Camp de lutteurs indiens à destination des Jeux olympiques de Tokyo à Varsovie à partir de la semaine prochaine

Un camp d’entraînement et d’exposition d’un mois pour les lutteurs acrobatiques liés aux Jeux Olympiques doit commencer à Varsovie, en Pologne, la semaine prochaine, a déclaré dimanche un responsable de la Fédération indienne de lutte (WFI).

Huit lutteurs acrobatiques, dont quatre femmes, se sont qualifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo, à partir du 23 juillet.

«Nous travaillons sur la tournée d’exposition européenne pour le noyau de lutteurs. L’équipe indienne participera également aux World Ranking Series à Varsovie du 8 au 13 juin. Espérons que l’équipe partira la semaine prochaine », a déclaré le secrétaire adjoint de la WFI, Vinod Tomar, à l’IANS.

« Après la série de classement, l’équipe indienne participera également à un camp d’entraînement en Pologne. L’équipe indienne reviendrait dans la première semaine de juillet », a-t-il déclaré.

Au cours de la deuxième semaine d’avril, la Sports Authority of India (SAI) avait fermé les camps des hommes et des femmes, respectivement à Sonepat et Lucknow, en raison d’une augmentation des cas de coronavirus.

« Nous avons récemment envoyé une nouvelle proposition à l’ISC pour la conduite des camps pour ceux qui se sont qualifiés pour les Jeux olympiques, mais elle n’a pas été approuvée en raison de la pandémie qui prévaut », a déclaré Tomar.

Alors que Bajrang Punia, qui s’est qualifié dans l’épreuve de nage libre des 65 kg, s’entraînerait en Russie dans le cadre de sa préparation pour les Jeux olympiques, les sept autres lutteurs participeraient aux séries de classement mondial polonais.

Ravi Dahiya (57 kg), Deepak Punia (86 kg) et Sumit Malki (125 kg) sont les autres lutteurs de style libre qui se sont qualifiés pour les Jeux olympiques.

Chez les femmes, Vinesh Phogat, qui a réservé son billet olympique chez les 53kg, s’entraîne en Hongrie, trois autres lutteuses — Seema Bisla (50kg), Anshu Malik (57kg) et Sonam Malik (63kg) — ont préféré s’entraîner avec leur coachs personnels en Inde.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici