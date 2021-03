La duchesse de Cornouailles a rendu hommage à sa « chère amie » Carolyn « Chubby » Benson, décédée à l’âge de 73 ans le même jour que l’interview de Harry et Meghan à Oprah a été diffusée.

Tout en faisant face aux retombées après l’interview à la bombe du duc et de la duchesse cette semaine, il a été révélé que la duchesse de Cornouailles avait également dû faire face à la perte dévastatrice de son amie.

Le meilleur ami de Camilla, affectueusement appelé «Chubby», avait 73 ans et connaissait la duchesse depuis qu’ils étaient camarades de classe à l’académie des dames, aujourd’hui disparue, de Southover Manor, East Sussex.

La meilleure amie de la duchesse de Cornouailles, Carolyn «Chubby» Benson, est décédée à l’âge de 73 ans. Les amis se connaissaient depuis qu’ils étaient à l’école ensemble dans l’East Sussex

L’ami de toujours de la duchesse de Cornouailles est décédé le même jour que l’interview d’Oprah. Sur la photo: Camilla vue pour la première fois après l’interview de la bombe

Au cours d’une interview à la bombe avec Oprah plus tôt cette semaine (photo), le prince Harry et Meghan ont fait plusieurs déclarations sur la famille royale.

Parlant de sa perte, Camilla a déclaré: « Chubby était un améliorateur de vie et un cher ami qui, comme beaucoup d’autres, me manquera énormément. »

Tout en acceptant son chagrin, Camilla a également été confrontée à réconforter le prince Charles à la suite des affirmations choquantes de son fils, le prince Harry et de sa femme, Meghan, à propos de la famille royale.

Au cours de l’interview d’Oprah, Harry et Meghan ont fait une série d’allégations au sujet de l’institution et ont déclaré avoir été victimes de racisme ouvert de la part des membres de la famille et du personnel.

Jeudi, le prince William est devenu le premier royal senior à répondre aux allégations, insistant sur le fait que la famille royale n’était « vraiment pas une famille raciste ».

Camilla a dû faire face aux retombées de l’interview ainsi qu’à la perte de son meilleur ami, dont le défunt mari était le personnage de course Old Etonian Charles Benson.

Les deux hommes organiseraient des dîners du samedi dans leur domicile londonien, à deux pas de Harrods, décrit comme le plus grand « salon » sportif jamais assemblé.

Parmi les légendes du sport qui assistent à leurs célèbres dîners, citons le joueur de cricket Allan Border, Ilie Nastase ou Jackie Stewart, aux côtés d’Albert Finney, Diana Rigg ou Bryan Ferry.

La mère de Carolyn, Jean Gerard Leigh, était la femme dont la photographie a été utilisée pour aider les Allemands à tomber dans l’une des plus grandes tromperies de la Seconde Guerre mondiale, l’opération Mincemeat, qui a inspiré le film classique The Man Who Never Was.

La reine et le prince Charles (photographiés ensemble en 2019) ont soutenu le prince William après qu’il se soit prononcé pour insister sur le fait que la famille royale n’est « vraiment pas une famille raciste »

Sur la photo: le prince William, le duc de Cambridge et la britannique Catherine, duchesse de Cambridge, lors d’une visite à School21 après sa réouverture après l’assouplissement des restrictions de verrouillage des coronavirus dans l’est de Londres le 11 mars 2021

Au cours de l’interview choquante d’Oprah, Harry et Meghan ont affirmé avoir été victimes de racisme ouvert de la part des membres de la famille et du personnel, et ont allégué qu’un membre de la famille de Harry avait même exprimé sa « préoccupation » quant à « la noirceur » de leur fils à naître.

Il y a eu beaucoup de spéculations sur le membre de la famille royale qu’ils accusaient de racisme.

Mais au cours de l’entretien, le couple n’a pas été attiré par ceux qui les avaient profondément offensés.

Ils ont également déclaré que la famille n’avait pas soutenu les pressions qu’ils subissaient, laissant Meghan se sentir suicidaire et alimentant leur décision de quitter le Royaume-Uni.

