Camp d’entraînement des Oilers d’Edmonton : 3 scénarios à suivre avant le premier jour

EDMONTON — Il ne fait aucun doute que l’équipe des Oilers est motivée à faire amende honorable pour une sortie anticipée des séries éliminatoires.

Les signes sont nombreux, comme l’a souligné le directeur général Ken Holland dans son premier discours officiel aux médias de la saison mercredi.

Leon Draisaitl a acheté une maison à Toronto afin de pouvoir s’entraîner plus souvent avec le contingent de joueurs du sud de l’Ontario de l’équipe. L’un d’entre eux, le capitaine Connor McDavid, a rappelé l’équipe à Edmonton deux semaines plus tôt que d’habitude afin qu’ils puissent tous patiner ensemble. Cette équipe semble être en mission.

Mais le désir seul ne suffit pas. Il faudra plus qu’un peu de sueur et de sang supplémentaire pour que les Oilers franchissent une ou deux étapes supplémentaires et remportent le prix ultime.

Ils auront besoin que les joueurs qui ont connu des campagnes réussies répètent leurs performances et, idéalement, les améliorent. Ceux qui n’ont pas été à la hauteur la saison dernière doivent trouver le moyen de se remettre sur les rails.

Il y a l’individu, mais aussi le collectif.

Aussi proche et engagé que puisse paraître ce groupe des Oilers, le véritable test sera la façon dont ils joueront ensemble sur la glace. Cela commence jeudi lorsque les séances sur glace du camp d’entraînement commencent.

D’après ce qui a été discuté mercredi, c’est ce qui mérite d’être surveillé.

La défense est la priorité

Tout le monde sait que les Oilers peuvent marquer. Ils ont mené la LNH en attaque grâce à McDavid, Draisaitl et Ryan Nugent-Hopkins enregistrant au moins 100 points et le meilleur avantage numérique de l’histoire de la ligue.

C’est du côté défensif de la glace que les choses ont besoin d’un coup de pouce. Cela n’a jamais été aussi évident qu’en séries éliminatoires, alors qu’ils accordaient 3,5 buts par match.

« Il s’agit simplement de sacrifier 3 à 5 pour cent de votre attaque pour assurer et être à 100 pour cent au lieu de peut-être 90 pour cent lorsqu’il s’agit de jouer défensivement et de garder la rondelle hors de votre filet », a déclaré l’ailier Evander Kane.

Kane parlait clairement du point de vue d’un attaquant où il fait partie d’un top six offensif. Holland espère que l’inclusion de l’acquisition hors saison Connor Brown, un ailier bidirectionnel, dans ce groupe aidera.

Recherchez Mattias Ekholm, la conscience défensive de l’équipe, pour maintenir le groupe en ligne.

« Nous devons arriver là où il est acceptable d’être dans la zone D pendant une minute, pour un changement ici et là, même si vous êtes un buteur de 60 buts ou un joueur très productif », a-t-il déclaré. « Vous ne pouvez pas commencer après 20 secondes, simplement accéder à votre propre page et ensuite essayer de faire quelque chose. Au final, cela nous fait mal. »

Selon Ken Holland, Mattias Ekholm souffre d’un fléchisseur de la hanche et ne sera pas sur la glace pour commencer le camp d’entraînement. – Daniel Nugent-Bowman (@DNBsports) 20 septembre 2023

Bien entendu, les attaquants ne sont pas les seuls joueurs à noter ici.

Les sept défenseurs – huit si l’on inclut Markus Niemelainen – sont de retour et il n’y a eu aucun ajout ni soustraction au mélange. Cela signifie qu’une croissance interne est indispensable, notamment à partir du choix de première ronde de 2019, Philip Broberg.

Kane a fait allusion à certains changements qui pourraient survenir dans la couverture des zones neutres et défensives des Oilers. Il sera intéressant de les observer lors des premiers entraînements et lors des matchs préparatoires. L’adhésion et la cohésion sont essentielles.

Mais les patineurs ne peuvent pas tout faire. Il y a aussi la dernière ligne de défense.

Un tandem de gardiens solide est indispensable

Holland a dit la même chose mercredi qu’il a dit chaque année qu’il était le manager de l’équipe : les Oilers devront compter sur deux gardiens de but pour réussir. Ils n’ont pu faire confiance qu’à un seul d’entre eux la saison dernière, et ce n’était pas celui auquel on s’attendait.

