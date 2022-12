Camp spécialisé pour les dragflickers de l’équipe indienne et les gardiens de but avant la Coupe du monde de hockey FIH 2023

L’Inde, pays hôte, participera à un camp spécialisé d’une semaine de drag-flick et de gardien de but à partir de mercredi au SAI Center de Bengaluru dans le cadre de sa préparation pour la Coupe du monde masculine de la FIH le mois prochain.

Le camp, qui se terminera le 20 décembre, se déroulera sous le regard attentif des doubles champions olympiques des Pays-Bas Bram Lomans et Dennis Van De Pol.

Alors que Lomans travaillera avec les scintillements indiens, son compatriote Van De Pol affinera les gardiens de but avant la pièce maîtresse du match qui se tiendra à Bhubaneswar et Rourkela du 13 au 29 janvier.

Le camp spécialisé fera partie du camp national des entraîneurs de deux semaines, qui a débuté lundi.

Le camp national réunira 33 principaux joueurs probables.

« Nous sommes reconnaissants à Hockey India et à SAI d’avoir organisé ce camp spécial de drag-flick et de gardien de but avant la Coupe du monde. C’est une excellente occasion d’obtenir un entraînement spécialisé de classe mondiale et cela aidera certainement à fournir les bons outils et stratégies à nos drag flickers et gardiens de but », a déclaré l’entraîneur-chef indien Graham Reid dans un communiqué.

« Cela va être un camp important pour nous. Il y a quelques aspects critiques de notre jeu qui doivent être améliorés sur la base de l’évaluation de la tournée australienne.

“Les joueurs ont eu une semaine de pause après leur retour d’Adélaïde et je pense qu’ils seront physiquement et mentalement frais lorsqu’ils se présenteront au camp”, a ajouté Reid.

L’Inde partira le 27 décembre pour Rourkela, où elle entamera sa campagne de Coupe du monde contre l’Angleterre le 13 janvier.

Groupe probable de base pour la Coupe du monde :

Krishan Bahadur Pathak, PR Sreejesh, Suraj Karkera, Jarmanpreet Singh, Surender Kumar, Harmanpreet Singh, Varun Kumar, Amit Rohidas, Gurinder Singh, Jugraj Singh, Mandeep Mor, Nilam Sanjeep Xess, Sanjay, Yashdeep Siwach, Dipsan Tirkey, Manpreet Singh, Hardik Singh, Vivek Sagar Prasad, Moirangthem Rabichandra Singh, Shamsher Singh, Nilakanta Sharma, Rajkumar Pal, Sumit, Akashdeep Singh, Gurjant Singh, Mohd Raheel, Maninder Singh, S Karthi, Mandeep Singh, Lalit Kumar Upadhyay, Abhishek, Dilpeet Singh, Sukhjeet Singh .

