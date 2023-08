Camp du Nebraska Jour 1: Matt Rhule sur son malaise, la suspension de Myles Farmer et plus

LINCOLN, Neb. – Matt Rhule s’est réveillé dans son dortoir Selleck Quadrangle avant que le soleil ne se lève le premier matin du camp de pré-saison lundi. Il a parcouru un quart de mile du côté est du Memorial Stadium, où le lundi après Thanksgiving l’année dernière, il a signé des ballons de football et les a jetés dans une foule avant une conférence de presse sur le thème du rallye pour présenter le nouvel entraîneur du Nebraska.

Aucune pom-pom girl n’attendait Rhule cette semaine. Herbie Husker n’était pas là. Seulement un stade vide et une porte. Rhule est entré et s’est mis au travail, un mois avant que les Huskers n’ouvrent la saison 2023 au Minnesota.

C’est plus son style. Rhule espérait, en fait, un hébergement «plus dur» dans les dortoirs au cours des deux prochaines semaines pour les Huskers.

« Ils avaient l’air conditionné », a-t-il dit, « J’étais comme, ‘Ça ne compte pas.' »

Les joueurs du Nebraska ne peuvent pas quitter le campus sans autorisation dans cette première partie du camp. Rhule veut qu’ils « se sentent à l’aise d’être mal à l’aise », a-t-il déclaré.

Le but? Pour construire la fraternité.

« Nous ne jouons pas seulement pour nous-mêmes », a déclaré l’entraîneur. « Nous ne jouons pas seulement pour l’équipe de football. Nous jouons pour l’Université du Nebraska et l’état du Nebraska. Et donc retourner au cœur du campus, pour moi, c’est vraiment important.

Rhule et plusieurs Huskers ont rencontré les médias après leur premier entraînement au camp. Voici les plats à emporter :

• Des affectations de chambres ont été faites pour sortir les Huskers de leur zone de confort.

Quelques appariements de dortoirs pour le Nebraska pendant les deux premières semaines du camp de pré-saison : – Senior WR Billy Kemp et étudiant de première année DB Mason Jones.

– Junior DL ​​Ty Robinson et recrue LB Eric Fields.

– Junior OL Turner Corcoran et junior DB Tommi Hill. – Mitch Sherman (@mitchsherman) 1 août 2023

« Certainement quelque chose de nouveau », a déclaré Billy Kemp, un receveur de sixième année transféré de Virginie. « Mais j’en profite. »

• Rhule n’a pas trouvé de colocataire. « Personne ne veut vivre avec moi », a-t-il déclaré. Non seulement cela, Rhule a obtenu une chambre plus luxueuse que la plupart, du genre qui abrite les assistants résidents pendant l’année scolaire. « Je me sens un peu mal », a déclaré Rhule, « mais pas si mal. »

• De nombreux membres du personnel de soutien du Nebraska séjournent également dans des dortoirs. Rhule a déclaré qu’il avait offert des exceptions à Ron Brown, le directeur du soutien et de la sensibilisation des joueurs, et à l’analyste défensif senior Kevin McGarry – les plus de 60 membres du personnel. « Ils n’étaient pas obligés de rester », a déclaré l’entraîneur.

• Au début du camp, les Huskers sont sans joueurs boursiers en Myles Farmer, un junior de sécurité qui est suspendu de l’équipe; le receveur large senior Joshua Fleeks, qui a signalé un surpoids dimanche, a déclaré Rhule; le joueur de ligne défensive de première année en chemise rouge Brodie Tagaloa, qui a été blessé dans un accident de voiture et reste chez lui en Californie, risque de rater la saison; et l’étudiant de première année en chemise rouge Jacob Hood, aux prises avec une blessure chronique à la cheville.

• Farmer a débuté 16 matchs dans sa carrière, dont 11 la saison dernière. Ses 73 plaqués se sont classés au deuxième rang de l’équipe en 2022 et il a interrompu quatre passes.

« Des choses simples, rien de majeur », a déclaré Rhule à propos de la raison de la suspension de Farmer.

« J’aime Myles. C’est un enfant compétitif. C’est tellement difficile quand vous avez un nouvel entraîneur et qu’il a des normes différentes de celles auxquelles vous êtes habitué. Donc je comprends. Nous avons été patients avec beaucoup de gars. Nous verrons ce qui se passera avec Myles. La balle est dans son camp. Nous aimerions qu’il soit ici, mais quoi qu’il décide de faire, je le respecte en tant qu’homme.

• Le receveur large senior Marcus Washington se remet d’une fracture à la main droite. Il est prêt à participer aux exercices d’entraînement la semaine prochaine, a déclaré Rhule. Le demi défensif Marques Buford et le joueur de ligne défensive Jason Maciejczak, qui continuent tous deux de se remettre de leurs blessures, ne comptent pas parmi les 120 joueurs au camp.

• Les entraîneurs du Nebraska ont divisé l’équipe en deux groupes lundi. La moitié des Huskers, principalement des joueurs de la première et de la deuxième équipe, ont travaillé pendant environ deux heures, avant que les joueurs de l’unité inférieure ne reçoivent du temps dédié avec Rhule et son équipe. Ils répéteront le schéma pendant une grande partie de cette semaine, puis fusionneront les groupes.

