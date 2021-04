Une pétition visant à destituer le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a recueilli suffisamment de signatures pour déclencher une élection de rappel, ont déclaré des responsables de l’État, notant que plus de 1,6 million d’habitants avaient approuvé cet effort.

Avec 1.626.042 signatures soumises et vérifiées depuis le lancement de la campagne de rappel l’année dernière, les Californiens pourraient bientôt se rendre aux urnes pour élire un nouveau gouverneur, selon un décompte publié lundi par la secrétaire d’État californienne Shirley Weber. L’initiative a nécessité un peu moins de 1,5 million de signatures pour être éligible.

«Cela déclenche maintenant la phase suivante du processus de rappel, une période de 30 jours ouvrables au cours de laquelle les électeurs peuvent soumettre des demandes écrites aux registraires des électeurs du comté pour retirer leur nom de la pétition de rappel,» Le bureau de Weber a déclaré dans un communiqué, ajoutant que « Une élection de rappel aura lieu à moins qu’un nombre suffisant de signatures ne soit retiré. »

Dirigés par le shérif adjoint à la retraite du comté de Yolo, Orrin Heatlie, et un certain nombre de groupes d’activistes conservateurs, les organisateurs du rappel ont eu une date limite le 17 mars pour recueillir et soumettre des signatures, mais ils ont encore jusqu’au 29 avril pour vérifier les noms. Le chiffre de 1,6 million a été validé la semaine dernière, selon le nouveau décompte du gouvernement.





Alors que Newsom a pris ses fonctions après une victoire écrasante de 62% en 2018, les résidents de l’État sont de plus en plus critiques à l’égard de son leadership, en particulier en ce qui concerne sa gestion de la pandémie de Covid-19 et les ordonnances de verrouillage du gouvernement associées. L’ancien shérif Heatlie, avec sa California Patriot Coalition et d’autres organisations de droite comme Rescue California, a lancé la campagne de rappel en juin dernier, recueillant rapidement des centaines de milliers de signatures et collectant des millions de dons.

Avec 1,6 million de signatures et plus, la course au rappel spécial est susceptible de se dérouler, mais certains des soutiens de Newsom attendent une victoire sur l’effort, l’ancien sénateur démocrate Don Perata menant une campagne baptisée « Arrêtez le vol » pour tuer le rappel dans ses traces. Une référence moqueuse aux allégations de fraude de l’ex-président Donald Trump dans la course de 2020, Perata espère convaincre suffisamment de signataires d’annuler leur approbation du projet et de le priver des signatures nécessaires pour aller de l’avant.

Si Perata ne parvient pas à le faire, les législateurs des États disposeront d’un délai de 30 jours pour établir une estimation des coûts d’une élection spéciale – que le bureau de Newsom a déjà évalué à 81 millions de dollars – après quoi le lieutenant-gouverneur Eleni Kounalakis sélectionnera une date. Cela signifie que les Californiens pourraient voter au cours de l’été ou de l’automne.

Les adversaires républicains font déjà la queue pour avoir une chance de prendre le poste de gouverneur de Newsom, parmi lesquels l’ancien maire de San Diego, Kevin Faulconer, ainsi que les hommes d’affaires John Cox, un ancien candidat au poste de gouverneur. L’ancienne olympienne et star de la télé-réalité Caitlyn Jenner a également déclaré qu’elle jetterait son chapeau dans le ring, annonçant sa candidature la semaine dernière.





Cependant, alors que les sondages de février indiquaient un soutien en retard au gouverneur, montrant que son taux d’approbation était tombé à 46%, une enquête plus récente du Public Policy Institute de Californie a suggéré une amélioration, avec un taux d’approbation de 53% et 56% des répondants affirmant ils voteraient pour lui dans une course de rappel. Néanmoins, ces chiffres ont marqué une forte baisse par rapport au pic de 65% d’approbation de Newsom en mai dernier.

Le gouverneur a précédemment rejeté l’effort de rappel, appelant ses partisans «Extrémistes politiques» quelques jours à peine après son lancement l’été dernier, et depuis, il a continué à se plaindre. Peu de temps après l’annonce du bureau de Weber lundi, Newsom a fustigé la campagne dans un tweet, affirmant que «Le rappel menace nos valeurs et cherche à annuler les progrès importants que nous avons accomplis» sur des questions allant de la lutte contre Covid-19, la protection de l’environnement et le passage « bon sens » législation sur le contrôle des armes à feu.

Ce rappel républicain menace nos valeurs et cherche à annuler les progrès importants que nous avons réalisés – de la lutte contre le COVID, à l’aide aux familles en difficulté, à la protection de notre environnement et à l’adoption de solutions de bon sens contre la violence armée. L’enjeu est trop important. pic.twitter.com/5ZEszlrcYl – Gavin Newsom (@GavinNewsom) 26 avril 2021

