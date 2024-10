Campagne publicitaire de 7 millions de dollars en Alberta contre le plafond des émissions de pétrole et de gaz déployée dans 5 provinces

Le gouvernement de l’Alberta lance une campagne publicitaire de 7 millions de dollars en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse dans le but, selon lui, de jeter de l’eau froide sur le plan du gouvernement fédéral visant à mettre en place un plafond d’émissions pour le pétrole et le gaz. secteur.

La campagne, que la province a intitulée « Scrap the Cap », comprendra des publicités à la télévision, sur vidéo en ligne, dans la presse écrite et sur les réseaux sociaux, a déclaré mardi la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith. Cela reflète étroitement la conception d’une précédente campagne de 8 millions de dollars lancée par la province en octobre 2023, s’opposant aux règles fédérales sur l’électricité propre.

« Nous disons au gouvernement fédéral d’oublier cette idée imprudente et extrême et de soutenir le leadership de l’Alberta en investissant dans de véritables solutions qui réduisent les émissions et ne nuisent pas à la prospérité du Canada », a déclaré M. Smith.

Une publicité liée à la campagne « Scrap the Cap » du gouvernement de l’Alberta a fait la une du Calgary Herald le 15 octobre. (CBC)

En décembre 2023, le gouvernement fédéral plans annoncés mettre en œuvre un plafond d’émissions pour le secteur pétrolier et gazier, ce qui la plus grande source des gaz à effet de serre dans le pays. Les scientifiques disent le changement climatique est causé par une augmentation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère terrestre.

Le cadre réglementaire proposé, tel qu’initialement présenté en décembre, il faudrait que l’industrie réduire les émissions de gaz à effet de serre de 35 à 38 pour cent par rapport aux niveaux de 2019 d’ici 2030, ou acheter des crédits de compensation ou contribuer à un fonds de décarbonation, ce qui ramènerait cette réduction à 20 à 23 pour cent des niveaux de 2019.

Au cours des mois qui ont suivi l’introduction du cadre réglementaire, les provinces productrices de pétrole de l’Alberta et de la Saskatchewan ont exprimé leur mécontentement à l’égard du plan. Le gouvernement de l’Alberta soutient que les émissions devraient être réduites grâce à des incitatifs et à des technologies, et que le plan d’Ottawa empiète sur la compétence exclusive de la province sur ses ressources et étoufferait l’économie.

Le gouvernement fédéral et les groupes environnementaux, quant à eux, ont suggéré que le plafond est un élément essentiel pour atteindre les objectifs climatiques du Canada.

Des groupes comme le groupe de réflexion sur l’énergie propre Pembina Institute affirment que malgré les récents bénéfices record, il existe « très peu de preuves » que les entreprises ont alloué suffisamment de capitaux à des projets qui réduiraient les émissions, faisant du plafonnement des émissions un filet de sécurité nécessaire aux promesses de l’industrie.

Une réglementation qui devrait être finalisée en 2025

La publication du règlement final est prévue pour 2025, et sa mise en œuvre progressive est prévue entre 2026 et 2030. La loi canadienne stipule que les prochaines élections fédérales doivent avoir lieu d’ici octobre 2025, mais les partis pourraient faire pression pour qu’elles aient lieu plus tôt.

Interrogé par un journaliste mardi sur les raisons pour lesquelles la province lancerait cette campagne maintenant, compte tenu de la possibilité d’un changement de gouvernement au niveau fédéral, Smith a déclaré que les libéraux pourraient « adopter toutes sortes de politiques » s’ils ne voyaient pas de moyen de rétablir la campagne. élection.

« Sachant que cela serait compliqué et prendrait un certain temps pour y remédier, et cela donnerait un coup de froid à la communauté des investisseurs. La COP29 à Bakou aura lieu le mois prochain, et c’est à ce moment-là que nous devons être le plus inquiets du fait que le gouvernement fédéral je vais être à l’honneur sur la scène internationale », a déclaré Smith.

La COP29 est le sommet des Nations Unies sur le changement climatique à Bakou, en Azerbaïdjan, la 29e Conférence des Parties, qui se déroulera du 11 au 22 novembre.

