Camp d’été – Branché

Critique du film

Ginny, Nora et Mary étaient trois enfants exclus… il y a longtemps. Mais ils ne s’accordaient pas avec les autres enfants du camp d’été à l’époque. Ainsi, lorsqu’ils se sont rencontrés, c’était comme découvrir un merveilleux puzzle en trois pièces fabriqué par le ciel.

Ils travaillaient ensemble, riaient ensemble. Et même s’ils étaient très différents, ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Contre vents et marées, ils étaient unis par la personnalité forte et convaincante de Ginny. Pendant des années, ces filles passeraient une année ennuyeuse en attendant l’été et un autre camp d’été exaltant ensemble.

Cinq ou six décennies plus tard, cependant, leur « euphorie » entre amis a bien diminué.

Mary est maintenant infirmière aux urgences et vit un mariage plutôt malheureux. Nora est une veuve bourreau de travail, PDG d’une entreprise chimique. Et Ginny ? Ginny Moon est une personnalité célèbre semblable à celle du Dr Phil, connue dans le monde entier pour son slogan : « Rassemblez-vous ! »

Ginny est aussi une force de la nature. Alors, quand elle décide qu’il est grand temps de rassembler les filles pour une réunion de camp d’été, elle volonté arriver. Elle n’épargne aucune dépense ni aucun effort pour louer le Camp Pinnacle et créer une réunion massive pour tous les nombreux campeurs d’il y a des années.

Et les trois meilleurs amis ? Eh bien, ils n’obtiennent rien de moins qu’une cabine aménagée pour trois personnes, redécorée et approvisionnée par Martha Stewart elle-même.

Hé, même à l’époque où le camp écrase Tommy et Stevie D se présentent, pour le plus grand plaisir de Mary et Nora. Ginny, voyez-vous, a l’intention non seulement de raviver les flammes de l’amitié avec ses filles, mais peut-être aussi de pimenter la vie de ses amies avec une petite romance sur place.

Je veux dire, c’est ce que fait un gourou des relations, n’est-ce pas ?