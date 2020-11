Camionneur longue distance LIVESTREAMS Routine à la façon de Peter Kay sur TikTok en conduisant à minuit

C’est le moment où un camionneur longue distance diffuse en direct une vidéo sur TikTok au volant de son camion articulé.

David Crossley, père de deux enfants, de Rochdale, donne à ses 20000 abonnés un commentaire de style Peter Kay’s Car Share alors qu’il parcourt des milliers de kilomètres entre le Royaume-Uni et l’Espagne.

Crossley, qui révèle qu’il est presque minuit, semble détourner les yeux de l’endroit où il va lire les commentaires de ses abonnés alors qu’il conduit.

Il s’adresse directement à la caméra à plusieurs reprises et, à un moment donné, lève ses deux mains du volant pour applaudir.

À la suite de plusieurs accidents mortels causés par des chauffeurs de camion regardant des mobiles, les chefs de la conduite automobile l’ont frappé et ont exhorté Crossley à se garer avant de poster.

«Il y a un temps et un endroit pour TikTok, et ce n’est certainement pas au volant d’un camion de déménagement», a déclaré Jack Cousens, responsable de la politique routière pour les AA.

“ Nous avons vu beaucoup trop de tragédies sur nos routes où le conducteur fautif dérangeait avec son téléphone.

«Parmi l’aspect informatif des vidéos sur la vie en tant que camionneur, il serait préférable qu’il donne l’exemple en matière de sécurité routière.

«Heureusement, la loi pour laquelle le Daily Mail et les AA ont tant fait campagne sera renforcée l’année prochaine, car une échappatoire est comblée.

“ Sauf lorsqu’il est amarré et utilisé comme un GPS, toute personne vue en train de toucher son téléphone en conduisant recevra une amende de 200 £ et 6 points. ”

Dans le clip de sept minutes chargé de jurons vu par MailOnline, Crossley ne respire jamais, discutant d’un éventail de sujets et balançant ses critiques.

Pendant le livestream, un abonné lui envoie un message qui se lit comme suit: «Pourquoi votre siège monte et descend?». Il répond immédiatement: «Pourquoi est-ce que je monte et descend? C’est moi, chaise, les gars.

Il dit ensuite qu’il effectuera un “ tour de magie ” et gonfle la suspension indépendante de la chaise pour se faire plus grand dans le siège.

Il dit à la caméra: “ Quand quelqu’un commence sur moi sur la route, je gonfle ma chaise comme ça et ils pensent ‘putain de merde, c’est une grosse merde’ ‘.

Dans le même clip, il dit aux 300 personnes qui le suivent en direct que la charge de son téléphone est tombée à 10% et leur demande de lui envoyer un message “ Oui ” s’ils veulent qu’il héberge un autre livestream après son arrêt pour la nuit, ce que beaucoup font. .

La ressemblance étrange de Crossley avec l’accent et la livraison de Peter Kay n’est pas si surprenante que Rochdale n’est qu’à 12 miles de la ville natale de Kay de Bolton, mais elle est fréquemment remarquée par les abonnés dans des messages à l’écran.

Cependant, parmi les personnes irritées par les singeries de Crossley, il y avait le groupe de sécurité routière Brake.

«La conduite automobile est une tâche extrêmement complexe où même un instant de distraction de la route peut entraîner une catastrophe – encore plus lorsque le véhicule conduit est un camion», a déclaré le directeur des campagnes Joshua Harris.

“ Nous exhortons tous les conducteurs à rester concentrés sur la route et à ne jamais utiliser d’appareils mains libres au volant, car les recherches montrent clairement que cela est tout aussi gênant que l’utilisation illégale d’un téléphone portable. ”

Crossley a nié avoir lu les messages entrants sur son TikTok, mais a admis qu’il purgeait actuellement une interdiction de publier pour avoir juré dans ses flux en direct.

“ Il peut sembler que je lis les messages ”, a-t-il déclaré à MailOnline, “ Mais je ne peux pas les voir physiquement où le téléphone est affiché, et peut-être que je regarde un panneau ou dans mes miroirs ou quelque chose. Je vous assure que je contrôle le véhicule à tout moment.

«J’essaie simplement de faire comprendre aux gens à quoi ressemble ce travail. Si les gens trouvent cela divertissant – et ils le font – alors super, mais je suis loin de chez moi depuis neuf semaines et c’est difficile, mais je ne ferais jamais rien pour me mettre ou mettre quelqu’un d’autre en danger.

Il a également déclaré qu’il conduisait dans un domaine privé en Espagne, mais n’a pas divulgué plus de détails.

Plus tôt cette année, au début du verrouillage, il s’est plaint d’avoir été “ traité comme un animal ” alors qu’il livrait de la nourriture pour le Royaume-Uni, et s’est détourné des toilettes et des salles de bain des stations-service en raison des craintes de Covid.

Il a déclaré que la gentillesse d’un retraité qui traversait un pont routier lui avait donné l’encouragement dont il avait besoin pour continuer après sept semaines loin de sa famille.

Un porte-parole de St Georges Removals and Storage, pour qui il conduit régulièrement et publie des images de leurs camions sur son compte TikTok, a refusé de commenter.