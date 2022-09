Camilla se souvient des «merveilleux yeux bleus» et du sourire «inoubliable» de Queen dans un hommage touchant à la télévision

Hier soir, CAMILLA a rappelé les «merveilleux yeux bleus» et le sourire de Sa Majesté dans un hommage télévisé émouvant.

L’émission de la BBC, diffusée à la veille des funérailles de la reine, a été enregistrée au cours des trois derniers mois.

Camilla a rappelé les «merveilleux yeux bleus» de Sa Majesté et son sourire dans un hommage télévisé émouvant Crédit : Getty

Camilla a déclaré: “Elle fait partie de nos vies depuis toujours”

Dans une série d’interviews, Camilla a déclaré : « Elle fait partie de nos vies depuis toujours. J’ai 75 ans maintenant et je ne me souviens pas que quelqu’un d’autre que la reine ait été là.

La nouvelle reine consort a également parlé de la personnalité du monarque et des tensions auxquelles elle était confrontée en tant que femme dans un monde dominé par les hommes.

Camilla – qui à l’époque était duchesse de Cornouailles – a déclaré: «Elle a ces merveilleux yeux bleus qui, quand elle sourit, vous savez, illuminent tout son visage.

“Je me souviendrai toujours de ce sourire, vous savez, ce sourire est inoubliable.”

Elle a également déclaré: «Cela a dû être si difficile pour elle d’être une femme solitaire, et il n’y avait pas de femmes Premiers ministres ou de femmes présidentes, elle était la seule. Je pense donc qu’elle s’est taillé son propre rôle.

«Elle a établi une règle selon laquelle elle avait son temps privé et ses passions privées, puis son rôle public et je pense qu’il est très important que le journal soit planifié afin que vous sachiez quand vous êtes en service et quand vous devez faire des choses.

“Puis quand elle est montée en Ecosse, c’était le moment où c’était sa joie.”

Camilla était à Balmoral lorsque la reine est décédée alors qu’elle devait effectuer une visite royale dans un hôpital du cancer.

Dans ses interviews, elle a ajouté: “Bien qu’elle travaillait probablement, vous savez avec ses boîtes rouges partout, elle pourrait avoir sa famille pour rester, elle pourrait faire les choses qu’elle aimait.”

La reine consort a également révélé qu’elle partageait l’amour de sa belle-mère pour les courses de chevaux.

Camilla a déclaré: «Elle a pu s’échapper à Sandringham. Elle avait le haras à côté.

« Elle pourrait y aller tous les jours, voir ses poulains, préparer vous savez, les prochains rendez-vous de l’année.

«Je pense qu’elle a toujours gardé cela comme, vous savez, sa partie privée.

“Vous n’oseriez pas l’interroger ou discuter avec elle sur la façon dont les chevaux sont élevés ou comment ils se sont déroulés, car vous auriez à nouveau un regard bleu très acéré.”

La reine n’a pas assisté au mariage de Camilla et Charles en 2005 mais a prononcé un discours lors de leur réception.

La reine n’a pas assisté au mariage de Camilla et Charles en 2005 mais a prononcé un discours lors de leur réception Crédit : AP

La reine a nommé Camilla comme reine consort en février alors qu’elle marquait 70 ans sur le trône Crédit : AP

Camilla a déclaré à la BBC: “Je me souviens d’être venue de Clarence House, pour aller à Windsor le jour où je me suis mariée alors que je ne tirais probablement pas à plein régime, assez nerveuse et, pour une raison inconnue, j’ai mis une paire de chaussures et une avait un talon de pouce et un avait un talon de deux pouces.

“Donc, je veux dire parler de hop-a-long et il n’y a rien que je puisse faire.

«J’étais à mi-chemin dans la voiture avant de réaliser et vous savez, elle pouvait voir et en rire et a dit:« Écoutez, je suis terriblement désolée ». Elle avait un bon sens de l’humour.

Camilla a également raconté comment elle et la reine avaient souvent entrepris des engagements conjoints ces dernières années.

Elle a ajouté: «Je l’ai emmenée dans certaines de mes œuvres caritatives et au Ebony Horse Club et aux chiens de détection médicale et elle les aimait tous les deux, vous savez.

“C’était un véritable plaisir et elle a posé beaucoup de questions et c’était très agréable de l’emmener vers des choses que je savais qu’elle apprécierait.”

La reine a oint Camilla comme reine consort en février alors qu’elle marquait 70 ans sur le trône.

C’était un demi-tour sur une décision selon laquelle elle devait être la princesse consort lorsque Charles deviendrait roi.

Des sources affirment que la reine voulait reconnaître le travail acharné de Camilla et le bonheur qu’elle a donné à son fils.

L’interview a été diffusée sur BBC One hier soir après une période mondiale de silence et de réflexion à 20 heures.