Danielle Smith, deuxième à gauche, se tient aux côtés du ministre de l’Abordabilité et des Services publics, Nathan Neudorf, à gauche, du ministre de l’Énergie et des Minéraux, Brian Jean, deuxième à droite, et de la ministre de l’Environnement et des Aires protégées, Rebecca Schulz, à droite. (CBC)

Dans une entrevue accordée mardi à CBC News, le ministre fédéral de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a déclaré que le projet de règlement devrait être publié dans les prochaines semaines.

Interrogé sur la mention par Smith de la COP29 comme lieu possible pour une annonce, Wilkinson a déclaré qu’il ne voulait pas entraver les priorités du ministre de l’Environnement Steven Guilbeault, mais a déclaré qu’une telle annonce nationale « sera presque certainement faite en Au Canada, pas ailleurs dans le monde. »

Le ministre fédéral de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a déclaré que le gouvernement fédéral souhaitait prendre son temps pour publier le projet de règlement afin de garantir son efficacité. (Adrian Wyld/La Presse Canadienne)

Wilkinson a ajouté qu’il pensait que les gens devraient attendre de voir à quoi ressemblait le plafond d’émissions avant de tirer des conclusions.

« En fin de compte, les chiffres viendront. Et nous avons été très réfléchis. Je dirais que nos attentes, tout comme celles du premier ministre, sont que jusqu’à ce que le pétrole atteigne son pic mondial, et cela n’a pas été fait, il y aura il y aura toujours une augmentation de la production », a déclaré Wilkinson.

« Mais nous devons veiller à ce que nos ressources pétrolières et gazières soient décarbonées, afin qu’elles puissent être compétitives dans un monde qui va valoriser les carburants à faible teneur en carbone. »

Le coût du plafond

La campagne de la province affirme également que les réglementations fédérales attendues plus tard cette année rendraient l’épicerie, l’essence et tous les produits de première nécessité encore plus chers.

Trevor Tombe, économiste à l’Université de Calgary, estime que le plafonnement des émissions est une mauvaise politique, mais l’argument selon lequel cela ferait augmenter le prix de l’essence – et donc des produits d’épicerie – est trompeur.

Tombe a déclaré que les prix du gaz sont largement déterminés par les taxes, les majorations et marges de détail, ainsi que les prix mondiaux du pétrole.

« Il n’y a eu aucune analyse crédible suggérant que le plafond d’émissions de pétrole et de gaz du Canada affectera les prix mondiaux du pétrole », a déclaré Tombe.

Tombe a déclaré que l’argument selon lequel le plafond entraînerait une diminution du nombre d’emplois et une baisse des salaires dans le secteur est un argument valable, et il estime que la politique fédérale adopte une approche erronée.

Tombe a déclaré que le moyen le plus efficace de réduire les émissions est d’imposer un fardeau identique à tous les secteurs, dans toutes les régions, de sorte que chaque tonne d’émissions soit confrontée aux mêmes conséquences.

Dans le même temps, a-t-il ajouté, le plafond des émissions n’entraînera pas nécessairement une baisse de la production.

« Même si les coûts augmentent et les bénéfices diminuent, le bénéfice par baril pourrait toujours être positif, même avec des coûts plus élevés », a déclaré Tombe.

Pendant ce temps, Chris Severson-Baker, directeur exécutif de l’Institut Pembina, a déclaré qu’il n’avait pas encore vu de propositions du gouvernement provincial visant à réglementer suffisamment les émissions.

« Si nous ne voyons pas les sociétés d’exploitation des sables bitumineux mettre en œuvre ce plan, non seulement nous verrons les émissions de ce secteur continuer à augmenter… mais nous allons également passer à côté d’un montant important d’investissements dans cette province. » dit-il.

En septembre, l’Institut canadien du climat a constaté que les émissions de gaz à effet de serre du Canada avaient légèrement diminué l’année dernière, malgré une forte croissance économique et démographique.

Cependant, les émissions de pétrole et de gaz ont continué d’augmenter, en hausse de 1 pour cent, ou 2,2 mégatonnes, par rapport à 2022. Elles représentent désormais 31 pour cent du total national du Canada, selon le rapport.