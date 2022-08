Camille Kostek surprend Mady Dewey, gagnante du SI Swim Search : “Bienvenue dans la famille”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Mady Dewey est officiellement la gagnante du SI Swim Search de cette année.

Le PDG et co-fondateur de l’application de médias sociaux Herd Social, qui a postulé pour Maillot de bain SI appel de casting annuel, a été choisi parmi des milliers de soumissions.

Après avoir été photographié par le célèbre photographe Yu Tsai en République dominicaine et avoir défilé pendant la Miami Swim Week, le natif de Californie apparaîtra désormais en tant que recrue dans le numéro de 2023, a confirmé lundi le média.

La première recrue de 2023, Nicole Williams English, a été annoncée sur la piste lors de la Miami Swim Week en juillet.

“Nous sommes ravis d’annoncer que Mady est la gagnante de Swim Search et notre deuxième recrue pour le numéro 2023”, a déclaré MJ Day, rédacteur en chef de SI Swimsuit. “Son dévouement à créer le changement, combiné à son professionnalisme et à son attitude positive, s’est brillamment combiné – nous sommes impatients de la voir représenter notre marque !”

L’ancienne cover girl de SI Swimsuit, Camille Kostek, a participé à un appel Zoom avec Dewey lundi et a révélé la nouvelle.

“Vous savez que faire partie de Sports Illustrated Swimsuit est bien plus que de tourner pour le magazine”, a déclaré Kostek à Dewey. “Ils appellent ça une fraternité de natation quand nous en faisons partie, pas à cause de la communauté Swim Search, mais vous ne connaissez pas vraiment une recrue d’un vétérinaire. J’espère donc vraiment que vous avez ressenti cela à la Swim Week. “

“Vous devrez peut-être vous entraîner un peu plus dans le miroir parce que votre séance de recrue approche pour 2023, et je veux savoir ce que vous en pensez”, a expliqué le joueur de 30 ans. “Félicitations ! Vous êtes le gagnant de Swim Search et l’une de nos nouvelles recrues pour Sports Illustrated Swimsuit 2023. Bienvenue dans la famille !”

Dewey a commencé sa carrière dans la technologie après avoir obtenu son diplôme de l’Université Chapman. Pendant la pandémie, Dewey a déclaré qu’elle reconnaissait l’impact négatif des médias sociaux sur sa santé mentale et son image corporelle. Elle a ensuite été obligée de lancer Herd, qui est décrit comme une “plate-forme de partage de photos sans pression pour les femmes GenZ et les personnes non binaires”. Dewey est également co-animateur du podcast Socially Well et créateur de contenu sur TikTok.

Le point de vente a noté qu’elle est maintenant responsable du marketing produit chez Discord, une application de chat.

Dewey s’est immédiatement rendue sur les réseaux sociaux et a partagé l’annonce avec ses abonnés.

“Crier. Pleurer. Sauter de joie”, a commencé Dewey sur Instagram. “Je suis honoré de partager que je suis une recrue @si_swimsuit 2023. C’est vraiment un rêve de toute une vie devenu réalité !! Je suis éternellement reconnaissant à toute l’équipe SI d’avoir cru en moi, de me faire sentir si soutenue et d’avoir créé Swim Cherchez en premier lieu – cela a changé ma vie !”

“J’ai filmé une cassette d’audition de Swim Search en 2020 et je ne l’ai pas soumise”, a expliqué Dewey. “J’étais trop inquiète de ce que les autres penseraient, je luttais silencieusement avec ma santé mentale et ma relation avec la nourriture. J’avais laissé les autres obscurcir ma lumière. @camillekostek a été l’une de mes plus grandes inspirations pendant mon parcours de guérison.”

“Je me suis dit cette année que le simple fait de publier la cassette seule signifierait que j’avais gagné”, a poursuivi le joueur de 25 ans. “Ce qui a commencé comme une célébration de mon parcours d’acceptation de soi s’est terminé de la manière la plus spéciale; avec Camille et l’équipe SI m’annonçant que j’avais été nommé recrue. COMME TU PLAISANT.”

“Je ne saurais trop vous remercier, ainsi que toute la communauté @theswimfluencenetwork, pour votre soutien indéfectible tout au long du processus”, a-t-elle partagé. “Voici ce que vous voulez, vous embrasser exactement comme vous êtes et ne jamais laisser les opinions des autres vous retenir. VOUS ÊTES SANS LIMITES.”

Dewey avait précédemment déclaré au point de vente qu’elle espérait que ses photos inciteraient d’autres femmes à abandonner leurs insécurités.

“J’aimerais montrer aux jeunes femmes qu’être authentiquement qui vous êtes, laisser briller votre beauté intérieure et abandonner ce que les autres pensent a le pouvoir de changer votre vie”, a-t-elle déclaré.

Selon le point de vente, les soumissions pour la recherche de natation 2023 ouvriront bientôt. Le numéro de cette année est actuellement en kiosque.