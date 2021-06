Camp d’entraînement de planification corporelle de tennis de table à Sonepat pour les pagayeurs à destination des Jeux olympiques à partir du 20 juin

La Fédération indienne de tennis de table prévoit un camp d’entraînement pour son contingent olympique à Sonepat à partir du 20 juin, essayant de compenser une construction des Jeux loin d’être idéale au milieu de la pandémie de COVID-19. Avec la deuxième vague de COVID-19 qui ravage le pays, les quatre joueurs à destination de Tokyo – Sharath Kamal, G Sathiyan, Manika Batra et Sutirtha Mukherjee – sont limités à un entraînement individuel depuis les qualifications en mars.

« Les préparatifs n’ont pas été parfaits, mais vous n’avez pas pu vous en empêcher au milieu de la pandémie. Nous attendons maintenant l’approbation de SAI pour le camp de 15 jours. Cela devrait arriver dans un jour ou deux. « Un total de 12 joueurs et quatre membres du personnel de soutien feront partie du camp. Les joueurs se sont également entraînés au DPS Sonepat plus tôt, donc ils sont à l’aise avec l’installation », a déclaré à PTI le conseiller de TTFI, MP Singh.

À l’exception de Sathiyan, qui souhaite continuer à s’entraîner avec l’entraîneur S Raman à Chennai et éviter de voyager en période de COVID, les autres pagayeurs liés aux Jeux olympiques feront partie du camp. Outre les joueurs olympiques, d’autres joueurs indiens, dont Archana Kamath, Sanil Shetty et Manav Thakkar, seront également à Sonepat.

« Les joueurs subiront des tests RT-PCR à leur arrivée le 17 juin et lorsque le camp commencera à partir du 20 juin, ils subiront quotidiennement un test d’antigène rapide », a déclaré Singh. Sharath, qui devrait participer à ses quatrièmes Jeux olympiques, n’a pas pu obtenir le visa pour s’entraîner au Danemark et attend donc avec impatience de s’entraîner dans un environnement d’équipe. Lui et Sathiyan concourront en simple, mais le vétéran se concentre sur le double mixte avec Manika. Ils ont tous deux remporté une médaille de bronze surprise à l’Asian 2018 Les jeux et le duo restent la meilleure chance pour l’Inde d’obtenir un autre bon résultat à Tokyo.

« Manika et moi nous sommes concentrés sur notre mouvement avant et pendant les qualifications. Maintenant, nous devons nous améliorer dans les situations de jeu dans un match. Les préparatifs ont été loin d’être parfaits (à cause du COVID) mais nous devons tirer le meilleur parti de ce camp », a déclaré Sharath.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici