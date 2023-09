Camp d’entraînement des Bruins : dont le stock est en hausse et en baisse à mi-parcours ?

BOSTON — Les Bruins de Boston sont à mi-chemin du camp d’entraînement. Ils ont disputé leur troisième de six matchs préparatoires vendredi au TD Garden, perdant contre les Flyers de Philadelphie 4-3 en tirs de barrage.

C’était le premier match de vétérans tels que Hampus Lindholm, Brad Marchand, Charlie McAvoy, David Pastrnak et Linus Ullmark. Leurs emplois sont sûrs. D’autres ne sont pas aussi sécurisés.

Voici comment se comportent certains de ces joueurs de bulles à mi-camp :

En haut

Maçon Lohrei : Les professionnels de première année n’ont pas peur de jouer avec la rondelle. … A eu une percée intelligente en solo contre les Flyers en première période. … Le défenseur long et longiligne a un plafond élevé dans la LNH en tant que pousseur de rythme à l’esprit offensif. … N’avait parfois pas l’air déplacé à côté de McAvoy. … Doit travailler sur sa couverture de zone défensive. … Pas de place sur le côté gauche sur la liste universitaire pour l’instant, mais pourrait faire partie de la première vague en cas de blessures.

Entraîneur adjoint Joe Sacco : « C’est un grand enfant qui bouge plutôt bien, surtout latéralement. Il bouge bien d’un côté à l’autre. Il était parfois visible à la ligne bleue de la zone O et a fait de bonnes choses. Nous continuons à travailler avec lui sur son jeu loin de la rondelle. Je pensais qu’il faisait un bon et solide effort pour essayer d’être bon dans notre zone des buts.

Matt Poitras : Centre droitier intelligent et courageux qui aime contrôler la rondelle. … A suivi le rythme de Marchand et Danton Heinen contre les Flyers. … A eu une forte tentative de revers sur le poteau en prolongation. … A été largué lors de quarts de travail consécutifs par Nick Seeler (6 pieds 2 pouces, 201 livres) et Travis Sanheim (6 pieds 3 pouces, 181 livres) en troisième période, mais s’est levé pour en savoir plus. … Toujours en lice pour le poste de centre n°3, mais peser 176 livres n’aide pas son cas. … Non éligible pour être affecté à Providence, il est donc susceptible de commencer la saison 2023-2024 à Guelph. … On dirait un futur centre parmi les deux meilleurs de la LNH.

Sacco : « Il n’a pas peur. Il joue avec courage. Il a fait de bons jeux ce soir. J’avais une belle apparence. Il arrive parfois qu’à la fin de son quart de travail, il tombe en panne d’essence. C’est la différence à ce niveau : être capable de maintenir cette énergie, ce rythme élevé. Surtout à la fin de votre quart de travail, être capable de gérer ça et de prendre les bonnes décisions avec la rondelle.

Jakub Lauko : Un attaquant fougueux n’a pas la garantie d’un emploi. Mais son énergie, son rythme et son intrépidité le rendent susceptible d’atterrir sur le quatrième trio. … A bien joué avec AJ Greer et John Farinacci sur une ligne énergétique. … A pris des mineurs correspondants avec Louie Delpedio. Dès leur sortie de la surface, Lauko a défié Delpedio au combat. … A inscrit 2:44 en désavantage numérique, c’est là qu’il pourrait voir plus d’action cette saison. … Peut jouer sur l’aile gauche et droite.

Pastrnak : « Il ne s’arrête pas. C’est un patineur très rapide. Il se bat très fort. Il n’a pas peur de se lancer dans la bataille et d’y rester. Vous avez vu ce soir qu’il peut se battre, gagner beaucoup de batailles et échouer-avant grâce à sa vitesse.

Danton Heinen : A marqué un but devant le filet en deuxième période peu de temps après la fin d’un avantage numérique. … La passe de Kevin Shattenkirk a touché le patin de Heinen, mais l’ailier a envoyé la rondelle sur son bâton pour battre Cal Petersen. … A bien patiné et a été dur avec les rondelles. … Peut jouer sur l’aile gauche et droite et tuer des pénalités, ce qui le rend plus polyvalent que des concurrents comme Alex Chiasson.

Heinen : « Vous vous mettez la pression parce que vous voulez tellement en faire partie. C’est une si bonne organisation. J’ai déjà eu cette sensation d’enfiler ce maillot. Vous savez à quel point c’est spécial. Alors tu veux recommencer. Vous essayez de ne pas vous mettre trop de pression. Essayez simplement d’y aller, de ressentir le jeu, de jouer au hockey et de ne pas trop réfléchir.



Danton Heinen sur sa chance de rejoindre les Bruins : « Vous voulez tellement en faire partie. » (Timothy T. Ludwig / USA aujourd’hui)

Vers le bas

Alex Chiasson : L’ailier droit vétéran n’a pas réussi à se connecter lors de deux occasions en avantage numérique devant le filet. … Patiné avec Brett Harrison et Georgii Merkulov. … Zéro tir en 14 min 23 s de temps de glace. … Les Bruins ont besoin d’un ailier droit n°3 et d’une présence devant le filet sur l’unité d’avantage numérique n°2, mais Chiasson n’a pas encore fait sa marque.

Gueorgui Merkoulov : Le centre compétent s’est amélioré à mesure que le match progressait contre les Flyers, mais le tir gaucher Merkulov est resté silencieux pendant la première mi-temps. … N’en a pas fait assez avec la rondelle pour se battre pour la troisième place au centre. … A montré des explosions d’habileté et de vitesse. … J’ai presque préparé Heinen pour un but à deux contre un. Mais Heinen a été volé par Petersen. … A un travail défensif à faire à Providence.

A.J. Greer : L’ailier imposant et physique a joué son match contre les Flyers. … Était bon sur les murs et désireux de frapper. … Mais Greer n’a réussi aucun tir au but. Pour devenir l’un des six derniers ailiers, Greer devra produire de l’offensive. … En concurrence avec Milan Lucic, que Greer a battu en termes de physique, de combat, de leadership et d’intimidation. … Peut-être ne pas faire assez d’autres choses pour le distinguer des ailes plus polyvalentes comme Lauko, Heinen et Patrick Brown.

Antoine Richard : L’ailier gauche a la vitesse de la LNH. … A obtenu un parcours de première classe avec Pastrnak et Pavel Zacha contre les Flyers, mais il n’a pas pu profiter au maximum de son opportunité. … Zéro tir en 13:08 de jeu. … Richard, 26 ans, a marqué 30 buts en 60 matchs avec Laval (AHL) la saison dernière mais ne pourra peut-être pas traduire sa production dans la LNH.

