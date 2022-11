Campagne Michael Kors Ski Collection d’Emily Ratajkowski: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Michael Kors x ellesse/MEGA

Emily Ratajkowski a eu le vent en poupe ces derniers temps et sa dernière campagne pour Michael Kors est peut-être notre préférée. Le joueur de 31 ans a joué dans la nouvelle collection capsule de ski portant un tas de tenues rayées et moulantes tout en gambadant dans la neige. La campagne arrive juste un jour après qu’elle et Pete Davidson ont rendu leur relation publique lors du match de basket des New York Knicks.

Dans la campagne, Emily a porté un haut tube court à rayures en tricot sans bretelles et elle l’a stylisé avec une paire de leggings bleu marine à taille haute avec des rayures sur le côté. Elle a accessoirisé son look avec une veste d’hiver blanche, des bottes de neige à fourrure, des lunettes de soleil aviateur rouges surdimensionnées et des créoles en diamant. Une autre photo montrait Emily portant un gilet sans manches sans rien en dessous, avec les mêmes leggings et bottes.

Michael Kors s’est enthousiasmé à propos de la campagne : « Ellesse est une pionnière dans l’apport de style au monde du ski, et j’ai toujours conçu des vêtements et des accessoires qui allient glamour et facilité. Je suis ravie de la capsule de vêtements de sport luxueux et glamour sur laquelle nous avons collaboré. Elle fonctionne parfaitement, que vous soyez au chalet de ski ou dans les rues de la ville. »

La nouvelle campagne époustouflante d’Emily vient juste après qu’elle a rendu publique sa relation avec Pete. Le couple était assis sur le terrain lors du match des Knicks au Madison Square Garden le 27 novembre. Emily portait une veste en duvet marron The North Face 1996 Retro Nuptse avec une paire de bottes Dear Frances Ana en serpent vert et un sac de selle vintage Dior.

La sortie était la première fois qu’Emily et Pete faisaient une apparition publique depuis qu’ils avaient commencé à se fréquenter vers la mi-novembre. Une fois que la nouvelle a éclaté que les deux sortaient ensemble, Pete a été photographié devant l’appartement d’Emily, avant de partir en raison de l’agitation causée par les paparazzi. Peu de temps après, Emily est allée chez Pete à Brooklyn où ils ont été photographiés en train de se saluer avec un câlin.