L’infrastructure de soins médicaux de l’Inde s’effondre alors que la pandémie de coronavirus ravage la population. Les réseaux sociaux regorgent de messages SOS à la recherche de lits de soins intensifs, de bouteilles d’oxygène, de médicaments essentiels et bien plus encore. Compte tenu du sort de millions d’Indiens, plusieurs collectes de fonds et dons ont eu lieu. Une de ces collectes de fonds, qui a collecté une somme importante, a été lancée par un collectif de fondateurs et d’entrepreneurs de Delhi / NCR pour aider et aider les hôpitaux qui manquaient d’oxygène pour traiter les patients Covid19. L’organisation a lancé la Mission Oxygen et créé une page de collecte de fonds Ketto qui a collecté 13,51,11000 ₹ d’ici jeudi. Le montant cible de financement fixé par Mission Oxygène est Rs 15 crore.

Grâce à ce financement participatif, des volontaires et des ONG achèteront 1000 concentrateurs d’oxygène X 10L directement auprès des fabricants chinois. Cet équipement essentiel sera ensuite livré à partir de jeudi à Delhi NCR. La livraison sera effectuée directement aux cliniques nécessiteuses, aux hôpitaux publics et aux petites maisons de soins infirmiers, sans frais.

À partir de maintenant, Mission Oxygène a acheté plus de 1 365 concentrateurs d’oxygène en Chine, qui ont commencé à être expédiés. A partir de jeudi, l’équipe de Mission Oxygen pourra les fournir aux hôpitaux.

Afin d’assurer des livraisons rapides et efficaces de ces équipements médicaux vitaux, l’équipe de Mission Oxygen a mentionné dans sa page Ketto qu’elle est en contact avec le DG, BSF, le major général (QG), l’armée indienne, le président de l’ESIC, les directeurs / médecins Surintendants / chefs administratifs de plus de 240 hôpitaux publics, hôpitaux privés et maisons de soins infirmiers dans 13 États. L’équipe logistique est également en contact avec les gouvernements des États de Delhi, Maharashtra et Telangana.

Les États ont présenté leurs besoins et les attributions de concentrateurs sont décidées en fonction des besoins réels du gouvernement, mentionne la page Ketto. Les distributions sont organisées avec les documents juridiques obligatoires pour que les dons soient distribués de manière transparente. L’équipe de Mission Oxygen mentionne qu’elle a maintenu une transparence totale en termes de dons qui est open source et peut être partagée pour toute vérification.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici