la première fois aux côtés de l’espoir du Sénat Herschel Walker après avoir passé des mois à éviter son ticket-compagnon .

L’apparition conjointe reflète l’importance de la large coalition de Kemp pour déterminer si Walker peut renverser le sénateur Raphael Warnock lors du second tour du 6 décembre. Le fait que cela ne se soit produit que maintenant souligne les défis que Walker, un athlète célèbre devenu politicien, a rencontrés pour attirer de nombreux indépendants et républicains modérés au milieu d’une concentration intense sur son passé mouvementé.

“Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers, tout le monde”, a déclaré Kemp à quelques centaines de partisans debout sur le parking d’un magasin d’armes à feu dans la banlieue d’Atlanta, les exhortant à voter de plus dans une année d’élections de mi-mandat décevante pour les républicains à l’échelle nationale.

Kemp a été le meilleur obtenteur de voix aux élections générales de Géorgie, attirant 200 000 voix de plus dans son affrontement avec le challenger démocrate Stacey Abrams que Walker dans son défi à Warnock. Le résultat: Kemp a battu Abrams de 7,5 points de pourcentage, tandis que Walker a suivi Warnock d’environ 36 000 voix ou près de 1 point de pourcentage. Warnock est cependant tombé juste en deçà de la majorité, déclenchant le blitz de ruissellement de quatre semaines.

Le gouverneur a fait campagne tout au long de l’automne principalement pour sa propre réélection, bien qu’il ait fait des apparitions avec plusieurs candidats du GOP pour des postes inférieurs à l’échelle de l’État. Tous ont gagné sans éliminatoires. L’absence notable a toujours été Walker, Kemp évitant même parfois de dire son nom lorsque les journalistes ont posé des questions sur la distance entre les deux campagnes. Kemp disait souvent seulement qu’il soutenait le “ticket entier”.

Depuis qu’il a obtenu un second mandat, Kemp est devenu plus explicite dans son soutien, même s’il est toujours calculé. Il a signé son opération de participation électorale à un comité d’action politique républicain aligné sur le chef du GOP au Sénat, Mitch McConnell, et a de nouveau approuvé Walker lors d’entretiens récents. Samedi, il a présenté Walker comme un conservateur fiscal et culturel qui soutiendrait les réductions d’impôts et soutiendrait les forces de l’ordre et l’armée, et il a répété l’attaque principale des républicains contre Warnock : qu’il vote avec le président Joe Biden « 96 % du temps ».

“Je sais que Herschel Walker se battra pour nous”, a déclaré Kemp. “Il ira se battre pour ces valeurs auxquelles nous croyons ici dans notre état.”

Pourtant, Kemp a également utilisé son bref passage sur scène comme un tour de victoire personnel, faisant un signe de tête à son deuxième mandat et mentionnant Abrams avant de dire quoi que ce soit sur Walker ou Warnock. “Je n’ai jamais été aussi optimiste quant à l’avenir de notre État, et nous allons faire avancer notre État dans la bonne direction parce que nous avons arrêté Stacey et sauvé la Géorgie”, a-t-il déclaré.

Les républicains considèrent Kemp comme un validateur essentiel pour Walker, d’autant plus que le second tour de la Géorgie est désormais plus concentré localement, car les démocrates ont déjà obtenu 50 sièges et détiennent le vote décisif du vice-président Kamala Harris.

Pendant une grande partie de l’année, Walker et les républicains ont tenté de nationaliser la course parce qu’elle faisait partie des champs de bataille qui détermineraient le contrôle du Sénat, comme l’a fait la Géorgie il y a deux ans avec des scrutins simultanés au Sénat remportés par les démocrates Warnock et le sénateur Jon Ossoff.

La stratégie consistait en partie à lier Warnock à Biden en raison des cotes d’approbation à la traîne du président et de l’inflation générationnellement élevée. Mais cela était également considéré comme une nécessité en raison de certaines des responsabilités de Walker.

Walker a à plusieurs reprises exagéré ses réalisations académiques, ses succès commerciaux et ses activités philanthropiques. Il a fait face à des accusations de violence contre sa première femme. Au cours de la campagne, il a reconnu plusieurs enfants dont il n’avait pas parlé publiquement auparavant, ne le faisant qu’après que les médias ont rapporté leur existence. En octobre, deux femmes avec lesquelles Walker est sortie ont allégué qu’il avait encouragé et payé leurs avortements malgré sa position de candidat à une interdiction nationale de l’avortement sans exception.

Walker nie avoir jamais payé pour un avortement et a répondu par un assaut féroce contre Warnock, se concentrant ces dernières semaines sur les mauvaises conditions de vie dans un immeuble d’Atlanta appartenant à une fondation de l’église baptiste Ebenezer où Warnock est pasteur principal. Walker a utilisé des avis d’expulsion apparents émis à certains locataires et des plaintes de ses résidents pour qualifier Warnock d ‘”hypocrite” et de “loup déguisé en mouton”.

Pourtant, l’effet cumulatif a alimenté les efforts de Warnock pour étiqueter Walker comme “pas prêt” et “pas apte” pour le Sénat, et cela a rendu Walker beaucoup moins populaire que Kemp, en particulier parmi les indépendants et les républicains modérés. C’est plus préoccupant dans un environnement où le GOP ne peut pas utiliser le contrôle du Sénat pour inciter les électeurs méfiants à tendance GOP à soutenir Walker.

Les lacunes électorales de Walker étaient particulièrement aiguës dans la banlieue d’Atlanta. Alors que Walker avait environ 5 points de retard sur Kemp dans tout l’État, cet écart était de près de 7 points dans le comté de Cobb, où le rassemblement de samedi a eu lieu, avec des écarts similaires dans plusieurs autres comtés de la région métropolitaine qui sont essentiels à la coalition républicaine à l’échelle de l’État.

En effet, une enquête AP VoteCast auprès de l’électorat général a révélé que 7 électeurs sur 10 qui ont soutenu Kemp ont déclaré l’avoir fait avec enthousiasme, mais seulement environ la moitié des électeurs de Walker ont dit la même chose. Parmi les partisans de Walker, environ 4 sur 10 ont déclaré le soutenir avec des réserves et environ 1 sur 10 ont déclaré s’opposer aux autres candidats.

De plus, Kemp semble avoir tiré profit de sa résistance aux efforts de l’ancien président Donald Trump pour annuler les résultats des élections de 2020 en Géorgie et à l’échelle nationale. Selon AP VoteCast, seuls 29% des électeurs géorgiens ont déclaré que Kemp soutenait trop l’ancien président Trump, tandis que 43% ont déclaré que Walker, qui est un ami de Trump et se présente avec son approbation.

“Brian Kemp est clairement le républicain le plus populaire de Géorgie, et il a clairement l’organisation la plus importante”, a déclaré Josh Holmes, un stratège républicain influent à Washington et ancien chef de cabinet de McConnell.

Même les démocrates concèdent ce point, tenant une conférence de presse plus tôt samedi avec des électeurs qui ont déclaré avoir voté pour Kemp et Warnock.

La journaliste d’Associated Press, Hannah Fingerhut, a contribué depuis Washington.

Bill Barrow, l’Associated Press