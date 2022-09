Camilla rend hommage à Queen, se souvenant de son “sourire inoubliable”

Camilla, épouse du nouveau roi britannique Charles III et maintenant reine consort, a déclaré que le sourire de feu la reine Elizabeth était “inoubliable”, dans un message d’hommage au défunt monarque diffusé dimanche.

“Elle fait partie de nos vies depuis toujours. J’ai 75 ans maintenant et je ne me souviens pas que quelqu’un d’autre que la reine soit là”, a déclaré Camilla à propos d’Elizabeth, décédée le 8 septembre à l’âge de 96 ans.

“Cela a dû être si difficile pour elle d’être une femme solitaire. Il n’y avait pas de femmes Premiers ministres ou présidentes. Elle était la seule, donc je pense qu’elle s’est taillée son propre rôle”, a-t-elle ajouté dans l’hommage, qui a été enregistré comme partie d’un forfait au cours des trois derniers mois.

Charles a livré un certain nombre de messages personnels sur sa défunte mère, exprimant à quel point sa “maman chérie” lui manquerait.

“Elle a ces merveilleux yeux bleus qui, lorsqu’elle sourit, illuminent tout son visage. Je me souviendrai toujours de son sourire. Ce sourire est inoubliable”, a déclaré Camilla dans le message, qui sera télévisé sur la BBC dimanche soir avant la minute nationale de silence, prévu à 20 h (17 h HE).

“Ils (les yeux de Queen) illuminent tout son visage. Je me souviendrai toujours de son sourire. Ce sourire est inoubliable”, a-t-elle déclaré.

Camilla, la deuxième épouse de Charles, a gagné en popularité depuis qu’elle a épousé le nouveau roi en 2005, après avoir été accusée par la presse et de nombreux Britanniques d’avoir causé la rupture de son premier mariage avec feu la princesse Diana.

Sa réhabilitation était complète lorsqu’en février, la reine a célébré ses 70 ans sur le trône en donnant sa bénédiction à Camilla prenant le titre de reine consort, affirmant que c’était son “souhait sincère” qu’elle le fasse.

À Londres, des milliers de policiers, des centaines de soldats et une armée de fonctionnaires ont effectué dimanche les derniers préparatifs des funérailles d’État de la reine – une manifestation spectaculaire de deuil national qui sera également le plus grand rassemblement de dirigeants mondiaux depuis des années.

Tina Foster de Horley, une ville du sud de l’Angleterre, est vue dimanche matin, prenant un petit déjeuner après avoir passé la nuit dans une tente le long de Horse Guards Road, près du centre commercial, dans le but d’obtenir une vue au premier rang de la reine Elizabeth II. cortège funèbre lundi. (Chip Somodevilla/Getty Images)

Lundi a été déclaré jour férié et les funérailles seront retransmises à une vaste audience télévisée et projetées aux foules dans les parcs et les espaces publics à travers le pays.

Vous pouvez regarder la couverture en direct des funérailles de la reine à partir de 5 h HE lundi sur CBC TV, CBC News Network, CBC Gem, CBCNews.ca et l’application CBC News. À midi HE, l’émission se tournera vers Ottawa pour une cérémonie commémorative nationale. CBC News Network rediffusera les funérailles à 19 h HE. La couverture en direct des funérailles de CBC Radio One commencera à 5 h 30 HE, et sera également disponible sur l’application CBC Listen.

Des milliers de policiers de tout le pays seront en service dans le cadre de la plus grande opération policière d’une journée de l’histoire de Londres.

Queen a rencontré 13 présidents américains

Le président américain Joe Biden et d’autres dignitaires sont arrivés à Londres pour les funérailles, auxquelles environ 500 membres de la famille royale, chefs d’État et chefs de gouvernement du monde entier ont été invités. Biden devait rendre hommage dimanche au cercueil de la reine.

Il était l’un des 14 présidents américains de son règne, dont Elizabeth a rencontré tous sauf Lyndon Johnson, à commencer par Harry Truman en 1951 alors qu’elle était encore princesse.

Le président américain Joe Biden et son épouse Jill Biden, à gauche, arrivent samedi à l’aéroport de Londres Stansted. Les Bidens sont à Londres pour assister aux funérailles de la reine Elizabeth II lundi. (Susan Walsh/Associated Press)

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le Premier ministre australien Anthony Albanese et le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern, qui a été vu en train de faire la révérence au cercueil, font partie des dignitaires qui ont déjà rendu hommage à Westminster Hall, où la défunte reine a été allongée.

Trudeau a rencontré Albanese dimanche dans le cadre d’un programme chargé à Londres avant que sa délégation canadienne n’assiste aux funérailles de la reine. Il prévoyait également de rencontrer la nouvelle Premier ministre britannique Liz Truss.

Un tableau de la reine Elizabeth II est vu à côté de fleurs à Green Park, près du palais de Buckingham, à Londres, dimanche. (Felipe Dana/Associated Press)

Trudeau rejoindra ensuite Biden et d’autres dirigeants mondiaux lors d’une réception en soirée organisée par le roi Charles au palais de Buckingham. Trudeau clôturera sa journée en rencontrant le premier ministre de l’Ukraine, Denys Shmyhal.

La Grande-Bretagne a accueilli une série de cérémonies poignantes et soigneusement chorégraphiées au cours des 10 jours qui ont suivi la mort d’Elizabeth, reflétant les traditions et l’apparat de la famille royale britannique dont la lignée remonte à près de 1 000 ans.

Des milliers de personnes ont continué à faire la queue 24 heures sur 24 pour défiler devant le cercueil de la reine alors qu’il se trouve en l’état au Westminster Hall du Parlement, bravant les températures nocturnes fraîches et les attentes pouvant aller jusqu’à 17 heures.

Les huit petits-enfants de la reine, menés par l’héritier du trône, le prince William, ont encerclé le cercueil et se sont tenus la tête baissée lors d’une veillée silencieuse samedi soir.

La file d’attente de plusieurs kilomètres pour le public devrait être fermée aux nouveaux arrivants plus tard dimanche afin que tout le monde en ligne puisse passer devant le cercueil avant lundi matin, date à laquelle il sera transporté sur une voiture à canon jusqu’à l’abbaye de Westminster pour les funérailles de la reine.