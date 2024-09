Camp d’entraînement des Canadiens : La bataille au centre ne se réglera pas uniquement sur le mérite

MONTRÉAL — Chaque année, le camp d’entraînement de la LNH peut être essentiellement divisé en deux phases, et il est important de se rappeler que la première phase a une signification très différente pour différentes personnes que la deuxième phase.

L’entraîneur des Canadiens de Montréal, Martin St. Louis, a parfaitement résumé cette différence mardi après que son équipe a battu les Devils du New Jersey 3-0 lors de leur deuxième match de pré-saison, deux victoires par blanchissage lors de soirées consécutives.

« Je dirais qu’au début, il faut vraiment se concentrer sur les jeunes et voir où en sont les joueurs, s’ils sont prêts, et peut-être voir les choses sur lesquelles ils doivent travailler pour passer à l’étape suivante de leur carrière », a déclaré St. Louis. « Et plus on avance dans le camp, je pense qu’on commence vraiment à se concentrer sur les joueurs clés, sur votre équipe, et surtout sur des choses comme le jeu de puissance. »

« Mais au début, les vétérans veulent juste jouer quelques matchs. Ils ne sont pas aussi enthousiastes à l’idée de jouer un match d’exhibition que les jeunes. »

Il s’agit d’un contexte important pour évaluer la situation des Canadiens après deux matchs préparatoires, car la réalité est que le vrai travail n’a pas encore commencé. Et même s’il est excitant de voir des joueurs comme Oliver Kapanen, Owen Beck, Filip Mesar et d’autres exceller à ce stade du camp d’entraînement, la barre est haute à ce stade pour que leur performance fasse bouger les choses en ce qui concerne ce que l’équipe prévoit pour le début de la saison régulière. Car les joueurs qui ont fourni une base de données d’informations dans un contexte très différent bénéficient d’un grand bénéfice du doute.

Prenons par exemple Michael Pezzetta, qui est toujours très conscient de son statut de joueur de la LNH, et qui est chaque jour sur le point de devenir un joueur de la LAH. Les Canadiens l’ont suffisamment apprécié au cours des deux dernières années pour ne pas vouloir le perdre au ballottage pour rien, alors il est sur la liste depuis deux saisons. Par conséquent, St. Louis possède une base de données sur lui qu’il n’a pas sur Kapanen, par exemple, et Pezzetta obtient donc un bon degré de bénéfice du doute.

« Je pense que Pezz vient à la patinoire tous les jours pour se battre pour son poste, c’est sa mentalité », a déclaré St. Louis. « Et vous savez exactement ce que vous allez avoir ; il est présent, à chaque fois. Ce n’est donc pas un environnement étranger pour lui. »

La réalité que St. Louis a décrite à propos de ses vétérans est vraie pour les vétérans de chaque équipe, et le niveau de jeu qui en résulte lors de ces premiers matchs de pré-saison a un impact sur la fiabilité des informations que vous collectez lorsqu’il s’agit de projeter ces informations sur la saison régulière.

Ce ne sont donc pas des matchs de la LNH, et ce n’est pas une compétition de la LNH, et prendre des décisions de développement en fonction de ce que vous voyez dans cet environnement n’est pas une façon intelligente de procéder. Nous l’avons vu lorsque Jesperi Kotkaniemi s’est démarqué tout au long de la présaison de la LNH et a fait ses débuts avec les Canadiens au camp d’entraînement en 2018, une décision qui semblait judicieuse et méritée à l’époque, mais qui, avec le recul, n’était probablement pas la bonne pour son développement.

Cela ne veut pas dire que les informations recueillies à cette étape du camp sont inutiles, car elles peuvent aider à déterminer qui aura la chance de démontrer sa préparation pour la LNH lors de la deuxième phase du camp, lorsque la compétition sera plus intense et se rapprochera des standards de la saison régulière de la LNH. Et si ces joueurs performent à cette étape du camp, cela fournit un ensemble d’informations entièrement différent qui peut être considéré dans un contexte plus proche de la réalité de la LNH.

Ce préambule est des plus nécessaires lorsqu’il s’agit de discuter des jeunes centres Kapanen et Beck, qui ont chacun fait tout ce qui était en leur pouvoir pour rendre les décisions difficiles pour les Canadiens lors de leurs deux premiers matchs préparatoires.

Il serait impossible de ne pas associer ces joueurs car il est facile d’imaginer un avenir où ils se battent pour le même poste. Et on pourrait dire qu’ils se battent pour ce poste en ce moment même.

Ils sont tous les deux des centres droitiers et polyvalents qui peuvent remporter des mises en jeu et qui ont bien fait leur preuve jusqu’à maintenant au camp, mais la réalité est qu’il y a un centre droitier et polyvalent qui peut remporter des mises en jeu et qui se dresse sur leur chemin : Jake Evans. Et comme Pezzetta, Evans bénéficiera de la banque de données d’informations sur le niveau de la LNH qu’il a déjà fournie au personnel d’entraîneurs et à la direction.

