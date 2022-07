Camion à essence vidé, converti en « pièce maîtresse » entièrement électrique à Windsor, en Ontario.

Dans quelques semaines à peine, un camion Enwin Utilities qui fonctionnait autrefois à l’essence sera entièrement transformé en un véhicule tout électrique prêt à prendre la route.

Une petite équipe, comprenant des étudiants du St. Clair College, a complètement vidé les entrailles du véhicule, retirant le moteur à essence de 3,5 litres du Ford F-150 2018 et l’a remplacé par huit batteries massives qui le feront fonctionner. Il s’agit d’un partenariat entre Enwin, Canadian Automobility Enterprises et St. Clair College.

“C’est inestimable en termes de ce que nous apprenons”, a déclaré Barry Leavitt, directeur des opérations d’entreprise et de l’innovation d’Enwin. “Nous devons être préparés à la mise en place d’une flotte électrique au cours des cinq à 10 prochaines années. Au fur et à mesure que notre flotte vieillit et que nous nous réapprovisionnons, nous devons être prêts pour les plates-formes électriques.”

Les mécaniciens automobiles ont installé le moteur électrique mercredi après avoir commencé la rénovation il y a environ un mois.

Après avoir retiré les points de connexion entre la carrosserie du camion et le châssis, le camion a été essentiellement hissé en deux morceaux.

Après avoir retiré les points de connexion entre la carrosserie du camion et le châssis, le camion a été essentiellement hissé en deux morceaux. (Carrefour canadien de l’automobile)

Dans quelques mois, après la phase de test, Enwin prévoit d’utiliser le véhicule dans les opérations quotidiennes, ce qui en fera le premier véhicule entièrement électrique de l’organisation. L’accélération, la capacité de remorquage, l’autonomie de la batterie, les performances sont tous des domaines qu’ils surveilleront lorsqu’ils seront utilisés.

Véhicule considéré comme une « pièce vitrine » pour la recherche

Il est décrit comme une « pièce maîtresse », selon Rafal Bulgarski, directeur général de Canadian Automobility Enterprises.

Il s’agit du premier projet du genre pour l’entreprise privée qui a annoncé son arrivée à Windsor, en Ontario, l’année dernière. Il s’agit d’une joint-venture créée par des personnes ayant une expérience locale dans la fabrication automobile, la fabrication de moules, le développement informatique et la production de véhicules électriques.

“C’est au-delà du projet régulier où voici un véhicule, c’est amusant. Cela va en fait être un cas d’utilisation qui nous permettra de comprendre à quel point ce véhicule sera pratique sur le terrain”, a déclaré Bulgarski.

Deux étudiants du St. Clair College du programme Motive Power Technician ont participé au projet. (Carrefour canadien de l’automobile)

Il pense qu’il existe un marché pour convertir les véhicules à essence traditionnels en véhicules électriques, au lieu de les construire à partir de rien, ce qui, selon lui, est “probablement un peu plus logique”.

“Mais, dans l’industrie, beaucoup de ces véhicules ont une longue durée de vie et cela n’a pas de sens que ces véhicules ne soient pas convertis afin de toujours bénéficier des mêmes avantages d’un système électrique”, a déclaré Bulgarski. “Je pense qu’il y a cette période de transition où c’est absolument la bonne chose à faire.”

Normalement, les constructeurs automobiles doivent franchir un certain nombre d’étapes réglementaires avant qu’un véhicule ne soit jugé digne de la route, y compris les essais de collision. Mais comme ils laissent la majeure partie du camion intacte, il franchira moins d’obstacles.

“Il n’y a aucune obligation pour nous de faire d’autres tests au-delà de s’assurer que les systèmes qui ont été légèrement touchés fonctionnent toujours”, a déclaré Leavitt, faisant référence au freinage antiblocage, à la direction assistée ainsi qu’aux systèmes de chauffage et de refroidissement.

Comment le véhicule électrique d’Enwin survivra-t-il à une longue panne de courant ?

L’une des préoccupations auxquelles ils s’efforcent de répondre est la capacité des véhicules Enwin entièrement électriques à survivre à une panne de courant à long terme, comme certaines communautés de l’Ontario l’ont vécu en mai.

“Nous ne pouvons pas être sur le bord de la route avec une batterie déchargée pendant que la communauté compte sur nous pour mettre le courant en place”, a déclaré Leavitt.

Comment convertir un camion à essence en un véhicule tout électrique Le directeur des opérations et de l’innovation d’Enwin Utilities, Barry Leavitt, raconte comment ils ont commencé à convertir un camion à essence en un véhicule tout électrique.

Les conversations ont commencé en 2020 à propos de ce projet et ont été suscitées par Invest Windsor Essex, une organisation à but non lucratif chargée de faire progresser le développement économique.

“Afin de rester en vue et de rester un leader, nous savions que nos entreprises … devaient adopter le changement et l’évolution vers des véhicules électriques à base zéro”, a déclaré Stephen MacKenzie, président d’Invest Windsor Essex.

Les responsables n’ont pas pu divulguer le coût global de la conversion d’un camion à essence en une version entièrement électrique, mais ont souligné ce qu’ils appellent les aspects inestimables du projet.

“C’est une excellente opportunité pour nos étudiants, car nous examinons vraiment le rez-de-chaussée des véhicules électriques”, a déclaré Peter Wawrow, directeur de la recherche et de l’innovation au St. Clair College.

“Nous travaillons avec des entreprises, et Enwin étant notre première entreprise, pour examiner le type de recherche que nous pouvons faire et la conversion de ce véhicule est notre premier projet”, a déclaré Wawrow. “A partir de là, nous pouvons commercialiser cela et prendre ces connaissances et informations et faire en sorte que les entreprises commencent à commercialiser leur produit.”

Deux étudiants du niveau collégial du programme Motive Power Technician ont participé au projet. Le St. Clair College a déclaré qu’il prévoyait de développer de nouveaux programmes centrés sur l’industrie des véhicules électriques, car les étudiants auront besoin “d’un nouvel ensemble de compétences à l’avenir”, a-t-il ajouté.