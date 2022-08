Campagne Open de Barcelone avec match nul et vierge contre Rayo Vallecano

Barcelone a été tenu 0-0 par Rayo Vallecano lors de son match d’ouverture de la saison de la Liga et a fait expulser le capitaine Sergio Busquets tard.

Les Catalans ont réussi 21 tirs au but et la majorité de la possession au Camp Nou mais n’ont pas été en mesure de sortir de l’impasse.

Le patron du Barça, Xavi, a commencé les signatures de fin de saison, notamment le défenseur Andreas Christensen, l’ailier Raphinha et l’attaquant Robert Lewandowski, qui n’ont pu figurer qu’après avoir été inscrits dans la ligue vendredi soir.

Les quintuples vainqueurs de la Ligue des champions ont dû se conformer aux contrôles financiers stricts de la Liga avant de pouvoir confirmer les goûts de l’ancien attaquant du Bayern Munich Lewandowski dans leur équipe avant la nouvelle campagne.

“Nous aurions pu gagner, mais nous devons maintenant corriger nos erreurs et penser à la Real Sociedad le week-end prochain”, a déclaré le défenseur barcelonais Eric Garcia.

“Nous voulions commencer la saison du bon pied et par une victoire, mais nous savions que le Rayo nous avait posé beaucoup de problèmes l’an dernier. Ils ont été bons défensivement ce soir.

Les hôtes ont dominé la première demi-heure alors que Lewandowski s’est vu refuser un but lors de ses débuts en compétition.

L’attaquant polonais a été jugé hors-jeu suite à une passe d’Ousmane Dembele avant que sa délicate finition ébréchée ne soit annulée.

Alors que la pluie tombait au Camp Nou par des températures de 26 degrés Celsius (79 degrés Fahrenheit), Pedri a failli sortir de l’impasse avec 10 minutes de la mi-temps à jouer, mais son effort de curling a survolé le poteau.

Malgré leur contrôle en première mi-temps, Marc ter Stegen a veillé à ce que les équipes restent au niveau à la pause avec un bel arrêt pour arrêter Alvaro Garcia de Rayo pendant le temps additionnel.

Le Barça a poursuivi son attaque contre la défense du Rayo mais n’a pas pu battre le gardien Stole Dimitrievski, qui a été impliqué dans deux lourdes collisions sur sa ligne dans les 10 premières minutes de la seconde mi-temps.

Avec une demi-heure à jouer, Xavi a fait venir Frenkie de Jong pour Gavi malgré le fait que le milieu de terrain néerlandais était lié à un départ de la Catalogne pour alléger la dette du club, ce qui a forcé Lionel Messi à partir il y a 12 mois.

Falcao se rapproche

L’homologue de Rayo de Xavi, Andoni Iraola, a également apporté des changements dans les 30 dernières minutes, notamment en donnant à l’attaquant colombien expérimenté Radamel Falcao ses débuts en compétition.

À neuf minutes de la fin, De Jong a combiné avec Lewandowski mais le tir du joueur de 33 ans a effleuré le montant.

Sept minutes plus tard, une autre signature estivale du Barca s’est vu refuser un but alors que le milieu de terrain Franck Kessie, arrivé de l’AC Milan, était hors-jeu avant de battre Dimitrievski.

L’équipe de Xavi a terminé le match avec 10 hommes alors que le skipper du club Busquets a reçu un carton rouge pour un coude sur Falcao dans la quatrième des huit minutes supplémentaires.

Moins de 60 secondes plus tard, Falcao pensait qu’il avait marqué le vainqueur et a remporté la troisième victoire consécutive de Rayo sur les Catalans, mais s’est avéré hors-jeu et les visiteurs ont conservé le point.

Plus tôt, l’ailier de 21 ans Alex Baena a marqué deux fois lors de sa huitième apparition en Liga alors que Villarreal battait le Real Valladolid 3-0.

L’attaquant Joselu a marqué un point pour l’Espanyol au Celta Viga avec un but à la 97e minute avec un match nul 2-2 après que l’attaquant vétéran des Galiciens Iago Aspas ait marqué le premier but de son équipe d’une saison pour une troisième campagne consécutive.

Dimanche, les champions du Real Madrid se dirigent vers le promu Almeria tandis que lundi, l’Atletico Madrid se dirige vers le sud pour affronter Getafe.

Vendredi, Osasuna a surpris les éliminatoires de la Ligue des champions de Séville 2-1 lors du match d’ouverture de la campagne.

