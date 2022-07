Campagne de plantation d’arbres : le Canada ne tient pas ses promesses

OTTAWA –

Le gouvernement fédéral a deux ans et seulement 29 millions d’arbres dans sa promesse électorale de planter deux milliards d’arbres d’ici 2030, ce qui est en deçà de l’objectif qu’il s’est fixé l’année dernière.

Au cours de la campagne de 2019, les libéraux se sont engagés à planter deux milliards d’arbres cette décennie, mais jusqu’à présent, ils n’atteignent pas près de 1,5 % de l’objectif final, ce qu’ils attribuent aux années qu’il faut pour faire pousser des semis qui peuvent ensuite être plantés.

Malgré cela, Ressources naturelles Canada affirme que le gouvernement est sur la bonne voie, et le premier ministre Justin Trudeau a salué le projet lors d’un événement de plantation d’arbres à Sudbury jeudi.

Trudeau était accompagné du ministre de l’Environnement et du Changement climatique Steven Guilbeault et de l’anthropologue et primatologue Jane Goodall pour célébrer les efforts de reverdissement de la région et planter le 10 millionième arbre de la ville.

Le premier ministre a qualifié des projets comme celui de Sudbury de « partie intégrante » de la façon dont le gouvernement peut atteindre son objectif de plantation d’arbres.

Répartis sur l’engagement de 10 ans, le gouvernement devrait planter 200 millions d’arbres supplémentaires par an au-delà des décomptes actuels. Cela représente près de 548 000 arbres par jour, cependant, la plantation d’arbres est un effort saisonnier et ne peut pas être effectuée toute l’année, mais a lieu pendant quatre à cinq mois de l’année.

Ressources naturelles Canada a entrepris de planter 30 millions de semis l’an dernier, en partenariat avec des organisations et des projets approuvés par un groupe d’experts.

Le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a qualifié la saison de plantation 2021 de «succès» dans un communiqué publié le mois dernier.

“Nous avons atteint 97% de notre objectif de plantation et sommes sur la bonne voie pour planter deux milliards d’arbres en 10 ans”, a-t-il écrit.

Wilkinson a déclaré que le gouvernement prévoyait maintenant de signer des partenariats à plus long terme afin de pouvoir accélérer la plantation de 250 à 350 arbres par an d’ici 2026. Les objectifs de plantation inférieurs au cours des prochaines années sont censés tenir compte du temps nécessaire pour faire pousser un semis. assez pour être planté.

“Le programme s’efforce de construire une base solide en se concentrant sur des accords à long terme avec des organisations de plantation d’arbres qui alimenteront à leur tour une demande stable sur les pépinières”, a écrit Keean Nembhard, porte-parole du ministre des Ressources naturelles, dans un e-mail à CTVNews.ca jeudi.

“Au fur et à mesure que les accords de contribution seront signés et que les bons de commande seront passés, les pépinières pourront investir dans les infrastructures et la production de semis”, a-t-il ajouté.

L’objectif de l’objectif de deux milliards d’arbres, selon le gouvernement, est de stimuler à la fois les efforts de lutte contre le changement climatique et l’économie, en créant des milliers d’emplois tout en récoltant les bénéfices de deux milliards d’arbres supplémentaires dans l’environnement.

Un rapport du Bureau parlementaire du budget de janvier a déclaré que le plan de plantation de deux milliards d’arbres d’ici 2030 coûterait près du double de ce que les libéraux avaient prévu au budget.