Harry a dit qu’il se sentait déçu par son père, qui, selon lui, a refusé de prendre ses appels à un moment donné, et a admis qu’il y avait encore un fossé entre lui et son frère.

Bien qu’ils ne s’attendaient pas à recevoir un trajet facile, la famille royale aurait été stupéfaite de la férocité des allégations lancées dans leur direction.

Le prince William s’entretient avec un enfant lors d’une visite à l’école 21 après sa réouverture après l’assouplissement des restrictions de verrouillage des maladies à coronavirus dans l’est de Londres, le 11 mars 2021

Le prince William a été le premier royal senior à répondre directement à la série d’allégations formulées dans l’interview explosive d’Oprah, insistant sur le fait qu’ils ne sont « vraiment pas une famille raciste »

Il y a eu un débat interne important sur l’opportunité de réfuter nombre d’entre eux, mais au lieu de cela, la reine a personnellement opté pour une approche «compatissante mais ferme».

Les membres de la famille royale les plus populaires, selon un nouveau sondage YouGov Ce sont les membres de la famille royale les plus populaires (notés très positifs ou positifs) selon un sondage YouGov auprès de 1664 Britanniques entre le 10 et le 11 mars: La reine: 80% (net: +66) Prince William: 76% (net: +60) Kate Middleton: 73% (net: +57) Princesse Anne: 64% (net: +49) Prince Charles: 49% (net: +7) Prince Harry: 45% (net: -3) Prince Edward: 41% (net: +15) Camilla Parker Bowles: 39 pour cent (net: -2) Meghan Markle: 31 pour cent (net: -27) Prince Andrew: 7% (net: -75)

Une déclaration en son nom disait: « Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point les dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan.

«Les questions soulevées, en particulier celle de la race, sont préoccupantes. Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé.

Elle a ajouté: « Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres de la famille très aimés. »

Quelques jours après l’interview, le prince William a insisté sur le fait que la famille royale n’était « vraiment pas une famille raciste », une décision soutenue par la reine et le prince Charles.

Jeudi, il est devenu le premier haut responsable de Windsor à répondre directement à la série d’allégations formulées dans l’interview explosive d’Oprah.

Le palais de Buckingham et Clarence House, les résidences officielles de la reine et du prince de Galles, auraient tous deux soutenu l’intervention solo de William.

William a admis qu’il n’avait même pas parlé à Harry de l’émission télévisée – quatre jours après sa diffusion. Sa réaction a mis à nu sa nette blessure face aux affirmations de son frère et de sa belle-sœur.

Les commentaires du prince ont été salués par des initiés, qui ont déclaré que le joueur de 38 ans avait « très bien fait compte tenu de l’émotion et de l’énormité de tout cela ».

Le prince parlait alors que lui et son épouse Kate visitaient une école de l’est de Londres pour soutenir un service de soutien en santé mentale pour les jeunes.

Aides avait initialement insisté sur le fait que le couple ne répondrait pas aux questions sur l’entrevue parce que cela ne serait «pas approprié» dans un cadre scolaire.

En plus de sembler approfondir les divisions entre eux et la famille royale, l’interview d’Oprah a eu un effet dévastateur sur la popularité des Sussex, avec des notes tombant à leurs plus bas niveaux.

La popularité du prince Harry a plongé de 15 points, selon un récent sondage YouGov, et celle de Meghan a également chuté de 13 points au cours des dix derniers jours.

Les opinions sur le prince Harry semblent être extrêmement partagées entre les Britanniques, 45% déclarant avoir une opinion positive de lui, tandis que 48% le considèrent négativement.

Pendant ce temps, dans un signe de soutien indéfectible, les Britanniques continuent d’être les plus friands de la reine, avec quatre personnes sur cinq (80%) qui l’aiment, selon l’enquête.

Le prince William et son épouse Kate restent également très populaires, selon le sondage, environ trois quarts des Britanniques leur donnant des critiques favorables.