La recrue Stuart Skinner a volé la vedette grâce en partie à un travail solide qui lui a valu la deuxième place lors du vote pour le trophée Calder. Ils ne peuvent pas se permettre que son jeu baisse beaucoup, étant donné que tout le monde a déjà été témoin en séries éliminatoires à quoi ressemble une baisse.

Skinner est également devenu titulaire, essentiellement à l’occasion de Thanksgiving américain, parce que Jack Campbell était vraiment moche. Campbell était statistiquement l’un des pires gardiens de la LNH la saison dernière.

Cela a changé en séries éliminatoires lorsqu’il a obtenu un pourcentage d’arrêts de ,961 en 118 minutes de relève. Son travail en séries éliminatoires pourrait être un tournant. Mais Campbell et Holland misent vraiment sur un nouveau départ et sur un changement dans l’état d’esprit du gardien de but pour être le ticket gagnant.

Campbell ne bricole pas son équipement et n’a pas l’intention de changer son équipement comme il l’a fait la saison dernière. Il est maintenant beaucoup plus à l’aise à Edmonton.

Il essaie également de ne pas être si dur avec lui-même – ce qu’il est connu depuis longtemps – pour avoir accordé de mauvais buts ou un trop grand nombre d’entre eux.

« Je me juge assez lourdement et parfois il faut laisser tomber ça », a déclaré Campbell. « Parfois, les choses se passeront bien là-bas et certaines nuits, cela ne se passera pas comme je le souhaite. Mais il s’agit de ne pas être trop dur avec moi-même et de garder cette passion et de toujours vouloir sauvegarder chaque tir, sans nécessairement perdre une semaine de sommeil à cause de cela.

Skinner a passé l’été sur la glace avec l’entraîneur des gardiens des Oilers Dustin Schwartz, ainsi que Carter Hart des Flyers et Tristan Jarry des Penguins – le premier originaire de Sherwood Park et le second un ancien Oil King de la WHL. Campbell a travaillé avec l’ancien gardien de but de la LNH Manny Legace au Michigan avant de retourner à Edmonton pour retrouver Skinner et Schwartz.

Choses à surveiller

Les hanches du favori des fans, Sam Gagner, ne sont pas en assez bonne santé pour jouer des matchs hors-concours, selon Holland, ce qui signifie qu’il ne pourra pas transformer son offre d’essai en contrat avec la LNH à temps pour la soirée d’ouverture.

Le directeur général des Oilers, Ken Holland, en a parlé ce soir. Rendre Gagner opérationnel à Bakersfield (si cela finit par se produire) donnerait aux Oilers une autre option de convocation utile plus tard dans la saison. https://t.co/pR7xXeB4eR – Daniel Nugent-Bowman (@DNBsports) 20 septembre 2023

La santé de Gagner laisse présager un avenir de joueur au sein de l’organisation en question. Holland a déclaré que l’attaquant vétéran était prêt à reprendre sa carrière dans la AHL Bakersfield pour tenter de remporter un troisième séjour avec l’équipe qui l’a repêché.

Que ce soit tôt ou tard, Gagner serait un atout pour une équipe de la LNH dans un rôle de développement des joueurs ou de gestion. Il n’y a pas de meilleur endroit qu’Edmonton, où son ancien agent Jeff Jackson est maintenant le grand patron et dont est originaire sa femme Rachel Linke.

Bon sang, il pourrait y avoir un vide à combler au sein de l’organisation en raison d’un éventuel départ prochain.

Le conseiller spécial Steve Staios n’est pas répertorié sur le site Web des Oilers et n’apparaît pas non plus dans le guide des médias publié mercredi. Holland a déclaré que Staios était aux prises avec un problème familial et que les deux hommes ne s’étaient pas parlé depuis un mois. Il a ajouté que Staios reste avec les Oilers.

Nous verrons si c’est toujours le cas une fois que Michael Andlauer deviendra officiellement le nouveau propriétaire des Sénateurs. Staios a travaillé pour Andlauer à titre de directeur général des Bulldogs de Hamilton de la Ligue de l’Ontario avant de se joindre aux Oilers l’automne dernier.

(Photo de Jack Campbell et Stuart Skinner : Perry Nelson / USA Today)