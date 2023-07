Camille Kostek, Rob Gronkowski canalisent Barbie et Ken alors qu’ils emballent sur le PDA lors de la première

Camille Kostek était jolie en rose lorsqu’elle a assisté à la première de « Barbie » – et elle avait son propre « vrai Ken ».

L’ancienne cover girl de Sports Illustrated Swimsuit s’est envolée pour Hollywood pour une journée aux côtés de Rob Gronkowski pour faire une apparition à l’événement étoilé. Le mannequin portait une robe à encolure dégagée rose framboise scintillante de Pamella Roland, a rapporté le magazine People.

Elle a complété le look avec un sac à main rose bonbon assorti, des sandales à lanières Jimmy Choo ornées de nœuds, de bijoux roses et d’une moue brillante.

La beauté blonde et le joueur retraité de la NFL ont canalisé leur Barbie et Ken intérieurs alors qu’ils emballaient sur le PDA pendant la soirée cinéma. Kostek a ensuite jailli de son apparition devant son million de followers sur Instagram.

« Oui, j’ai pris l’avion pour Los Angeles pendant une journée pour assister à la première mondiale du film Barbie et oui, ça valait le coup », a-t-elle légendé plusieurs photos d’elle lors de la soirée spéciale.

« Mon enfant intérieur s’épanouit », a-t-elle ajouté.

Sur ses histoires Instagram, Kostek a donné le film, qui met en vedette Margot Robbie et Ryan Gosling, deux pouces vers le haut.

« Ce film m’a fait danser, m’a fait rire, m’a donné des frissons et puis [made me] versé quelques larmes à la fin », a écrit le joueur de 31 ans. « Je suis définitivement fan du @barbiethemovie. »

La pin-up a récemment fait sensation au Sports Illustrated Swimsuit Runway Show lors de la Miami Swim Week. C’était sa sixième apparition sur le podium.

Costek était une pom-pom girl des Patriots de la Nouvelle-Angleterre lorsque Gronkowski était un bout serré. Cependant, ils ne se rencontreront qu’en 2013 lors d’un événement caritatif. Ils ont fait leurs débuts sur le tapis rouge en 2016. Lors d’une apparition en 2021 sur le « Betches U Up? » podcast, Kostek a noté qu’en tant que pom-pom girl, elle n’était pas autorisée à approcher Gronkowski, 34 ans.

Costek a remporté le SI Swimsuit Model Search et a été nommée SI Swimsuit Rookie en 2018. Elle est ensuite apparue sur la couverture en 2019.

En janvier de cette année, Gronkowski a déclaré au magazine People qu’ils avaient parlé de se fiancer. Le couple fêtera ses 10 ans en novembre.

Gronkowski a déclaré au point de vente que cela avait été difficile parce que « nous sommes tous les deux très occupés par nos carrières en ce moment ».

En 2021, Kostek a parlé à Fox News Digital du soutien que Gronkowski a apporté au fil des ans.

« J’aime toujours dire que je suis une femme indépendante et forte », expliquait-elle à l’époque. « Mais je peux toujours être ça et ensuite avoir le soutien de mon homme… C’est comme un bonus supplémentaire de l’avoir dans la foule. Je me souviens l’année dernière quand nous avons eu la semaine de lancement et j’étais sur la couverture. C’était vraiment, vraiment cool d’avoir Rob à mes côtés à travers beaucoup de choses. Parce que je suis toujours là à l’attendre dans les gradins et je le suis partout sur ses sets et ses apparitions, étant son plus grand fan.

« C’était vraiment cool d’avoir Rob à mes côtés à ce moment-là, de le regarder dans la foule et de m’encourager et d’être dans les coulisses en train de m’attendre », a expliqué Kostek. « C’est un très très bon sentiment d’être dans ces cheminements de carrière qui sont si complètement différents mais qui sont si identiques dans le sens où c’était quelque chose que nous voulions tellement, et nous nous réveillons excités chaque jour. C’est cool de partager ça passion et comprendre à quel point c’est important. »

« S’il a un gros match, il va se coucher tôt », a-t-elle poursuivi. « Si je ne suis pas prêt à aller dormir, j’ai besoin de dormir dans le couloir. Ou, si je ne vais pas sortir pour manger ce soir-là, il respecte cela, et nous cuisinerons parce que je suis se prépare pour une journée de tournage. C’est cool d’avoir ça ensemble.