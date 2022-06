Camille Kostek, l’avenir post-retraite de Rob Gronkowski : « Apprendre à se connaître encore plus »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Camille Kostek partage un aperçu de ce à quoi ressemblera sa vie post-NFL avec son petit ami Rob Gronkowski.

“Avec la nouvelle qu’il s’éloigne en quelque sorte du football … je pense que nous pourrons peut-être explorer … je veux dire profiter du temps ensemble et apprendre à se connaître encore plus”, a déclaré Kostek à Extra.

“Je pense que la pandémie nous a permis de nous connaître à cette époque. … Pas d’horaire et devoir être à l’aéroport tout le temps … J’ai hâte de profiter du week-end du 4 juillet et de promener notre chien. “

Elle a déclaré au point de vente que le couple passerait le week-end de vacances dans la ville natale de Gronkowski, Buffalo. “Il a toutes ses nièces et neveux là-bas, donc je vais être tante Camille.”

Gronkowski a annoncé sa retraite de la NFL la semaine dernière. Le début de la déclaration de Gronkowski sur Instagram indiquait: “À l’université, on m’a demandé d’écrire sur une opportunité d’emploi de rêve que je voulais poursuivre et sur l’emplacement. Chaque fois que je devais écrire sur mon avenir, quoi qu’il arrive, je choisi d’être un joueur de football professionnel.”

Le modèle de maillot de bain Sports Illustrated a pris à son histoire Instagram Mardi, peu de temps après que Gronkowski a annoncé qu’il prendrait sa retraite.

“Des chasseurs de rêves dans cette maison”, a-t-elle écrit, ajoutant un emoji au cœur rouge à côté d’une partie du poste de retraite de Gronkowski.

Maintenant que l’emploi du temps de Gronkowski s’est éclairci, Kostek espère passer des vacances d’été avec son petit ami.

“En fait, nous venons juste de rentrer de France. … Nous étions à Hawaï il y a quelques mois. … J’espère que je pourrai l’amener aux îles Vierges – c’est là que j’ai tourné pour le magazine cette année. J’ai de la famille là-bas; c’est là que ma mère a grandi. Il n’a jamais été les années que nous avons été ensemble. J’espère que ce sera notre escapade tropicale … ​​faites-le à la manière locale.

Kostek et Gronkowski se sont rencontrés pour la première fois lorsqu’elle était pom-pom girl des Patriots de la Nouvelle-Angleterre en 2013 et Gronkowski a joué pour l’équipe. Gronkowski était un choix de deuxième ronde des Patriots de la Nouvelle-Angleterre en 2010 avant de prendre sa retraite pour la première fois en 2018.

Une fois que le quart-arrière Tom Brady a quitté les Patriots de la Nouvelle-Angleterre pour les Buccaneers de Tampa Bay en 2020, Gronkowski a quitté sa retraite et a aidé les Bucs à remporter un Super Bowl.

La relation entre Kostek et Gronkowski a commencé en 2015.

Kostek est toujours concentrée sur sa carrière et sur l’animation de “Dancing with Myself” sur NBC. “Je suis une danseuse dans l’âme … donc c’est comme un rêve en tant qu’animatrice de télévision et danseuse”, a-t-elle déclaré.

“Je peux danser et animer une scène de danse. … Le spectacle est assez incroyable parce que tous les horizons sont les bienvenus dans le spectacle. … Allez et secouez ce que vous avez, et nous l’accepterons totalement et organiserons une soirée dansante. En fin de compte, le gagnant rentre chez lui avec 25 000 $ de droits de vantardise. … Je suis juste là pour raconter la fête.

Bien que le couple n’ait pas réussi à descendre l’allée, Kostek a partagé en avril qu’elle serait “excitée” si Gronkowski proposait.

“S’il se mettait à genoux, je serais ravie”, a-t-elle déclaré à US Weekly. “C’est mon meilleur ami. Je passerais le reste de ma vie avec lui.”

Elle a noté que jusqu’à ce que ce moment arrive, le couple “s’amuse tellement chaque jour”.