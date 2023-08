Camp d’entraînement des Chargers: Deane Leonard, les jeunes DB brillent lors de la première pratique rembourrée

COSTA MESA, Californie – Les Chargers de Los Angeles ont tenu leur quatrième entraînement de camp d’entraînement lundi au Jack R. Hammett Sports Complex. C’était leur premier entraînement de camp rembourré jusqu’à présent.

Voici mes notes, observations et plats à emporter.

Les jeunes DB brillent dans les exercices d’équipe

Avec des coussinets pour la première fois au camp, les Chargers ont mis l’accent sur le jeu de course lors de l’entraînement de lundi. Sur les 35 répétitions de travail à 11 contre 11, 17 d’entre elles étaient des jeux exécutés. Comme l’a dit l’entraîneur Brandon Staley après l’entraînement : « C’était à dessein. Nous voulons voir ces gars s’adapter à leurs coussinets et être capables de ressentir ce dont vous avez besoin pour être bon dans le jeu de course.

Même avec l’action de dépassement relativement limitée, cependant, le point à retenir de la journée était la performance des jeunes arrières défensifs des Chargers en couverture. En particulier, le demi de coin de deuxième année Deane Leonard a réussi cinq ruptures de passes sur sept cibles.

Leonard, un choix de septième ronde en 2022, a pris un départ lent dans la période de sept contre sept dans la zone rouge, abandonnant des touchés consécutifs à John Hightower tout en travaillant contre Justin Herbert. Mais il a répondu plus tard dans la période contre le quart-arrière Max Duggan. Sur un troisième et un but, Duggan a tenté de frapper le receveur recrue Terrell Bynum dans le coin avant de la zone des buts. Leonard a fait une belle pause sur la route et a frappé Bynum alors qu’il tentait de faire le crochet. Puis Leonard a arraché le ballon pour sa première rupture d’entraînement.

Lors du jeu suivant, Duggan a testé Leonard pour la deuxième fois, envoyant une balle fondue à la recrue Pokey Wilson. Wilson a sauté et est descendu avec la prise initiale, mais Leonard a de nouveau montré un deuxième effort formidable, contestant la prise alors que les deux tombaient au sol. Leonard a forcé le ballon pour sa deuxième rupture de passe consécutive.

Leonard a maintenu ce niveau pendant les périodes de 11 contre 11. La première de ces périodes était une période de course, qui comportait des jeux précipités et des actions de jeu de l’attaque. Le coordinateur offensif Kellen Moore a appelé un coup de feu sur le premier représentant du quart-arrière auxiliaire Easton Stick, tentant de frapper la recrue Quentin Johnston lors d’une action hors jeu. Leonard n’a pas été dupe du faux transfert. Il a bloqué la route de Johnston. La passe de Stick a été sous-jetée. Johnston s’est ajusté et est arrivé au ballon en premier. Mais Leonard était en bonne position et a libéré le ballon alors que Johnston tentait de contrôler la prise.

Les deux jeux les plus impressionnants de l’entraînement de Leonard ont eu lieu lors des deux dernières périodes de 11 contre 11.

Sur le premier, un représentant de la zone rouge de l’intérieur du 10, Herbert s’est déroulé à sa droite. Donald Parham Jr. a été isolé de ce côté, et Parham a essayé d’utiliser son gros cadre pour boxer Leonard dans la zone des buts dans un match en tête-à-tête. Leonard s’est battu à travers les 6 pieds 9 pouces de Parham et s’est frayé un chemin devant l’extrémité serrée, brisant la passe.

Lors du deuxième jeu, Stick a tenté une balle fondue à Parham, qui était à nouveau en tête-à-tête avec Leonard. Malgré l’abandon de sept pouces à Parham, Leonard a fait preuve d’un physique prometteur alors que Parham sautait pour la passe. Il l’a ensuite fait tomber pour sa cinquième rupture de passe de la journée.

« C’est un domaine sur lequel nous nous sommes vraiment concentrés », a déclaré Staley à propos de la production de balles de Leonard lors de l’entraînement de lundi. « Il a une très bonne vitesse et il a un bon gabarit. Mais je pense que jouer dos au ballon et identifier ses fondamentaux de presse (c’est ce sur quoi nous avons travaillé), car il a beaucoup de bons traits avec lesquels travailler.

Ja’Sir Taylor est venu chez les Chargers dans la même classe de repêchage que Leonard. Taylor était un choix de sixième tour en 2022. Il a également effectué trois jeux sur trois répétitions consécutives dans une période de zone rouge de 11 contre 11.

Herbert a défié Taylor sur ses trois représentants de la période. Le premier était un fondu à Johnston. Taylor a gagné cette bataille et a forcé l’inachèvement. Au deuxième représentant, Khalil Mack est rentré chez lui pour un sac. Les Chargers ne sifflent pas les morts, cependant, alors le jeu a continué. Herbert a tenté de frapper Mike Williams sur le bord droit de sa zone d’en-but. Taylor était dans une bonne couverture, limitant l’espace de Williams près de la ligne de touche. La passe a échappé aux mains de Williams, alors qu’il manquait de place. Lors du jeu suivant, Herbert a tenté une balle fondue à Williams avec Taylor en couverture. Williams n’avait pas d’espace sur le terrain pour jouer sur le ballon et la passe d’Herbert est sortie des limites.

Asante Samuel Jr. a également éliminé Duggan en sept contre sept.

