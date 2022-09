Camilla rend hommage à la reine: “Créé son propre rôle”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Camilla, la reine consort, a récemment rendu hommage à la reine Elizabeth II en tant que femme qui “s’est taillée son propre rôle” à une époque où le pays était dirigé par des hommes.

“Cela a dû être si difficile pour elle d’être une femme solitaire”, a déclaré l’épouse du roi Charles III pour une émission de la BBC qui sera diffusée dimanche, un jour avant les funérailles de la reine. “Il n’y avait pas de femmes Premiers ministres ou présidentes. Elle était la seule, donc je pense qu’elle s’est taillée son propre rôle.”

Camilla a noté que même si elle a 75 ans, la reine est toujours le seul monarque qu’elle ait jamais connu.

“Elle fait partie de nos vies depuis toujours”, a-t-elle déclaré. “J’ai 75 ans maintenant, et je ne me souviens pas que quelqu’un d’autre que la reine soit là.”

QUI EST LA REINE CONSORT CAMILLA PARKER BOWLES ? REGARDEZ L’ÉPOUSE DU ROI CHARLES III

Elizabeth a siégé sur le trône pendant 70 ans après la mort de son père, le roi George VI, en 1952. Elle est le plus long monarque britannique régnant de l’histoire.

La reine a célébré son jubilé de platine quelques mois avant sa mort le 8 septembre au château de Balmoral. Elle avait 96 ans.

Camilla a également évoqué les “merveilleux yeux bleus” de la souveraine et son sourire “inoubliable”.

“Elle a ces merveilleux yeux bleus qui, lorsqu’elle sourit, illuminent tout son visage”, a-t-elle déclaré à la BBC. “Je me souviendrai toujours de son sourire. Ce sourire est inoubliable.”

L’hommage de la BBC à la reine sera suivi d’une minute de silence nationale en son honneur.

CAMILLA, LA REINE CONSORT : QUE SAVOIR SUR SES DEUX ENFANTS

Plus tôt cette année, la reine a déclaré qu’elle souhaitait que Camilla soit connue comme la reine consort lorsque Charles a pris le trône.

C’était “au-delà de tout ce à quoi elle s’attendait simplement parce que cela venait de la femme qu’elle admire et vénère le plus dans tous les aspects – la reine”, a déclaré une source proche de Camilla à l’époque, a rapporté l’expert royal Neil Sean pour Fox News Digital.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La source a poursuivi: “Il est assez évident pour tous que Camilla a travaillé dur et a montré son dévouement à la couronne, non seulement à travers son amour pour le prince Charles, mais dans le travail diligent qu’elle a entrepris au cours des 17 années de mariage. Mais pour recevoir cela de la reine l’a laissée sous le choc et ravie. Camilla peut bien se contenter d’en parler.”

Sean a rapporté que malgré un “début glacial”, Camilla et la reine sont devenues “très proches”, citant un initié.

“Elle a rendu Charles heureux”, a déclaré la source à propos de Camilla plus tôt cette année. “Pas seulement heureux, mais ils sont vraiment les meilleurs amis et adorent la compagnie l’un de l’autre. De plus, elle fait rire Charles. Et, à leur tour, Camilla et la reine sont maintenant très proches.”

Charles a également fait l’éloge de sa femme dans son premier discours au roi, en disant: “Je sais qu’elle apportera aux exigences de son nouveau rôle le dévouement inébranlable au devoir sur lequel je compte tellement.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les funérailles de la reine auront lieu lundi à l’abbaye de Westminster.