Kapanen a remporté huit de ses 14 mises au jeu lundi soir contre les Flyers de Philadelphie et a obtenu deux mentions d’aide, se montrant dangereux partout sur la patinoire, montrant un excellent bâton et un positionnement remarquable pour un joueur habitué à la surface de glace internationale, ce qui témoigne de son QI de hockey élevé. Beck a remporté cinq de ses neuf mises au jeu contre les Devils mardi et a obtenu une mention d’aide lorsqu’il a interrompu un jeu juste à l’intérieur de la ligne bleue de Montréal alors que le gardien du New Jersey avait été retiré pour permettre à Pezzetta de marquer dans le filet désert et de mettre fin au match.

Un mais dans un filet désert, parce que pourquoi pas ! But dans un filet vide, parce que pourquoi pas ! 0 NJD, 3 MTL#AllezHabsAllez pic.twitter.com/7T5iHBt4sT — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 25 septembre 2024

En ce moment, ces deux joueurs semblent être une amélioration potentielle par rapport à Evans ou Christian Dvorak, mais ce n’est pas si simple. Kapanen a joué deux ans au hockey professionnel dans sa Finlande natale et a accumulé 14 points en 13 matchs éliminatoires pour KalPa Kuopio la saison dernière avant d’exceller aux championnats du monde pour l’équipe nationale senior. Mais il est sur le point de déménager dans la SHL en Suède et de jouer pour Timrå cette saison s’il ne réussit pas à percer avec les Canadiens à la sortie du camp, donc l’envoyer à Laval n’est pas une option. Beck devrait jouer sa première saison au hockey professionnel.

Du point de vue du développement et de la gestion des actifs, il est tout à fait logique de voir Kapanen jouer à Timrå et Beck à Laval, peu importe la situation actuelle. Toutes les décisions de la LNH ne sont pas nécessairement fondées sur le mérite. La gestion des actifs entre en jeu, surtout lorsque les Canadiens sont loin d’être un produit fini. Evans et Dvorak en sont aux dernières saisons de leur contrat. Mettre l’un d’eux au ballottage pour faire de la place à Kapanen ou Beck n’a pas beaucoup de sens non plus, à moins que l’un d’eux ne force la main des Canadiens.

Les Canadiens ont déjà fait une telle démarche, car ils ont mis Joel Armia au ballottage à la fin du camp d’entraînement la saison dernière et l’ont envoyé à Laval lorsqu’il a été libéré. ​​Ils auraient la même option avec Dvorak, car son contrat de 4,45 millions de dollars, comme celui de 3,4 millions de dollars d’Armia, fait qu’il est très probable qu’il soit libéré au ballottage, ce qui n’est pas nécessairement le cas d’Evans et de son contrat de 1,7 million de dollars.

Alors, les Canadiens devraient-ils échanger Dvorak pour faire de la place à Kapanen ou Beck ? Cela leur donnerait quatre centres droitiers, avec Alex Newhook comme seule option gaucher, quelqu’un qui a remporté 46,5 pour cent de ses mises en jeu la saison dernière, bien qu’il se soit amélioré dans ce domaine au fil de la saison (il était à 50,3 pour cent lors de ses 28 derniers matchs).

Ce ne serait pas une situation idéale.

Il y a aussi Pezzetta, qui semble vouloir commencer la saison comme 13e attaquant. Peut-être qu’on pourrait soutenir que Kapanen devrait occuper ce poste pour permettre aux Canadiens de le garder et de ne pas le renvoyer en Suède, du moins pas tout de suite. Sauf que dans ce scénario, Kapanen se retrouverait dans les gradins, à devoir jouer un rôle de remplaçant et à ne pas avoir le temps de développement approprié alors que l’alternative serait de l’envoyer dans une ligue qui est meilleure que celle dans laquelle il a joué la saison dernière et qui lui permettra de progresser.

Le camp d’entraînement est loin d’être terminé et Kapanen et Beck ont ​​encore largement le temps de changer le calcul de cette décision en se rendant indispensables. Mais la barre est extrêmement haute si l’on considère tous les facteurs en jeu, le plus important étant l’absence de nécessité de se précipiter avec Kapanen ou Beck.

La meilleure façon de voir comment ils ont performé jusqu’à présent au camp est que les Canadiens ont deux centres prometteurs dans leur pipeline, et à la même période l’année prochaine, Kapanen et Beck auront probablement une voie beaucoup plus claire vers un emploi dans la LNH à un moment où les Canadiens seront mieux préparés à les recevoir.

(Photo d’Owen Beck : David Kirouac / Icon Sportswire via Getty Images)