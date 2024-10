Camp Buzz : Celebrini au jour le jour pour les Sharks blessés

Diables du New Jersey

Brett Pesce est au quotidien et pourrait être disponible pour jouer pour les Devils lors de leur match d’ouverture à domicile contre les Maple Leafs de Toronto le 10 octobre.

Le défenseur, qui continue de se remettre d’une opération chirurgicale pour réparer une fracture du péroné, ne sera pas disponible lorsque le New Jersey affrontera les Sabres de Buffalo vendredi (13 h HE; NHLN, SN, MSGSN, MSG-B) et samedi (10 h HE; NHLN, SN, MSGSN, MSG-B) à l’O2 Arena de Prague dans le cadre de la NHL Global Series Czechia présentée par Fastenal.

« Il va mieux et se sent plus à l’aise chaque jour (en s’entraînant au New Jersey) », a déclaré le directeur général des Devils, Tom Fitzgerald. « Nous avons apporté ses bâtons juste au cas où, mais lorsque vous manipulez des joueurs souffrant de blessures aiguës comme celle-ci, vous ne voulez pas les pousser trop fort, puis une blessure des tissus mous se produit parce qu’ils ne sont pas au courant. C’est donc là que nous équilibrons cela avec.

« Je viens de discuter avec tout le monde de la forte possibilité qu’il soit prêt d’ici notre match d’ouverture à domicile (le 10 octobre). Il est au jour le jour, mais nous savons qu’il est sur la glace, qu’il patine, qu’il est avec notre autre groupe pour faire des répétitions. »

Pesce a signé un contrat de six ans avec les Devils le 1er juillet après neuf saisons avec les Hurricanes de la Caroline. Il s’est blessé lors de la deuxième période du deuxième match de la première ronde de l’Association de l’Est contre les Islanders de New York la saison dernière, remporté par les Hurricanes en cinq matchs. Pesce était trois semaines après l’opération lorsqu’il a signé avec le New Jersey.

« Nous avons pensé à le faire venir [to Prague] juste pour être avec ses coéquipiers, comprendre qui ils sont, apprendre à se connaître, mais il a ensuite senti qu’il valait mieux qu’il reste en retrait et obtienne de meilleures répétitions et s’entraîne », a déclaré Fitzgerald.–Mike G. Morreale