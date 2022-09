Larry Kwong n’a joué qu’un seul quart de travail dans la LNH il y a près de 75 ans. Mais les partisans ont lancé une campagne pour qu’il soit considéré pour son intronisation au Temple de la renommée du hockey.

Lorsque Kwong s’est enfilé pour les Rangers de New York le 13 mars 1948, il est entré dans l’histoire en devenant la première personne de couleur à jouer dans un match de la LNH.

“Larry a brisé la barrière des couleurs, ne serait-ce que pour une minute. Mais c’était une réalisation tellement monumentale compte tenu de tout ce qui était contre lui », a déclaré l’enseignant de Vernon, en Colombie-Britannique, Chad Soon, qui a d’abord appris l’histoire de Kwong par son grand-père, puis a rencontré l’homme lui-même et l’a amené à son école pour parler aux élèves. .

Kwong est né à Vernon, et le talentueux attaquant a fait face à une discrimination endémique contre les Canadiens d’origine asiatique alors qu’il tentait de poursuivre une carrière de hockeyeur à la fin des années 1940.

À 23 ans, Kwong a finalement été signé par les Rangers et affecté à l’équipe de la ferme.

“Il mène l’équipe en marquant lors de sa deuxième année, mais doit regarder en tant que joueur après joueur avec des statistiques inférieures avec une capacité inférieure recevoir l’appel de la grande équipe à sa place”, a déclaré Soon, qui a ajouté que Kwong attirait des foules énormes en tant que joueur de l’équipe agricole à New York.

Cédant à la pression du public, les Rangers ont finalement appelé Kwong pour un seul match dans la LNH à Montréal en 1948. Il a été mis au banc pendant les première et deuxième périodes et n’a joué qu’un quart de travail à la fin de la troisième avant d’être renvoyé à la ferme.

“Il réalise à ce moment-là que les Rangers ne sont pas intéressés à apporter de la diversité dans le jeu”, a déclaré Soon. Kwong a ensuite signé avec la ligue du Québec, où il a remporté des titres de marqueur et a été nommé MVP.

« Normalement, ce serait un billet pour la LNH. Mais pour Larry, ce n’était pas le cas. Aucune des équipes n’était intéressée par un joueur chinois », a déclaré Soon. “C’est 10 ans avant que Willie O’Ree n’entre dans la ligue en tant que premier joueur noir. Alors Larry avait l’habitude de plaisanter en disant qu’il était né un peu trop tôt.

La lutte de Kwong pour vaincre le racisme dans le hockey a été une source d’inspiration pour Moezine Hasham, le fondateur de Hockey 4 Youth.

“Ce n’est pas qu’il n’était pas un bon joueur, c’est juste malheureusement la discrimination qui l’a retenu”, a déclaré Hasham. “En ce qui concerne le hockey, c’est tellement important que nous devons être en mesure d’amplifier son histoire, de partager son histoire.”

Hasham dit que l’intronisation de Kwong au Temple de la renommée du hockey dans la catégorie des bâtisseurs est la meilleure façon d’y parvenir.

“Ce sont des histoires que le monde du hockey doit célébrer davantage, nous devons les mettre davantage en lumière”, a-t-il déclaré.

Et les partisans pensent que 2023 serait une année appropriée pour célébrer Kwong.

“Ce qui est remarquable à propos de l’année prochaine, c’est que ce serait le 75e anniversaire de son entrée dans la ligue, et aussi son 100e anniversaire en 2023. Donc, je pense que le scénario est là. Je pense que maintenant, c’est tout le travail lourd et acharné », a déclaré Hasham.

Christopher Woo a créé une pétition pour recueillir des signatures pour l’effort du Temple de la renommée.

“Plus nous obtenons de signatures, plus cela sera remarqué par quelqu’un au Hockey Fall of Fame ou par les membres du comité”, a déclaré Woo.

Joueur de hockey lui-même, il ne peut imaginer le genre de racisme auquel Kwong a dû faire face en essayant de pratiquer le sport qu’il aimait.

“Je sais que pour moi, même en grandissant dans les années 90, c’était difficile. On m’appelait tout sous le soleil », a déclaré Woo. “Je pense que le hockey est devenu plus inclusif au fil des ans, et raconter l’histoire de Larry, en montrant sa persévérance, est une autre étape vers la diversité au sein du hockey.”

On espère bientôt que la campagne du Temple de la renommée sera couronnée de succès.

“Je pense qu’il est temps”, a-t-il dit. “Son histoire est une histoire que nous devons chérir et garder, car c’est une histoire tellement inspirante. Son intronisation dans la salle garantira qu’il ne sera pas oublié.