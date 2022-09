Camions moyens de démarrage Harbinger EV NAIAS 2022

La société, appelée Harbinger, a développé deux plates-formes de véhicules électriques qui, selon elle, sont optimisées pour les camions de poids moyen tels que les camionnettes de livraison. Les plates-formes utilisent des moteurs et d’autres technologies développées en interne spécifiquement pour répondre aux besoins d’un segment de marché où les camions sont censés être en service jusqu’à 20 ans, soit bien plus longtemps que la moyenne des voitures particulières.

Les produits de Harbinger comprendront un “châssis de cabine” similaire à ceux construits par des entreprises comme Ford Motor, mais électrique. Les aménageurs utilisent des châssis de cabine, qui sont livrés avec un compartiment passagers, pour construire des camions fourgons, des dépanneuses et d’autres véhicules de taille similaire.

Harbinger proposera également un “châssis à bandes”, sans cabine pour le conducteur, qui peut servir de base à des véhicules tels que des camionnettes de livraison. Harris a noté que contrairement aux options de châssis à bandes existantes, Harbinger n’exigera pas que les aménageurs travaillent autour d’un moteur à combustion interne, ce qui permet plus d’espace de chargement et un environnement plus confortable pour le conducteur du véhicule.

Et parce qu’ils sont censés servir jusqu’à 20 ans, les deux châssis de Harbinger comprendront le matériel et les systèmes redondants nécessaires à la conduite autonome. Harbinger, cependant, n’a pas l’intention de développer son propre logiciel de conduite autonome en interne.

Ce qui n’est pas encore clair, c’est comment l’entreprise prévoit de fabriquer son châssis. Le siège social de Harbinger dispose d’outils et d’équipements pour construire des prototypes et peut produire des moteurs électriques et des pièces connexes, mais il n’est pas équipé pour construire des châssis complets à grande échelle.

Harris a déclaré à CNBC que Harbinger avait sélectionné un partenaire de fabrication et annoncerait bientôt les détails. Harbinger prévoit actuellement d’effectuer ses premières livraisons fin 2023 et de commencer la production en volume en 2024, a-t-il déclaré.

Harbinger a été fondée en juillet 2021 par Harris, qui a travaillé dans les startups EV Faraday Future et Xos Trucks ; Phillip Weicker, qui est directeur de la technologie chez Harbinger et a travaillé chez QuantumScape et Canoo, où il était cofondateur ; et Will Eberts, directeur de l’exploitation, qui a travaillé avec Harris chez Faraday Future et avec Weicker chez Canoo.

La société a reçu un financement précoce de Tiger Global Management et “d’autres investisseurs hautement spécialisés ayant une expérience approfondie” dans les véhicules électriques, a déclaré Harris.

Harbinger prévoit de montrer son châssis de camion électrique au Salon international de l’auto de l’Amérique du Nord à Detroit plus tard cette semaine.