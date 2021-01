Le président Donald Trump était en Géorgie lundi soir, avant deux tours de table à enjeux élevés qui détermineront le contrôle du Sénat américain.

Si les républicains en remportent un ou les deux, ils conserveront une faible majorité et pourront bloquer les objectifs législatifs et les candidats judiciaires du nouveau président Joe Biden.

Si les démocrates l’emportent aux deux sièges, c’est une division égale dans la chambre, donnant au vice-président de Biden, Kamala Harris, un vote décisif.

Trump était cependant concentré sur d’autres choses, revenant encore une fois à ses allégations sans fondement de fraude électorale:

«Vous perdez, vous perdez. Vous allez et dites, peut-être que je le referai un jour, peut-être que je ne le ferai pas ou que je reviendrai à la vie. ce n’est pas acceptable. «

Le président élu Joe Biden est également monté sur scène à Atlanta pour remercier les électeurs d’avoir fait de lui le premier candidat démocrate à la présidentielle à remporter la Géorgie en trois décennies.

Il a également exhorté ses partisans à se présenter une fois de plus pour le second tour du Sénat qui déterminera l’équilibre des pouvoirs à Capitol Hill et la portée de son administration.

« Le pouvoir, le pouvoir est littéralement entre vos mains. Contrairement à tout moment de ma carrière, un état, un état peut tracer la voie, non seulement pour les quatre prochaines années, mais pour la prochaine génération. »

Une fois de plus, différentes visions de la nation se heurteront aux candidats républicains adoptant le programme Make America Great Again de Trump et aux démocrates axés sur les politiques libérales.

Le second tour était nécessaire car aucun des candidats n’a atteint un vote majoritaire lors du vote de novembre. Les sondages d’opinion suggèrent que les deux races pourraient aller dans les deux sens.

Regardez notre rapport complet en cliquant sur le lecteur multimédia ci-dessus.