Camp d’entraînement USWNT – Rapinoe Lloyd Pugh en tête d’affiche de Morgan Out

Megan Rapinoe, Carli Lloyd et Mallory Pugh sont en tête de liste pour le camp d’entraînement de ce mois-ci pour l’équipe nationale féminine américaine.

Au total, le manager américain Vlatko Andonovksi a nommé 27 joueurs dans le groupe qui se réunira à Orlando, en Floride, du 9 au 22 janvier. Le camp se terminera par deux matchs contre la Colombie les 18 et 22 janvier au stade Exploria d’Orlando. Les matchs seront les premiers matchs nationaux pour les femmes américaines depuis la Coupe SheBelieves 2020 qui a eu lieu en mars dernier.

– La star de l’USWNT, Alex Morgan, testée positive pour COVID-19

« Un grand honneur va à nos joueurs, au personnel de l’équipe et au personnel médical dans son ensemble pour le travail formidable qui nous a permis de garantir des environnements sûrs et sains pour nos camps et nos matchs », a déclaré l’entraîneur-chef de l’USWNT Vlatko Andonovski. « Et un merci tout spécial à notre équipe des opérations de jeu pour nous avoir permis d’organiser deux matches contre un adversaire talentueux. C’est extrêmement précieux de jouer une équipe que nous ne voyons pas souvent et c’est important pour notre préparation olympique. »

Andonovski a organisé deux camps dans la seconde moitié de 2020, une année au cours de laquelle il y a eu des perturbations considérables en raison de la pandémie de COVID-19. Le premier était un camp de 11 jours à Commerce City, Colorado en octobre, ainsi qu’un voyage en novembre aux Pays-Bas qui s’est conclu par une victoire 2-0 contre les Néerlandais.

Le trio de Rapinoe, Lloyd et Pugh n’a pris part à aucun des deux camps et a vu peu ou pas d’action pour leurs équipes NWSL en 2020. Le retour de Lloyd vient car elle est à seulement six sélections de devenir la troisième joueuse aux États-Unis et dans l’histoire mondiale pour jouer 300 fois pour leur pays. Si elle atteint ce cap, elle rejoindra Kristine Lilly et Christie Rampone.

Il y a plusieurs omissions notables dans la liste. L’attaquant Alex Morgan a annoncé mardi qu’elle avait contracté le COVID-19 et ne participera donc pas au camp. L’attaquant de Manchester United Christen Press restera en Angleterre alors qu’elle retrouvera sa forme après une maladie non-COVID-19. Le coéquipier du club Tobin Heath restera également à Manchester afin de participer aux matchs de la FA Women’s Super League.

L’attaquante Catarina Macario a été nommée à son troisième camp consécutif, mais ne jouera dans aucun des deux matchs, car elle est dans les dernières étapes du processus pour être éligible à jouer pour les États-Unis.

La Colombie, championne en titre des Jeux panaméricains, entre dans le match au 26e rang mondial. Les États-Unis restent n ° 1 dans le dernier classement de la FIFA.

LISTE DES CAMP D’ENTRAINEMENT PAR POSITION:

GARDIENS DE BUT (4): Aubrey Bledsoe (Washington Spirit), Jane Campbell (Houston Dash), Ashlyn Harris (Orlando Pride), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

DÉFENSEURS (10): Alana Cook (Paris Saint-Germain / FRA), Abby Dahlkemper (North Carolina Courage), Tierna Davidson (Chicago Red Stars), Crystal Dunn (Portland Thorns FC), Emily Fox (UNC), Ali Krieger (Orlando Pride), Kelley O ‘Hara (Washington Spirit), Margaret Purce (Sky Blue FC), Becky Sauerbrunn (Portland Thorns FC), Emily Sonnett (Washington Spirit)

MILIEUX DE TERRAIN (8): Julie Ertz (Chicago Red Stars), Lindsey Horan (Portland Thorns FC), Jaelin Howell (État de Floride), Rose Lavelle (Manchester City / ENG), Catarina Macario (Stanford), Kristie Mewis (Houston Dash), Samantha Mewis (Manchester City) / ENG), Andi Sullivan (Washington Spirit)

AVANT (5): Carli Lloyd (Sky Blue FC), Mallory Pugh (Chicago Red Stars), Megan Rapinoe (OL Reign), Sophia Smith (Portland Thorns FC), Lynn Williams (North Carolina Courage)