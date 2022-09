Campagne Bolsonaro auprès des évangéliques : l’âme du Brésil en jeu

SALVADOR, Brésil – Le président brésilien Jair Bolsonaro a mené une campagne tous azimuts pour consolider le vote évangélique crucial avant les élections du 2 octobre. Les évangéliques l’ont aidé à le porter au pouvoir en 2018, et il a ensuite engagé des membres de leurs églises pour des ministères importants et pour une nomination à la Cour suprême. Mais dans ce cycle électoral, Bolsonaro a d’abord eu plus de mal à gagner ses faveurs.

La campagne implique la première dame et les croisés du clavier. Des pasteurs et des politiciens influents avertissent également leurs partisans, sur Facebook et en chaire, que le favori de la course, l’ancien président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, fermerait les églises chrétiennes – ce qu’il nie avec véhémence. Les utilisateurs aiment, partagent et commentent ce qui semble être une tactique concertée pour éloigner les évangéliques de da Silva, selon Marie Santini, coordinatrice de NetLab, un groupe de recherche de l’Université fédérale de Rio de Janeiro qui surveille les médias sociaux et s’est concentré sur les évangéliques. .

“Ils veulent faire de cette élection une guerre de religion”, a déclaré Santini.

Les évangéliques autoproclamés représentent près d’un tiers de la population brésilienne, plus du double il y a deux décennies, selon le démographe José Eustáquio Diniz Alves, ancien chercheur à l’École nationale des sciences statistiques. Il prévoit qu’ils approcheront les 40% d’ici 2032, dépassant les catholiques.

Selon Esther Solano, sociologue à l’Université fédérale de Sao Paulo qui mène des sondages auprès des électeurs et des évangéliques de Bolsonaro, de nombreux pauvres évangéliques se souviennent avec émotion du mandat de da Silva de 2003 à 2010 comme du temps où ils pouvaient se permettre d’acheter de la viande et de payer leurs factures. Certains évangéliques modérés ont estimé que Bolsonaro les utilisait politiquement et qu’il n’était pas un vrai chrétien.

Depuis mai, cependant, divers sondages ont révélé que de nombreux évangéliques ont migré de da Silva vers Bolsonaro, un changement attribué à la campagne du titulaire pour dépeindre le Brésil comme spirituellement malade et affirmer que lui seul peut sauvegarder la foi chrétienne. Dans l’ensemble, da Silva est toujours en tête de tous les sondages contre le titulaire.

Santini a déclaré que les sites Web de désinformation religieuse et politique ont généré du contenu que les candidats, les pasteurs et les politiciens redistribuent via les médias sociaux. Cela a défini le cycle des nouvelles pendant des semaines, les experts de la télévision qualifiant la course de guerre sainte.

Le palais présidentiel brésilien et la campagne ont refusé de commenter la stratégie.

Michelle Bolsonaro a évité les projecteurs pendant la majeure partie de la présidence de son mari, bien qu’il y ait eu des aperçus de sa foi. Une vidéo la montrait en train de répéter “Gloire à Dieu”, parlant en langues et sautillant joyeusement après que le Sénat ait approuvé sa nomination évangélique à la Cour suprême.

Au cours des deux derniers mois, cependant, elle est devenue la principale voix évangélique du camp de Bolsonaro. Elle a dit qu’elle priait au fauteuil de Bolsonaro et qu’avant sa présidence, le palais avait été consacré aux démons.

Lors d’une récente marche pour Jésus à Rio, elle a gonflé une foule qui bourdonnait d’énergie. Chantant des chansons gospel, elle a fait des signes de cœur et a soufflé des baisers.

« Nous apporterons la présence du Seigneur Jésus au gouvernement et déclarerons que cette nation appartient au Seigneur », a-t-elle déclaré. “Les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre notre famille, l’église brésilienne ou notre Brésil.”

Ce genre de fervente démonstration de foi résonne chez de nombreux évangéliques. Le politologue Bruno Carazza compare le déploiement de Michelle Bolsonaro dans la dernière ligne droite à une « arme secrète ».

“Elle communique très bien avec ce public parce qu’elle est authentiquement évangélique, contrairement à Bolsonaro qui se dit catholique et embrasse l’évangélisme par opportunisme politique”, a déclaré Carazza. “Elle parle littéralement la langue des évangéliques.”

