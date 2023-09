Campagne Scott auprès des donateurs : restez calme, continuez, faites des chèques

Sans vérifier les noms des autres candidats, DeCasper a écrit : « Le battage médiatique ou quelques lignes vives à la télévision nationale ne changent pas les fondamentaux d’une campagne. »

Dans la note, le directeur de campagne de Scott cite un sondage interne qui lui montre « le meilleur score net de faveur parmi les candidats, quel que soit l’État ». Elle note que sa campagne dispose du deuxième plus grand nombre d’argent disponible pour les primaires, avec suffisamment d’argent pour durer jusqu’à la primaire de Caroline du Sud le 24 février, affirmant que la campagne a été judicieuse avec les achats médiatiques et a eu du succès auprès des donateurs à faible revenu et des partisans de la base. .

« Nous avons vu beaucoup d’encre couler à la suite du dernier débat sur « qui est en haut », « qui est en bas » et comment toute la campagne semble être gagnée ou perdue en 90 minutes sur une scène à Milwaukee », a écrit DeCasper. « Je suis ici pour vous dire d’ignorer le bruit et de vous concentrer sur les faits dont nous sommes confrontés. »

Un porte-parole de Scott a refusé de commenter.

Le mémo vient après Scott fait la une des journaux pour avoir émis ses critiques les plus virulentes à l’égard de l’ancien président Donald Trump, à propos de ses commentaires sur l’avortement, après avoir largement évité de s’en prendre à ses compatriotes républicains, y compris l’ex-président.

Trump, cependant, continue de dominer les sondages nationaux et les premiers sondages d’État, et il y a eu peu de mouvement dans les sondages parmi ses adversaires, y compris Scott. Dans les sondages nationaux, Scott obtient systématiquement des résultats inférieurs à moyens à un chiffre, bien qu’il ait obtenu de meilleurs résultats dans les premiers sondages d’État dans des endroits comme l’Iowa, le New Hampshire et son État d’origine, la Caroline du Sud.

La semaine prochaine, à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan de Simi Valley, en Californie, Scott et d’autres candidats républicains auront pour la deuxième fois l’occasion de présenter à la télévision nationale leurs arguments sur les raisons pour lesquelles ils devraient être élus. Mais comme Trump a sauté le débat pour prononcer un discours à Détroit destiné aux travailleurs syndiqués, l’ancien président pourrait leur faire de l’ombre.

La campagne de Scott a demandé le Comité national républicain de positionner les candidats sur scène lors du prochain débat sur la base de premiers sondages d’État plutôt que de sondages nationaux – une décision qui le placerait dans une place plus souhaitable sur scène. Lors du dernier débat, avec huit candidats, Scott était positionné au bord de la scène, deuxième à partir de la fin.

Pour le deuxième débat, le Comité national républicain exige que les candidats démontrent qu’ils ont au moins 50 000 donateurs uniques et qu’ils bénéficient d’un soutien de 3 pour cent dans deux sondages nationaux de qualification, ou dans une combinaison d’un sondage national et de sondages dans deux premiers États. Le RNC n’a pas encore annoncé combien de candidats seront officiellement qualifiés pour le débat ni comment les candidats seront disposés sur la scène de la bibliothèque Reagan.