Cammie Staros déterre le chauvinisme masculin de l’art hellénique

PROVIDENCE, Rhode Island — Avec ses versions contemporaines de reliques classiques, l’artiste Cammie Staros, basée à Los Angeles, transforme plus de trois millénaires de références en sculptures délicates. Staros s’interroge sur la manière dont l’importance continue de l’esthétique hellénique a façonné notre présent et sur ce que cela peut dire sur notre avenir. Son exposition personnelle, Déterrer le cielexposée aux Providence College Galleries, explore sa préoccupation de 12 ans pour ces artefacts pour étudier comment leur canonisation a compliqué non seulement la façon dont nous percevons l’art, mais aussi la façon dont nous nous percevons.

Les œuvres multimédias de Staros, qui vont des installations murales aux sculptures autoportantes en passant par les poteries enfoncées dans des aquariums, font référence à un style de céramique classique – typiquement une amphore narrative à figures noires (vase) ou un kylix (tasse à vin). Ils mettent également l’accent sur les associations corporelles qui leur sont attribuées depuis longtemps ; alors qu’elle évite l’illustration figurative traditionnelle, chaque pièce de Déterrer le ciel évoque la forme humaine (presque toujours féminine), soulignant les manières enchevêtrées et souvent dangereuses dont notre société imagine les femmes comme des réceptacles – du désir, de la honte, des normes de beauté et bien sûr du sexe et de la maternité.

Deux grandes sculptures autoportantes, « How Neat the Fold of Time» (2017) et « Mon monologue à votre chœur» (2017), décrivent cette sexualisation manifeste. Le premier affiche les courbes en sablier et la taille de guêpe de Jessica Rabbit, son motif traditionnel zigzaguant le long de sa forme comme une robe fendue sur la cuisse, et le second se dresse comme une grande tête masquée, sa noirceur incessante et douce rappelant une cagoule de bondage en cuir. Les deux pièces sont percées d’anneaux en laiton qui, associés aux allusions à la fétichisation et à la contrainte, indiquent comment la douleur et le plaisir jouent un rôle dans ces idéaux de beauté hérités de longue date.

Vue d’installation de Cammie Staros : Déterrer le ciel aux galeries du Providence College. À gauche : « Mon monologue à votre chœur » (2017) ; à droite : « Old Ocean » (2018)

L’emprise de l’esthétique hellénique sur le monde occidental est soulignée par la place de choix que ces objets occupent au sein des institutions et par la manière dont leurs motifs ont été renforcés tout au long de l’histoire de l’art occidental, en particulier par les titans de l’art du début du XXe siècle. Dans « Le poids de la tête de Méduse» (2017), une grande tête de type Brancusi penche sur le côté ; sa surface a été tatouée de serpents et un tuyau en acier rouillé perce l’endroit où devrait se trouver une oreille. Staros implique les deux Brancusi “Muse endormie» (1910) et la gorgone endormie de l’Antiquité, illustrant la violence exercée par et sur Méduse par son seul œil ouvert et son crâne fracturé. Ici, elle aborde des préoccupations partagées par les femmes à travers l’histoire : le danger de dormir parmi les hommes, les ravages des corps pillés. Dans le mythe, Persée s’enfuit avec la tête de Méduse pour décorer le bouclier d’Athéna après l’avoir tuée dans son sommeil. Dans notre réalité, d’énormes têtes de Méduse pillées soutiennent les colonnes de la Citerne Basilique d’Istanbul, leur captivité aquatique ayant inspiré cette pièce.

Avec vitrine transformée en aquarium « Figlinum aquatique» (2021), Staros redirige les téléspectateurs vers les crises climatiques imminentes et la disparition inévitable de l’humanité. Deux kylikes noyés, retournés sur leurs rebords, regardent le spectateur depuis un purgatoire submergé, devant lequel passent allègrement des poissons. Nous venons de l’eau, semblent-ils dire, et c’est à l’eau que nous retournerons. Les coupes servent de lunettes prophétiques à travers lesquelles voir le reste du spectacle. Leurs trous d’épingle aqueux pénètrent dans un héritage d’anxiété sexuelle et de beauté impossible pour nous rappeler que, même si nous sommes plongés dans nos propres épopées personnelles, les choses que nous créons nous survivront à tous.

Vue d’installation de Cammie Staros : Déterrer le ciel aux galeries du Providence College. À gauche : « Testa conchea » (2022) ; à droite : « Le poids de la tête de Méduse » (2017)

Cammie Staros, « How Neat the Fold of Time » (2017), céramique, laiton, 30 x 13,5 x 13,5 pouces

Cammie Staros, « Old Ocean » (2018), noyer, néon, 18 x 17 x 58 pouces

Cammie Staros, « Testa conchea » (2022), céramique, acier thermolaqué, marbre rose, 29 x 23 x 12 pouces

Cammie Staros : Déterrer le ciel se poursuit aux Providence College Galleries (212 Huxley Avenue

Providence, Rhode Island) jusqu’au 2 mars. L’exposition a été organisée par Kate McNamara, ancienne directrice par intérim de Providence College Galleries.