La campagne numérique consiste également à associer da Silva aux religions afro-brésiliennes. Une vidéo partagée dans les cercles évangéliques cette année a été éditée, il a donc semblé dire que le diable lui parlait et prenait le contrôle. La vidéo a influencé les perceptions des évangéliques à l’époque, selon Solano, qui a interviewé des dizaines d’entre eux.

Lors d’une apparition électorale le 7 septembre, Bolsonaro a déclaré à la foule qu’ils devraient comparer la femme de da Silva à la sienne – “une femme de Dieu, une famille et active dans ma vie”. Quelques jours plus tôt, une photo circulant dans les médias sociaux pro-Bolsonaro montrait la femme de da Silva debout devant des figures de divinités religieuses afro-brésiliennes.

Le Brésil a vu des efforts pour promouvoir le respect interreligieux. En 2007, da Silva a promulgué une journée nationale de lutte contre l’intolérance religieuse, à la mémoire d’une prêtresse qui a été dénoncée comme charlatan par le journal d’une importante église évangélique.

Les données du gouvernement montrent qu’il y a eu plus de rapports d’intolérance religieuse cette année.

Il y a eu une poussée particulière dans le domaine numérique : 2 918 signalements d’incidents en ligne au cours des huit premiers mois de 2022, contre 516 au cours des mêmes mois en 2021, selon l’association à but non lucratif SaferNet basée à Salvador, qui traite les plaintes via une hotline. il fonctionne avec le parquet général.

Selon la directrice de SaferNet, Juliana Cunha, le contenu est plus largement partagé et atteint un public beaucoup plus large, ce qui génère plus de rapports.

“Le débat est polarisé, l’ambiance est tendue”, a déclaré Cunha. « Il y a un déclencheur. Quelque chose renforce votre perception, vous la transmettez.

Le soutien de Bolsonaro parmi les évangéliques est passé de 39% en mai à 50%, tandis que celui de da Silva a chuté, selon une enquête du sondeur Datafolha menée du 20 au 22 septembre.

Le camp de l’ancien président a reconnu qu’il avait perdu du terrain ; plus tôt ce mois-ci, da Silva a tenu une réunion très annoncée avec des évangéliques dans un gymnase étouffant de la périphérie de Rio.

Da Silva a déclaré à la foule que son ascension de la pauvreté à la présidence témoignait de l’existence de Dieu, mais n’a pas développé sa spiritualité. Il a déclaré qu’il souhaitait traiter toutes les religions avec respect, y compris les confessions afro-brésiliennes, et répudiait les rivalités religieuses ou tout ce qui ressemblait à la guerre sainte.

« J’ai appris que l’État ne devrait pas avoir de religion, l’État ne devrait pas avoir d’église. Cela devrait garantir le fonctionnement et la liberté du nombre d’églises que les gens veulent créer », a-t-il déclaré.

Les évangéliques conservateurs se sont tournés vers les médias sociaux pour présenter ses remarques comme une attaque contre les églises chrétiennes.

L’un des plus fervents soutiens de Bolsonaro est Silas Malafaia, un pasteur populaire qui a présidé le mariage du président avec la première dame, sa troisième épouse. Malafaia compte des millions de followers sur les réseaux sociaux et fustige régulièrement da Silva, connu universellement sous le nom de Lula, et son parti.

Lors d’un service ce mois-ci, Malafaia a passé 15 minutes à discuter de l’élection. Il s’est dit étonné que les croyants puissent “déchirer la Bible dans leur cœur” en votant pour un candidat qui, selon lui, déteste leurs principes, est indifférent à la défense des familles traditionnelles et soutient les dirigeants de gauche qui persécutent les églises.

“Je ne vais pas y aller doucement avec eux”, a déclaré Malafaia dans une interview par la suite. « C’est une marque de mensonge, de cynisme pour tromper les gens. C’est ‘Lula, paix et amour’ à l’extérieur et le diable à l’intérieur.

« Nous ne sommes pas dupes. Ce temps est révolu », a poursuivi Malafaia. “Les réseaux sociaux ont mis fin au monopole de l’information.”