Camp, chœurs et un Canadien : voici à quoi s’attendre lors de la finale de l’Eurovision 2023

Le 67e Concours Eurovision de la chanson atteint son apogée samedi avec une grande finale diffusée en direct de la ville anglaise de Liverpool, avec des Canadiens jouant des rôles clés dans l’édition de cette année du concours de chant mondialement populaire.

La chanteuse montréalaise La Zarraen compétition pour la France, est parmi les favoris du concours de cette année pour sa chanson Edith Piaf-esque Preuve.

Elle espère devenir la dernière Canadienne à remporter le concours, rejoignant un club qui comprend sa compatriote québécoise Céline Dion, qui a gagné pour la Suisse en 1988.

« Céline est Céline, je ne serai jamais elle », a déclaré La Zarra à CBC News dans une interview. « C’est juste incroyable d’avoir mon nom dans le même concours qu’elle. »

La Zarra s’est dite « choquée » lorsqu’on lui a demandé de représenter la France, mais a accepté cet honneur car elle dit que la France est son « pays d’adoption » et où sa carrière a décollé pour la première fois.

La chanteuse d’origine canadienne La Zarra, qui représente la France au Concours Eurovision de la chanson 2023, fait des gestes lors d’une conférence de presse à Liverpool, en Angleterre, vendredi. (Getty Images)

« La musique française, la la Francophonieest si fort là-bas », a-t-elle déclaré, ajoutant que sa musique associe des styles français anciens à des touches de modernité.

« Je suis vraiment fier d’être quelqu’un qui est capable de représenter cela dans [Eurovision] parce que nous sommes le seul country à chanter en français cette année », a-t-elle dit, mais a ajouté : « Je suis née et j’ai grandi à Montréal; Je serai toujours une Québécoise, une Canadienne. »

Les Canadiens feront leur marque au concours de cette année d’autres façons parce que, pour la toute première fois, des personnes de pays non participants, dont le Canada, pourront voter pour le gagnant.

Mais il y aura aussi des piliers de la compétition qui l’ont rendue populaire. Il y aura des chœurs accrocheurs, un kaléidoscope de costumes et des hommages à l’esprit de l’Ukraine dans une compétition qui, pendant sept décennies, a capturé l’air du temps changeant d’un continent.

Voici à quoi s’attendre alors que des artistes de toute l’Europe – et d’ailleurs – se disputent la couronne pop du continent.

Qui est en compétition ?

Cette année, 37 pays ont envoyé un acte à l’Eurovision, sélectionnés dans le cadre de concours nationaux ou de sélections internes par les diffuseurs. Le pays hôte est généralement le vainqueur de l’événement de l’année précédente, mais la Grande-Bretagne, finaliste de 2022, accueille cette fois-ci au nom du vainqueur, l’Ukraine.

Vingt-six pays s’affronteront lors de la finale de samedi à la Liverpool Arena, dans la ville portuaire qui a donné naissance aux Beatles. Six pays se qualifient automatiquement : le vainqueur de l’année dernière et les « Big Five » qui paient le plus au concours : la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni.

Les 20 autres finalistes, choisis par des votes du public en deux demi-finales mardi et jeudi, sont : Albanie, Arménie, Australie, Autriche, Belgique, Croatie, Chypre, République tchèque, Estonie, Finlande, Israël, Lituanie, Moldavie, Norvège, Pologne, Portugal, Serbie, Slovénie, Suède et Suisse.

La Finlandaise Kaarija se produit lors d’une répétition générale pour la première demi-finale de l’Eurovision à Liverpool, en Angleterre, lundi. (Martin Meissner/Associated Press)

Attendez… l’Australie ?

L’Eurovision est une question d’esprit, pas seulement de géographie. L’Eurovision est extrêmement populaire en Australie et le pays a été autorisé à rejoindre la compétition en 2015. Parmi les autres participants extérieurs aux frontières de l’Europe figurent Israël et l’Azerbaïdjan.

Quels sont les favoris de cette année ?

Il est difficile de prédire les vainqueurs d’un concours dont les anciens gagnants vont d’ABBA au groupe de cartoon metal finlandais Lordi, mais les bookmakers disent que la diva suédoise Loreen, qui a remporté l’Eurovision en 2012, est la favorite pour marquer un doublé avec sa ballade puissante. Tatouage.

Egalement avec La Zarra, le Finlandais Kaarija a séduit le public en demi-finale avec son air de fête pop-metal Cha cha cha.

Et ne sous-estimez jamais les entrées du champ gauche comme Let 3 de la Croatie, dont la chanson Maman SC ! est un pur camp de l’Eurovision : un opéra rock anti-guerre qui joue comme Monty Python rencontre Dr Folamour.

Let 3 of Croatia se produit lors d’une répétition générale de l’Eurovision à Liverpool, en Angleterre, lundi. (Martin Meissner/Associated Press)

Que se passe-t-il pendant la finale ?

Environ 6 000 fans assisteront à la finale, animée par le présentateur de longue date de l’Eurovision de la BBC, Graham Norton, Ted Lasso la star Hannah Waddingham, la chanteuse britannique Alesha Dixon et la rock star ukrainienne Julia Sanina.

Chaque acte en compétition doit chanter en direct et s’en tenir à une limite de trois minutes, mais est sinon libre de créer sa propre mise en scène – plus la pyrotechnie est flashy et la chorégraphie élaborée, mieux c’est.

La guerre de la Russie en Ukraine donnera une note solennelle à un concours réputé pour célébrer la pop ringard. Le spectacle s’ouvrira avec une performance du vainqueur de l’année dernière, le groupe de rap folk ukrainien Kalush Orchestra. La chanteuse ukrainienne Jamala, qui a remporté le concours en 2016, rendra hommage à sa culture tatare de Crimée.

Une personne qui ne comparaîtra pas est le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Il a demandé à s’adresser à la finale par vidéo – mais l’organisateur, l’Union européenne de radiodiffusion, a déclaré « malheureusement », que cela violerait « la nature apolitique de l’événement ».

Comment le gagnant est-il déterminé ?

Une fois tous les actes joués, les téléspectateurs des pays participants peuvent voter par téléphone, SMS ou application, bien qu’ils ne puissent pas voter pour leur propre pays. Cette année, pour la première fois, les téléspectateurs des pays non participants peuvent également voter en ligne, les votes combinés du « reste du monde » ayant le poids d’un pays individuel.

Des jurys nationaux de professionnels de l’industrie musicale attribuent également entre un et 12 points à leurs chansons préférées, un annonceur de chaque pays surgissant pour déclarer qui a obtenu les « points douze » tant convoités (12 points).

Les votes du public et du jury sont combinés pour donner à chaque pays un score unique. Se retrouver avec des « points nuls » (zéro point) est considéré comme un embarras national. C’est un sort que le Royaume-Uni a subi à plusieurs reprises.