« La chose la plus importante pour moi, ce sont les représentants », a déclaré Rhule. « Comme je l’ai dit aux gars, dans de nombreux endroits du pays, des étudiants de première année se sont présentés aujourd’hui et ont obtenu cinq répétitions. Mais nos gars en ont eu 40. C’est un peu ce que l’entraîneur (Tom) Osborne m’a dit, genre : « Assurez-vous qu’ils aient tous des répétitions. »

• Rhule était satisfait des étudiants de première année, dont la plupart travaillaient avec le deuxième groupe d’entraînement. Notamment, « Ils sont vraiment, vraiment rapides », a-t-il déclaré. Rhule et le coordinateur des équipes spéciales Ed Foley ont parlé de leur empressement à créer des emplois pour certains des nouveaux arrivants. « Ça va être une bataille pour faire partie des équipes spéciales », a déclaré Rhule, « parce que nous avons beaucoup de gars qui peuvent vraiment courir et bouger qui veulent jouer. »

• L’entraîneur a ouvert ses commentaires aux médias lundi en exprimant son appréciation pour Bob Wager, l’entraîneur des collants qui a démissionné vendredi après avoir été cité tôt mercredi matin à Lincoln pour suspicion de conduite sous influence et quatre autres chefs d’accusation.

« Il en a assumé la responsabilité », a déclaré Rhule. « Peu d’hommes auraient géré la situation comme il l’a fait. Je ne juge pas les gens sur leurs moments difficiles ou leurs pires moments. Je les juge toujours sur leur réaction. Je l’apprécie vraiment. Je lui suis reconnaissant.

• Josh Martin, avec sept ans d’expérience en tant qu’assistant FBS, sera l’entraîneur des bouts serrés. Martin travaillait comme analyste des équipes spéciales. Le nouveau rôle permet à Martin de s’exprimer à l’entraînement et de donner un coup de main à Foley dans les équipes spéciales.

« Je suis sorti et j’ai regardé ses (exercices individuels) aujourd’hui avec les jeunes gars », a déclaré Rhule à propos de Martin. « Et vous pouvez dire qu’il entraîne depuis longtemps. »

• Le moment choisi dans ce cas en a fait une nécessité, mais Rhule vise à pourvoir les postes vacants de l’intérieur.

« Tout notre plan pour construire ce personnel peut-être un peu différemment de ce qui a été fait ici auparavant », a déclaré Rhule, « était d’avoir un groupe de gars qui attendaient dans les coulisses. alors que les gars ont des opportunités et passent à autre chose – ou malheureusement dans une situation comme celle-ci – nous avons des gars ici au sein de l’organisation qui connaissent nos systèmes et comprennent notre mode de vie.

• Plus d’éloges sont venus lundi pour le receveur large Zavier Betts, qui était absent du football la saison dernière après avoir quitté les Huskers au printemps. Betts a passé 21 heures de crédit le semestre dernier, au-dessus des 18 requises, pour rétablir son admissibilité pour cet automne.

« Je pense que c’est un joueur différent de ce que vous avez tous vu dans le passé », a déclaré Kemp. « Il est enfermé. Je pense qu’il est prêt à partir. Il est prêt à vivre une grande année.

• En parlant de Kemp, il porte le n ° 15 au Nebraska après avoir joué dans le maillot n ° 4 à Virginia. Le Nebraska réserve des maillots à un chiffre aux joueurs sélectionnés par leurs coéquipiers au camp comme les plus coriaces de la liste.

Kemp plaide en faveur d’un seul chiffre. « C’est un mec énervé, dur et fougueux », a déclaré Rhule. « C’est un gars que j’emmène dans une ruelle sombre avec moi.

Rhule a payé un préavis cet été à Kemp car le receveur a souvent encadré de jeunes coéquipiers.

« Nos jeunes joueurs sont plus avancés grâce à la culture de nos joueurs plus âgés », a déclaré Rhule. « J’apprécie vraiment ça. »

• Rhule a déclaré qu’il avait ressenti «un sentiment de calme» lors de la première journée du camp au Nebraska par rapport à ses autres jours d’ouverture en tant qu’entraîneur-chef. En grande partie, a-t-il dit, c’est grâce à un personnel qui travaille dur et aux joueurs du Nebraska.

Les Huskers plus âgés, en particulier, inspirent confiance à leur entraîneur.

« Ils sont malades et fatigués d’être malades et fatigués », a déclaré Rhule. « Comme je leur ai dit, tout ce que nous essayons de faire, c’est de gagner le droit d’entrer dans le Minnesota en toute confiance. Une chose à propos d’être au Nebraska, c’est un super endroit, mais on nous donne tous beaucoup. Les gens se soucient de nous. (Directeur sportif) Trev (Alberts) nous donne tout ça. Nous avons des bourses. Certains gars ont des trucs nuls.

« Mais ils ne vous donnent pas de victoires. Vous devez gagner des victoires.