WR vs DB en tête-à-tête

Sous Staley, les Chargers attendent que les pads s’allument pour leurs exercices compétitifs en tête-à-tête. Les arrières défensifs correspondent aux receveurs et aux bouts serrés sur les routes. Les secondeurs et les arrières alternent entre les exercices de blocage de passe/passe-rush et les exercices de couverture/route. Et la ligne offensive et la ligne défensive correspondent pour le blocage des passes / la précipitation des passes.

Lundi, j’ai regardé les arrières défensifs et les receveurs et les bouts serrés. Je regarderai tous les tête-à-tête au moins une fois à un moment donné pendant le camp, en tournant pour donner un aperçu de tous les groupes de position.

Voici les faits saillants de lundi:

• Le demi de coin JC Jackson a fait équipe avec le receveur Joshua Palmer lors de la première répétition de la période. Palmer a gagné avec une version trompeuse, gagnant un effet de levier à l’intérieur avant de faire une réception en plongée. Jackson avait une couverture serrée, mais c’était un meilleur lancer et attraper de Herbert et Palmer. Jackson a eu raison de Palmer lors du deuxième match, qui était le dernier représentant de la période. Palmer a essayé de préparer Jackson avec un faux à l’intérieur avant de couper à l’extérieur. Jackson l’a parfaitement lu, sautant vers l’extérieur pour fermer la fenêtre. La couverture était si serrée qu’Herbert a failli ne pas lancer la passe. Il a fini par le jeter à l’arrière de la zone des buts.

• Dans ce qui est devenu une tradition des camps d’entraînement au cours des trois derniers étés, la sécurité Derwin James Jr. a fait équipe avec le receveur Keenan Allen. James a bloqué Allen sur la ligne de mêlée et a utilisé sa taille et son physique pour perturber la tentative de libération intérieure d’Allen. En conséquence, le timing était décalé et Allen a tourné en retard pour le lancer d’Herbert, qui a navigué haut.

• Samuel a fait match nul avec Williams, qui a réussi un corner fade. Samuel a joué une belle couverture, mais Herbert a livré une beauté, la laissant tomber dans un seau juste au-dessus du bras tendu de Samuel.

• Parham a devancé Alohi Gilman hors de la ligne de mêlée et a repoussé la sécurité en haut de la route avec des mains fortes. Parham était grand ouvert alors qu’il sortait de sa pause avec plusieurs mètres de séparation, mais il ne pouvait pas mettre les deux pieds dans les limites du lancer de Stick.

• L’ailier rapproché Tre’ McKitty a fait équipe avec le safety Raheem Layne et a couru l’un des meilleurs parcours de la période. McKitty a préparé Layne avec des pieds lisses et rapides avant de couper vers l’extérieur. Cela a empêché Layne de mettre la main sur lui. Stick a frappé McKitty dans la foulée.

• Le demi de coin Michael Davis a joué la couverture du confinement sur le receveur Keelan Doss lors de son premier représentant. Doss essayait d’accéder à une route de rupture à l’arrière de la zone des buts, mais Davis a forcé le receveur à s’écarter de son chemin. Doss a tenté un double mouvement pour créer une séparation, mais Davis a maintenu sa position tout au long du pas de bégaiement et a forcé un lancer haut de Stick.

• Michael Jacquet, qui a principalement joué la sécurité au printemps et à l’été, a relevé le défi d’affronter Allen sur le deuxième représentant d’Allen de la période. Allen a montré son savoir-faire avec plusieurs étapes de bégaiement avant de se libérer sur un in-breaker pour l’achèvement.

• Johnston a battu Taylor sur une balle fondue. Taylor ne s’est pas retourné pour trouver le ballon assez rapidement et Johnston a skié pour la réception, mettant les deux pieds dans les limites.

• Layne a répondu avec un représentant très physique contre la recrue Derius Davis. Layne a bloqué Davis sur la ligne, le jetant au sol, avant de sauter presque la passe pour une interception.

• L’ailier rapproché Hunter Kampmoyer a battu la sécurité de deuxième année JT Woods sur une voie de sortie.

Nouvelles et notes

• Le plaqueur droit Trey Pipkins III a manqué l’entraînement de lundi. Il a subi une blessure non divulguée lors d’exercices individuels samedi. Les Chargers avaient congé dimanche. Interrogé sur Pipkins après l’entraînement de lundi, Staley a déclaré: « Aucune mise à jour significative à signaler. Il sera de retour à l’entraînement ici sous peu. Foster Sarell a joué le tacle droit en l’absence de Pipkins.

• Les Chargers ont tenu leur première période de placement en direct du camp d’entraînement. Cameron Dicker était le botteur. Il a tenté huit coups de pied : 33, 30, 35, 43, 39, 48, 53 et 48 verges. Son seul raté est venu de 48 mètres.

• Hightower a capté trois passes de touché lors de l’entraînement de lundi et compte maintenant quatre touchés en ces premiers jours de camp. Avec le camp de départ de Jalen Guyton sur la liste PUP, Hightower profite de ses opportunités. Les Chargers ont signé Hightower dans leur équipe d’entraînement en septembre. Il a une vitesse de 4,4, et c’est une grande raison pour laquelle il a été un choix de cinquième ronde pour les Eagles en 2020. La vitesse s’est manifestée lors du long touché qu’il a attrapé à Herbert en sept contre sept le jour 1. Mais j’ai été tout aussi impressionné par le jeu de jambes et les mains de Hightower jusqu’à présent au camp. Il a réussi une remarquable prise du pied pour un touché lors des exercices de zone rouge 11 contre 11 lors de l’entraînement de lundi.

(Photo de Deane Leonard : Kirby Lee / USA Today)

